Kittler stinksauer über „Arroganz“

Teilen

Die Rodgauer Julian Siegmund, Leon Juric und Daris Behlil jagen dem Seligenstädter Robin Weber den Ball ab. © eyßen

In der Fußball-Verbandsliga gewann die SKG Rodgau das Derby in Seligenstadt mit 2:1. Die TS Ober-Roden verlor bei Aufsteiger Rot-Weiss Walldorf.

Sportfreunde Seligenstadt - SKG Rodgau 1:2 (1:1). Die Seligenstädter waren in der ersten Hälfte überlegen und hatten mehrere gute Möglichkeiten. In der 38. Minute ging Rodgau mit seiner ersten Chance durch Elton Mensah in Führung. Die Sportfreunde kamen kurz vor der Pause durch einen verwandelten Elfmeter von Robin Weber zum hochverdienten Ausgleich, Giuseppe Serra war gefoult worden. „Die zweite Hälfte war dann ausgeglichener“, berichtete Seligenstadts Abteilungsleiter Sven Kittler. Mensah sicherte den Rodgauern mit seinem zweiten Treffer den Sieg. „Die Rodgauer haben gekämpft und mit Leidenschaft Fußball gespielt. Das hat bei uns gefehlt. Das war arroganter Fußball, ich bin stinksauer“, ärgerte sich Kittler. Rodgaus Trainer Rachid Karroua freute sich dagegen über den Derbysieg. „Das war eine super kämpferische Leistung der Jungs.“

Sportfreunde Seligenstadt: Myumyunov - Friess, Filges (86. Kraus), Fleckenstein, Hertrich, Heinz (69. Kauffmann), Hofmann (79. Röhl), Purcell, Weber, P. Traut, Serra (86. Ünüz)

Rodgau: Köseoglu - Siegmund, Behlil, Bulut, Kayaci, Nejeoui Flores, Abardah (71. Bravic), Pasic, Hulaj (77. Gözcü), Juric, Mensah (90+5 Meyer Marbach)

Tore: 0:1 Mensah (38.), 1:1 Weber (44./FE), 1:2 Mensah (72./FE)

RW Walldorf II - TS Ober-Roden 3:2 (0:0). „In der ersten Hälfte hatte Walldorf drei Möglichkeiten, wir kamen zu keiner nennenswerten Torchance“, berichtete TS-Sprecher Philipp Köhl. Das Spiel sei eher schwach gewesen. „Nach der Pause wurde es dann besser“, so Köhl. Ober-Roden kam nun auch zu Chancen und ging durch einen sehenswerten Treffer von Amin El Mard auf Vorarbeit von Patrick Bleibdrey in Führung (54.). Innerhalb von drei Minuten drehte Walldorf mit zwei Toren das Spiel. Die TS kam durch einen abgefälschten Freistoß von Patrick Bleibdrey noch einmal zurück, kassierte in der 80. Minute aber das 2:3.

TS Ober-Roden: Schwaar - Bleibdrey, Blahut, M. Profumo, Siwek (82. Klingenmeier), L. Schierenberg, T Yildirim, El Mard, Schultheis, S. Yildirim, Heidenreich (82. Mustafa)

Tore: 0:1 El Mard (54.), 1:1 Dervishi (59., HE), 2:1 Akmadzic (62.), 2:2 Bleibdrey (68.), 3:2 Hartmann (80.) ey