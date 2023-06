Kickers Obertshausen: Stolz auf eine überragende Saison überwiegt

Von: Holger Appel

Teilen

Trotz großem Einsatz. Georg Mannhart (links) und die Kickers verpassten gegen Walldorf den Aufstieg. Rechts im grauen Shirt: Trainer Marcel Dindorf. © hübner

Fußball-Gruppenligist Kickers Obertshausen will nach dem verpasstem Aufstieg neuen Anlauf nehmen. In der Relegation war dem Team die Luft ausgegangen.

Offenbach – „Das war nicht der glücklichste Tag in unserer Vereinsgeschichte. Aber letztlich war es eine geile Saison.“ Markus Diller, Vorsitzender des Fußball-Gruppenligisten Kickers Obertshausen, wirkte am Freitag wie Trainer Marcel Dindorf recht gefasst angesichts der Ereignisse vom späten Mittwochabend. „Man muss das Ergebnis akzeptieren. Von vier Mannschaften in der Qualifikationsrunde ist nur eine aufgestiegen, das waren leider nicht wir.

Der Stolz auf eine überragende Spielzeit überwiegt aber eindeutig“, sagte Dindorf, dessen Mannschaft sich hinter dem souveränen Meister SV Pars Neu-Isenburg mit immerhin 78 Punkten und 131:51 Toren die Vizemeisterschaft in der Gruppenliga Frankfurt Ost gesichert hatte.

Im entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Verbandsliga Süd in Nieder-Eschbach hatten die ersatzgeschwächten Kickers nach großem Kampf mit 1:2 gegen die Reserve des Hessenligisten Rot-Weiß Walldorf verloren. Die SG Bornheim, Vizemeister der Verbandsliga Süd, lag im parallel in Fernwald laufenden Finale um den Aufstieg zur Hessenliga lange mit 1:0 gegen TuS Dietkirchen in Führung, kassierte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Nach der torlosen Verlängerung verloren die Frankfurter im Elfmeterschießen mit 3:4. Wäre Bornheim aufgestiegen, wäre für Obertshausen ein Platz in der Verbandsliga Süd frei geworden. So aber bleiben die Kickers in der Gruppenliga.

„Wir haben nach unserem Spiel zusammengesessen, was getrunken und die weiter laufende Partie der Bornheimer am Liveticker verfolgt. Es ist nie gut, wenn man es nicht mehr in der eigenen Hand hat. Mein Gefühl war einfach nicht gut“, berichtete Dindorf.

Der Trainer analysierte nach dem geplatzten Aufstiegstraum weiter: „Walldorf hat in der Gruppenliga Darmstadt mit 16 Teams nur 30 Spiele absolvieren müssen, wir hatten in unserer 19er-Liga also schon sechs Spiele mehr auf dem Buckel. Walldorfs Reserve hat mehr als 40 Spieler im Laufe der Saison eingesetzt, wir in etwa die Hälfte. Meine Jungs waren körperlich am Ende.“ Zudem fehlten den Kickers in Nieder-Eschbach verletzte Spieler wie Mathieu Folschweiller, zuletzt noch Torschütze gegen Neu-Anspach. Metin Aydin musste gegen Walldorf schon nach zehn Minuten verletzt raus. „Walldorf hatte mehr Substanz. Wir hatten keine Luft mehr zum Atmen, lecken jetzt die Wunden und dann geht es weiter“, sagte Diller.

Gestern sind die Kickers zunächst nach Düsseldorf gefahren, sie wollen das Wochenende in der Altstadt kräftig feiern. Am Dienstag, 4. Juli, erwartet Dindorf seine Spieler zum Trainingsauftakt 2023/24. Neu dabei sind dann Niklas Kaufmann (Germania Klein-Krotzenburg), Nicolai Ermert (SG Nieder-Roden) und Patrick Scheiner (Teutonia Hausen). Abgänge haben die Kickers bisher noch keine. „Wir haben einen guten Kader, wollen uns kontinuierlich verbessern und nächste Saison wieder oben angreifen“, gibt Vorsitzender Diller die Richtung vor.

Von Holger Appel