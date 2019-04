Langzeittrainer Wolfgang Kaufmann macht im Sommer Schluss

Beim Fußball-Gruppenligisten SG Germania Klein-Krotzenburg endet zum Saisonende eine Ära. Trainer Wolfgang Kaufmann wird nach insgesamt sieben Spielzeiten sein Amt abgeben und auch keinen neuen Verein mehr übernehmen.

Hainburg – „Ich habe jetzt 30 Jahre am Stück als Trainer an der Seitenlinie gestanden, im Sommer ist Schluss. “ Die Entscheidung, berichtet der 57-jährige Groß-auheimer, sei nicht spontan gefallen und habe nichts mit der aktuell kritischen sportlichen Situation der Germania zu tun: „Ich habe mir das reiflich überlegt, solch einen Entschluss fällt man nicht über Nacht. “.

SG-Vorsitzender Roger Weih bedauert das Ausscheiden des Übungsleiters, der seinen Verein in seiner in knapp zwei Monaten endenden Amtszeit zweimal als Meister der Kreisoberliga Offenbach in die Gruppenliga Frankfurt Ost führte. Völlig überrascht war der Funktionär jedoch nicht. „Wolfgang hat mir schon vor drei Jahren erzählt, dass wir sein letzter Verein als Trainer sein werden und dass er seinen jüngsten Sohn Niklas dann nicht mehr betreuen wird.“ Aktuell spielt Niklas Kaufmann bei den Klein-Krotzenburger B-Junioren, während in Robin und Tobias die beiden älteren Söhne des Trainers zum Seniorenkader gehören.

Kaum ein Trainer der hiesigen Region steht für eine derartige Beständigkeit wie der in seinen Vereinen fachlich wie menschlich geschätzte Kaufmann. Langzeittrainer gibt es in der Gruppenliga Frankfurt Ost in Dragan Reljic (FC Dietzenbach), Wolfram Rohleder (SG Marköbel), Andreas Humbert (JSK Rodgau) oder Jochen Breideband (Germania Niederrodenbach) zwar einige, doch an die 17 Jahre, die Kaufmann bei seiner vorherigen Station SV Wolfgang wirkte, kommen sie alle (noch) lange nicht heran. Auch bei seiner ersten Trainerstation beim TSV Langstadt wirkte Kaufmann ähnlich lange wie jetzt in Klein-Krotzenburg - anfangs noch als Spielertrainer.

Lediglich beim Gelnhausener Kreisverein SV Altenmittlau amtierte Kaufmann Anfang der 90er Jahre nur kurz - und entließ sich, typisch für ihn, aufgrund unbefriedigender Resultate am Ende selbst. Eine vorzeitige Aufgabe in Klein-Krotzenburg kommt jetzt trotz prekärer Tabellenlage weder für Trainer noch den Verein infrage. „Das ist überhaupt kein Thema. Wir hätten auch gerne mit Wolfgang weitergearbeitet, auch bei einem möglichen Abstieg in die Kreisoberliga“, erzählt Weih. Der Absturz aus sicheren Tabellengefilden in die Abstiegsregion ist laut Weih der andauernden Personalnot geschuldet. „Im gesamten Saisonverlauf haben uns permanent zehn Spieler gefehlt, darunter immer wieder Leistungsträger der ersten Mannschaft, die wir nicht so einfach ersetzen können.“

Die Planungen hinsichtlich der neuen Saison laufen entsprechend zweigleisig. Die Suche nach einem Kaufmann-Nachfolger genießt absolute Priorität. Der scheidende Trainer wird seinem derzeitigen Verein weiter beratend zur Seite stehen.

Von Frank Schneider