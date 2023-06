Kickers Obertshausen: „Brennen“ für den „Bonus“

Amateurfußball

+ © ey im Saisonfinale muss Marius Krikser (links) ohne seinen Sturmpartner Jan Gebhardt auskommen. Kickers Obersthausen ist bereit für Play-offs. © ey

Letzter Spieltag in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost. Kickers Obertshausen ist gedanklich allerdings schon bei der Aufstiegs-Relegation. Wir haben mit Trainer Marcel Dindorf gesprochen.

Offenbach – Kurz vor Saisonende hat sich Fußball-Gruppenligist Kickers Obertshausen bereits den Aufstiegsrelegationsplatz gesichert. Trainer Marcel Dindorf spricht über die Erwartungshaltung vor den wichtigen Spielen um das letzte Ticket für die Verbandsliga Süd am 8. und 11. Juni sowie die Bedeutung des letzten Ligaspiels am Sonntag gegen den OSC Rosenhöhe.

Welche Rolle spielen die Relegationsspiele bereits jetzt in Ihrem Kopf?

Da wir in der Liga schon durch sind, tatsächlich eine sehr große. Das Spiel gegen Rosenhöhe hat daher keine große Priorität, auch wenn es sicherlich ein schöner Saisonabschluss sein wird. Wir konzentrieren uns bereits auf die Relegation.

Lässt sich das kommende Spiel gegen den Tabellennachbarn also gar nicht als echte Generalprobe bezeichnen?

Wir werden sicherlich nicht mit der ersten Elf spielen. Das Spiel kommt uns gut entgegen, da unser Torjäger Jan Gebhardt (bester Torjäger der Liga mit 45 Treffern, Anm. d. Red.) seine Gelbsperre absitzen kann. Zudem sind zwei Spieler angeschlagen, die am Sonntag geschont werden. Wir müssen ohnehin auf die Belastung achten, da wir in dieser Saison immerhin vier Spiele mehr bestritten haben als unsere Relegationsgegner.

Da mit dem FC Neu-Anspach und dem FC Kalbach noch zwei Mannschaften um den Relegationsplatz in der Gruppenliga Frankfurt West kämpfen, ist noch unklar, gegen wen Sie in der Relegation überhaupt antreten müssen. Haben Sie sich Ihre potenziellen Gegner trotzdem schon mal angeschaut?

Wir haben uns beide Mannschaften angeguckt und müssen ganz klar sagen: Das sind sehr gute Teams mit sehr viel Qualität im Kader, was allerdings logisch ist, weil man nicht einfach mal so Zweiter wird. Wir müssen uns aber nicht so verrückt machen, da in den beiden Duellen vor allem die Tagesform entscheiden wird.

Sie gehen die beiden Spiele also trotz der hohen Bedeutung mit kühlem Kopf an?

Die Relegation ist für uns ein Bonus, da vor der Saison nicht zu erwarten war, dass wir Zweiter werden. Auch wenn wir uns von Jahr zu Jahr weiterentwickelt haben, gibt es in unserer Liga sicherlich Mannschaften, die den einen oder anderen Euro mehr zahlen und bestimmt mehr Druck haben. Nichtsdestotrotz verfügen wir über ein starkes Kollektiv, das sich in den letzten fünf Jahren gut eingespielt hat und für den Aufstieg brennen wird. Wir wollen ihn unbedingt erreichen, müssen dafür allerdings erst mal die Nerven bewahren.

+ Marcel Dindorf © -

Kommt es Ihnen entgegen, dass Sie erst im Rückspiel zuhause antreten werden?

Natürlich! Wenn wir es schaffen, im Hinspiel ein ordentliches Ergebnis zu holen, haben wir im Rückspiel einen großen Vorteil, weil wir das Spiel auf unserem Rasen entscheiden können.

Wir werfen einen Blick auf die Zukunft: Wird es den Kickers gelingen, den Kader ligaunabhängig beisammenzuhalten? Oder könnte ein Scheitern in der Relegation negative Folgen haben?

In beiden Fällen wird kein Umbruch erwartet. Die Jungs, die kommen werden, wissen über die aktuelle Situation Bescheid. Genauso sieht es mit den Spielern aus dem aktuellen Kader aus. Auch für sie wäre ein Aufstieg in die Verbandsliga ein Bonus.

Das Gespräch führte Franz Krafczyk