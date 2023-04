Kickers Offenbach II setzt sich kampflos ab

Susgo Offenthals Kapitän Jannis Fritsch versucht sich hier gegen Stipe Boskovic (rechts) und Josip Dramac (links) von der SG Wiking Offenbach durchzusetzen. Fritsch erzielte das Tor zum 2:2-Endstand. © postl

Der FC Offenthal steht in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach nach der 1:4-Heimpleite gegen den TSV Dudenhofen als Absteiger fest. Beim Lokalrivalen Susgo Offenbach gab es einen Trainerwechsel und in der ersten Partie unter der Leitung des neues Coaches ein 2:2 gegen die SG Wiking Offenbach.

Offenbach – Zu einem kampflosen 3:0-Sieg kam die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach und hat damit ihren Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisoberliga Offenbach behauptet. Gegner FC Teutonia Hausen hatte zu große personelle Probleme und die Begegnung kurzfristig abgesagt.

Die Verfolger VfB Offenbach und Spvgg. Dietesheim ließen Punkte liegen, so dass die Kickers bei noch sechs ausstehenden Begegnungen mittlerweile elf Punkte Vorsprung haben. Im Kampf um Platz zwei hat KV Mühlheim mit dem mühsamen 4:2 gegen die TSV Heusenstamm wieder Boden gutgemacht, da der VfB bei der SG Egelsbach ebenso nur 1:1 spielte wie die Dietesheimer bei der Spvgg. Neu-Isenburg II. Im Tabellenkeller ist derweil eine weitere Entscheidung gefallen. Der FC Offenthal steht nach der 1:4-Niederlage gegen den TSV Dudenhofen als zweiter Absteiger neben den Sportfreunden Seligenstadt II in die A-Liga fest.

SG Egelsbach - VfB Offenbach 1:1 (1:0). Zwar bleibt die SG Egelsbach auch nach dem Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten auf einem direkten Abstiegsplatz, doch die Mannschaft zeigte eine beherzte Leistung. „Ensar Bajrami traf zweimal die Latte, es wäre für uns sogar ein Sieg möglich gewesen“, sagte Egelsbachs Trainer Reinhold Wurmlinger: „Im ersten Spielabschnitt waren wir die bessere Mannschaft, nach der Pause der VfB.“ Wurmlinger war mit dem Spiel seines Teams zufrieden. „Die Leistung war gut, wir haben dagegengehalten und der Punkt hilft uns im Saisonendspurt sicher weiter.“

SG Egelsbach: Habelitz; L. Süss, Rösner, Pischulti, Herchenhahn, Förster, Schmiedler, Ehrt, T. Süss, Ehlert, Bajrami (Filius, Imhof, Carl)

VfB Offenbach: Myumyuonov; Zormpalas, Bolun, Oegretmen, Lang, Gumus, Wehner, Arama, Rushiti, Ucar, Rivieccio (Mihai, Martorelli, Mirizzi)

Tore: 1:0 Bajrami (33.), 1:1 Gumus (69.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II - Spvgg. Dietesheim 1:1 (0:0). Für Dietesheims Trainer Peter Hoffmann war es eine Rückkehr in die Vergangenheit, über ein Jahrzehnt leitete er mit seinem Trainerteam die Geschicke der 03er in Neu-Isenburg. Deren zweites Team, verstärkt durch einige Akteure aus dem Kader der Verbandsligamannschaft, trotzte dem Favoriten ein Unentschieden ab. „Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Julian Gulin und freute sich im Kampf um den Klassenerhalt über den wichtigen Punktgewinn. „Dietesheim hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir haben gut dagegengehalten und uns auch den einen Zähler verdient.“ Die Gäste vergaben eine Elfmeterchance. „Am Ende war es ein offenes Spiel, das 1:1 geht in Ordnung“, sagte Gulin.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Jöckel; Sotoodehnia, Krahn, Zuschlag, Reinwarth, Castiglione, Kulick, Vicino, Simonelli, Chihab, Jacobs (Mägerlein, M. Gulin, Zuschlag)

Sp. Dietesheim: Fleckenstein; Goncalves Novais, Röhl, Büschel, R. Mitsopoulos, Jung, Sondergeld, Tsantidis, Düsünceli, Naziyok, Khederzadeh (Derguti,

Tore: 0:1 Derguti (75.), 1:1 Castiglione (79.) - Rot: Kederzadeh (Dietesheim/90.+7) - Bes. Vork.: R. Mitsopoulos schießt FE an Pfosten (70.)

KV Mühlheim - TSV Heusenstamm 4:2 (2:2). Favorit Mühlheim hat sich gegen eine ersatzgeschwächte Elf aus Heusenstamm schwergetan, musste zweimal einen Rückstand aufholen und gewann letztlich dennoch verdient. Dennis Hibbeler brachte die Gäste bereits in der ersten Minute per Elfmeter in Führung, nach dem Ausgleich durch Routinier Michele Piarulli erzielten Patrick Schaub für Heusenstamm und Filippo Serra für Mühlheim mit jeweils sehenswerten, direktverwandelten Freistößen weitere Treffer. „Wir haben gerade in der ersten Halbzeit nicht so mutig wie erhofft gespielt“, sagte Mühlheims Trainer Luca Raponi: „Aber wir haben uns nach der Pause gesteigert und zudem die zwei Rückstände sehr schnell weggesteckt.“

KV Mühlheim: Aschenbach; Michalke, Serra, Di Natale, Piarulli, Chaudhry, Lewandowski, Schuschkleb, Kurt, Leppin, Grundler (Bouzarzar; Nithiananthan, Nocerino)

TSV Heusenstamm: Confalonieri; Stegmaier, Tatar, Düzgüner, Hibbeler, Försch, Hoch, Fischer, Dahmer, P. Schaub, Becker (Bua Hung, Kahrman)

Tore: 0:1 Hibbeler (1./FE), 1:1 Piarulli (11.), 1:2 P. Schaub (44.), 2:2 Serra (45.+2), 3:2 Di Natale (51.), 4:2 Nithiananthan (85.)

FC Offenthal - TSV Dudenhofen 1:4 (0:0). Dudenhofens Trainer Dominik Häfner sprach nach der Partie von einem Pflichtsieg. „Die Offenthaler haben es ganz gut gemacht und mit viel Einsatz gespielt“, so Häfner, der sah, wie seine Elf nach der Pause sogar in Rückstand geriet. Doch jeweils zwei Treffer von Simon Heinrich und Marco Kern sicherten den Erfolg.

FC Offenthal: Hördt; D. Lehr, Mihailovic, Schneidmüller, Klein, Ngyuen, Mayer, Schellhorn, Handke, M. Lehr, Almokad (Benzlar, Schön, Braig)

TSV Dudenhofen: Affeldt; Bepple, Hrbaty, Heinrich, Bott, Marvin Müller, Kern, Jankovski, Carl, Marco Müller, Brajko (Becirovic, Gorhold, Klein)

Tore: 1:0 Mayer (49.), 1:1, 1:2 Heinrich (60., 70./FE), 1:3, 1:4 Kern (80., 85.)

FC Dietzenbach - TSV Lämmerspiel 1:5 (1:2). Von Beginn an stand die Begegnung für die Dietzenbacher unter keinem guten Stern. Kurzfristig fielen Senel Tunc und Mark Siebenmorgen aus und bereits in der ersten Minute verletzte sich Torwart Felix Heller bei einem Zusammenprall, so dass er mit einem Krankenwagen abtransportiert werden musste und Oezer Bozkurt als Feldspieler ins Tor musste. „Diese Rückschläge und der zweite Gegentreffer direkt nach unserem Ausgleichstor haben wir nicht so einfach wegstecken können“, sagte Dietzenbachs Sportlicher Leiter Werner Marquardt. „Nach der Pause haben wir auch schwach gespielt, so dass der deutliche Lämmerspieler Erfolg auch in dieser Höhe verdient ist.“

FC Dietzenbach: Heller; Senel, Siebenmorgen, Mokhlis, Tabatabai, Dallal, V. Saroyan Grigoryan, Ljubicic, Höbel, Bozkurt, Pauna (Weiland, Abu Nejem, M. Saroyan Grigoryan)

TSV Lämmerspiel: Schmidt; Schmitt, Kauff, Rufino, Hilberger, A. Schaub, Heinz, Beez, Reinhard, Röder, Genic (Bulut, Schraepel, Bormann)

Tore: 0:1 M. Schaub (8.), 1:1 V. Saroyan Grigoryan (20.), 1:2 Beez (21.), 1:3, 1:4 Hilberger (66., 67.), 1:5 Bormann (75.)

Susgo Offenthal - SG Wiking Offenbach 2:2 (1:2). Unter der Leitung des neuen Trainers Simon Greco scheiterten die Gastgeber erneut an ihrer Abschlussschwäche und mussten sich mit einem 2:2 zufrieden geben. „Christoph Breukmann ist geschäftlich zu viel unterwegs und hat daher seinen Posten abgegeben, bleibt uns aber als Spieler erhalten“, sagt Offenthals Sportlicher Leiter Marco Schiliro. „Lars Chojnowska bleibt als Co-Trainer.“ Greco wohnt in Rodgau, war zuletzt bei der SG Wolferborn in der Kreisoberliga Büdingen unterwegs. „Den Gästen haben wir heute den Punkt geschenkt“, kommentiert Schiliro die beiden Gegentreffer, zudem bemängelte er das harte Spiel der SG Wiking.

Susgo Offenthal: Piesker; Deumlich, Jonas Fritsch, Reichert, Jannis Fritsch, Grieser, Wertge, Breuckmann, Schüler, Luis Desch, Luca Desch (Schöppner, Drengwitz, Weinbuch)

SG Wiking Offenbach: Stegmann; Boskovic, Zoran, Patrikis, Dramac, Yigit, Gebreyohannes, Jasic, Useini, Abu Sukhun, Mensah (Piperis, Chfiri, Ampadu)

Tore: 0:1 Yigit (5.), 1:1 Wertge (15.), 1:2 Dramac (26.), 2:2 Jannis Fritsch (64.) rjr