Gruppenliga: Kickers verlieren wegen „Slapstick“-Eigentor

Frankfurt - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost profitierten der JSK Rodgau und die SG Rosenhöhe nicht nur von ihren 5:0-Auswärtssiegen, sondern auch von Patzern der Konkurrenten. Klein-Krotzenburg und Seligenstadt befinden sich noch stärker in Abstiegsnot. Langen landete in Obertshausen Big Points.

SG Marköbel - Sportfreunde Seligenstadt 3:0 (1:0)

Seligenstadts Trainer Thomas Marton, dessen Verbleib über diese Runde hinaus unter der Woche (wie berichtet) bekanntgegeben worden war, machte seiner Mannschaft zumindest in Sachen Einstellung keine Vorwürfe: „Beide Mannschaften haben sich auf dem Marköbler Hartplatz nichts geschenkt.“ Ein umstrittener Freistoß führte zum 1:0 für die Gastgeber, auch der frühe Platzverweis für Seligenstadts Kevin Knecht hatte für die Sportfreunde ein Geschmäckle.

„Zumal er schon die Gelbe Karte meiner Meinung nach zu Unrecht gesehen hatte“, sagte Marton. Beim 0:3 halfen die Gäste mit einem zu kurzen Rückpass indes auch selbst mit.

Sportfreunde Seligenstadt: Czaronek; Schüßler, Tauber (67. Elbert), Krapp, Glaab, Leis, D. Marton, Hochstein (60. Willand), Eißmann, Padberg, Knecht

Tore: 1:0 Wesenberg (27.), 2:0 Marx (48.), 3:0 Kayalar (78.) -

Gelb-Rot: Knecht (Seligenstadt, 30., Unsportlichkeit)

SG Germania Klein-Krotzenburg - FC Hochstadt 0:3 (0:1)

„Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und hatten mehr Chancen“, sagte Germania-Vorsitzender Roger Weih nach der Partie. Doch schon zur Pause lagen die Klein-Krotzenburger zurück, weil Jürgen Bufi für Hochstadt nach einer in die Mitte „geklärten“ Flanke aus 16 Metern zum 1:0 traf. In Hälfte zwei dezimierten sich die Hochstädter zunächst durch eine Rote Karte gegen Metin Oymak selbst, erzielten dann aber über einen Konter das 2:0. Kurz zuvor hatte Dennis Protzel die große Chance zum 1:1 ausgelassen. Zudem spekulierte die Germania beim 2:0-Angriff der Hochstädter auf eine Spielunterbrechung, zu der es aber nicht kam. Das 3:0 war dann ein Schuss Marke „Sonntagstreffer“.

SG Germania Klein-Krotzenburg: Aschenbach; Tomic, Zocco, Eckert, Hajzeray, Serra, Zakarija, Zeiger, Cofone, Protzel, Günsche (Sari, Biricik, Walter)

Tore: 0:1 Bufi (26.), 0:2 Griepentrog (63.), 0:3 Eris (77.) - Rot: Oymak (Hochstadt, 59., Gegenspieler-Beleidigung)

Türk Gücü Hanau - VfB Oberndorf 2:2 (1:0)

Die Hanauer sahen lange Zeit wie der sichere Sieger aus und führten bereits mit 2:0. In der 89. Minute folgte aber das dicke Ende. „Wir hätten schon längst mit 4:0 führen müssen“, trauerte Pressesprecher Mehmet Bayram zwei verlorenen Punkten hinterher. „Wir haben unsere Chancen teils kläglich vergeben.“ Überdies wurde ein weiterer Türk-Gücü-Treffer wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Ab dem 1:2 witterte Oberndorf Morgenluft und belohnte sich für eine bessere letzte halbe Stunde mit dem einen Zähler.

Türk Gücü Hanau: Öztürk; Jakicevic, Saletnik, Shima, Bayin, Kaya, Carvalho (73. Beqiraj), Fröb (70. Mustafa), Müller, Korkmaz, Cimen

Tore: 1:0 Fröb (32.), 2:0 Carvalho (47.), 2:1 (FE, Thomas), 2:2 Muminovic (89.)

Kickers Obertshausen - 1. FC Langen 0:2 (0:1)

Langen kam besser in das Derby, das auch wegen des aktuellen Abstiegskampfs beider Mannschaften Brisanz barg. Nach 15 Minuten berappelte sich auch Obertshausen und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Keine Kombination, sondern „Slapstick“ (Kickers-Spielausschuss-Chef Siggi Herth) führte jedoch zur Führung des „Clubs“: Obertshausens Ediz Davulcu passte den Ball zurück zu Torwart Lucas Bohn, der ihn per Fuß stoppen wollte. Durch eine Unebenheit des Platzes sprang das Leder aber kurz vor Bohn auf, über den Fuß und in die Maschen. Die Rettungsaktion des Keepers kam zu spät. Nach dem Wechsel traf Davulcu per Kopf nur die Unterkante der Latte, wenig später legte Moritz Werner für Langen das 2:0 nach. Auch in Unterzahl gaben sich die Kickers nicht auf, spielten sogar besser als zuvor, trafen aber nicht. „Wir hätten noch zehn Stunden weiterspielen können und hätten doch kein Tor gemacht“, meinte Herth.

Kickers Obertshausen: Bohn; Höf, Lang, Davulcu, K. Jenrich, F. Dindorf, Boujraf, Bott, Schwaiger, Prechtel, Beloued (Yalouris, Cwielong, Römgens)

1. FC Langen: Duman; Westerkamp, Deuker, Ma. Werner, Cholewa, Kirnig, Beckmann, Stoytchev, Barkammich, Seibel, Mo. Werner (Julius, Greising)

Tore: 0:1 Davulcu (ET, 38.), 0:2 Mo. Werner (55.) - Gelb-Rot: Lang (Obertshausen, 58., Foulspiel)

Kickers Obertshausen verliert gegen 1. FC Langen: Bilder Zur Fotostrecke

SV Eintracht Altwiedermus - JSK Rodgau 0:5 (0:4)

Die Jügesheimer Taktik, die Hausherren zunächst kommen zu lassen und dann vor allem über die Außenpositionen Schnelligkeitsvorteile bei Kontern zu nutzen, ging voll auf. „Mehrere Tore sind genau solchen Umschaltaktionen entsprungen“, sagte Trainer Andreas Humbert. Bis zur Pause entschied seine Elf die Partie, legte sogar das schnelle 5:0 nach. Einen starken Auftritt zeigte Stürmer Dominik Fischer. Überdies war der flinke Joseph-Andrew Thompson selten zu halten. Zudem freute sich der JSK über die Pleiten von Großkrotzenburg und Erlensee, hielt mit Altwiedermus ein weiteres Team auf Distanz.

JSK Rodgau: Fuhrmann; Dejanovic, Jung, Kunth, Schweier, Klein, Fischer, Flores (75. Ajiou), Ballesteras, Goetze, Thompson (66. Hitzel)

Tore: 0:1 Goetze (11.), 0:2 Flores (20.), 0:3 Thompson (30.), 0:4 Fischer (38.), 0:5 Thompson (48.)

SV Somborn - SG Rosenhöhe 0:5 (0:2)

Auf dem Kunstrasen in Neuses hielten die Somborner besonders in den ersten 20 Minuten gut mit, standen geordnet und machten den Offenbachern damit das Leben schwer. Die kamen aber zunehmend besser in die Partie, erspielten sich Chancen und fanden durch einen Doppelschlag von Christian Rüger auf die Siegerstraße. Nach dem dritten Treffer erlahmte Somborns Gegenwehr, die Gäste fuhren einen ungefährdeten Sieg ein. „Das war eine gute Mannschaftsleistung“, freute sich SGR-Trainer Tevfik Kilinc.

SG Rosenhöhe: Läpple; Pfitzer, Bleibdrey, Wenzel, Muhadzeri, Rüger, Curth, S. Nishida, Bellos, Zindros, Gallus (Budimir, Gözcü, M. Nishida)

Tore: 0:1 Rüger (28.), 0:2 Rüger (31.), 0:3 Muhadzeri (60.), 0:4 S. Nishida (73.), 0:5 Gözcü (FE, 80.) (jd)