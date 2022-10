Knockout in der Nachspielzeit

Vergab mit zwei guten Torchancen den Siegtreffer für den HSC: Shelby Printemps (Vierter von links), hier im Duell mit dem Darmstädter Nick Neumann. © Henrich

Der SC 1960 Hanau bleibt in der Fußball-Verbandsliga Süd ungeschlagen. Im Topspiel kam das Team von Savas Erinc vor 330 Zuschauern zu einem 0:0 beim Zweiten Rot-Weiß Darmstadt. Die TS Ober-Roden feierte beim 2:1 gegen den FV Bad Vilbel den dritten Sieg hintereinander, dagegen nahm die Spvgg. 03 Neu-Isenburg die dritte Niederlage in Folge hin. Diese fiel beim 2:3 bei der SG Bornheim/GW denkbar unglücklich aus. Die Sportfreunde Seligenstadt kamen zu einem souveränen 5:0 gegen den SV Münster, der nun schon seit zehn Spielen auf einen Sieg wartet. Germania Ober-Roden gab sich bei Eintracht Wald-Michelbach mit 1:4 geschlagen.

Rot-Weiß Darmstadt - SC 1960 Hanau 0:0. Der Punktgewinn war teuer erkauft. Kohei Suzuki und Ahmet Aygül wurden verletzungsbedingt ausgewechselt, Kamal Farahat sah kurz vor der Pause wegen Meckerns Gelb-Rot. Wie die Mannschaft diese Nackenschläge verkraftete, beeindruckt HSC-Trainer Savas Erinc. „Die Spieler haben eine tolle Moral gezeigt. Auch in Unterzahl waren wir das spielbestimmende Team.“ Alle waren sich nach Spielschluss einig, dass der Punkt für die Gastgeber unter dem Strich glücklich war, zu überlegen agierten die Hanauer besonders im ersten Durchgang. Was fehlte waren die Tore. „Wir haben uns leider für eine bärenstarke erste Halbzeit nicht belohnt“, ärgerte sich der Sportliche Leiter Patrick Koch. In Überzahl witterten die Gastgeber nach Wiederbeginn Morgenluft. Rot-Weiß war jetzt gleichwertig, ohne zu nennenswerten Chancen zu kommen. In der Schlussviertelstunde rissen die Gäste das Geschehen wieder an sich, der tödliche Pass blieb aber aus.

Hanau: Ersöz - Mickley, Farahat, Meub, Suzuki (32. Miller) - Dos Santos, Aygül (74. Kqiku), Aydin, Demir (83. Bulut), Ataka - Printemps (65. Kadioglu)

Gelb-Rote Karte: Farahat (Hanau, 45.), Schmieder (Darmstadt, 90.)

Sportfreunde Seligenstadt - SV Münster 5:0 (3:0). „Man hat schnell gemerkt, dass wir einen guten Tag erwischt haben. Da war von Anfang an Feuer und Zug zum Tor drin“, meinte Seligenstadts Trainer Lars Schmidt. Der dreifache Torschütze Philipp Traut schoss die Sportfreunde bereits in der elften Minute auf Vorarbeit von Robin Weber und Patrick Hofmann in Führung. Das 2:0 erzielte Alexandru Strechie, bereits nach 38 Minuten führte Seligenstadt nach dem zweiten Tor von Philipp Traut mit 3:0. Robin Weber bereitete zwei Tore vor und traf per Außenrist zum 4:0. „Wir haben noch weitere Chancen liegen gelassen“, berichtete Schmidt, der insgesamt mit der Vorstellung seines Teams sehr zufrieden war. „Schön auch, dass wir zu null gespielt haben.“ Patrick Hofmann traf nach einer Stunde bei einem Freistoß den Pfosten.

„Wir haben wieder viel zu einfache Tore bekommen“, ärgerte sich dagegen Münsters Trainer Naser Selmanaj, der aufgrund der Personalsorgen froh ist, dass sein Team am kommenden Wochenende spielfrei ist und nach zehn Spielen ohne Sieg und der sechsten Niederlage hintereinander sich einmal sammeln kann. „Die Spieler werden immer weniger, wir gehen personell auf dem Zahnfleisch“, meinte Selmanaj zu den vielen Ausfällen. In Seligenstadt kamen Anton Sahitolli und Talmiz Butt kurzfristig als krankheitsbedingte Ausfälle hinzu. Dafür konnte Arian Sahitolli entgegen den Befürchtungen unter der Woche wieder spielen.

Sportfreunde Seligenstadt: Di Bella - Friess, Fleckenstein (81. Weskamp), Filipovic, Strechie (75. Amani), Hofmann, Purcell, Weber, P. Traut, Röhl (86. Weitz), Serra (65. Marton)

SVM: Kacarevic - Seib, Ries (67. J. Stork), Huther, Sahraoui (68. Feuchtinger), Arian Sahitolli, Schrom, T. Hamed (60. Kryeziu), A. Hamed, Köllhofer, Breir

Tore: 1:0 P. Traut (11.), 2:0 Strechie (25.), 3:0 P. Traut (38.), 4:0 Weber (53.), 5:0 P. Traut (75.)

TS Ober-Roden - FV Bad Vilbel 2:1 (2:0). Insgesamt sei der Sieg hochverdient gewesen, so TS-Trainer Bastian Neumann. Sein Team habe es aber versäumt, die Partie mit dem 3:0 frühzeitig zu entscheiden. Sehr schön herausgespielt war das 1:0 von Luis Roth, der in der elften Minute auf Vorarbeit von Lorenzo Gick und Patrick Bleibdrey traf. Torjäger Roth gelang ein Doppelpack, nur drei Minuten später war er mit einem sehenswerten Freistoßtreffer ein zweites Mal erfolgreich.

„Wir sind super reingekommen und haben etwa bis zur 30. Minute ein hervorragendes Spiel gemacht“, sagte Bastian Neumann. Dann kam Bad Vilbel auf, bei einem Pfostentreffer hatte Ober-Roden Glück. Nach der Pause war die TS dann wieder besser. „In den ersten 20- bis 25 Minuten der zweiten Hälfte müssen wir das dritte Tor machen“, meinte Neumann, der krankheitsbedingt auf Florian Henkel verzichten musste. Unter anderem Patrick Bleibdrey, Kewin Siwek und Luis Roth hatten gute Chancen. Richtig ernsthaft in Gefahr geriet der TS-Sieg nicht mehr, erst in der Nachspielzeit gelang Bad Vilbel der Anschlusstreffer.

TS Ober-Roden: Schwaar - Kaya (46. Henkelmann), Dettki, Bleibdrey (77. Klingenmeier), Firrantello, Roth (83. Bravic), Siwek (77. Mustafa), Fekade, Gick, Schultheis, S. Yildirim

Tore: 1:0, 2:0 Roth (11., 14.), 2:1 Safaridis (90.+1/HE)

Eintracht Wald-Michelbach - Germania Ober-Roden 4:1 (3:1). Die Germania begann gut und hatte nach einer Viertelstunde durch Jonas Dapp die erste Möglichkeit. Mit einem Doppelschlag von Ylli Cermjani bog Wald-Michelbach aber Mitte der ersten Hälfte auf die Siegerstraße ein. Nach einer halben Stunde erhöhten die Gastgeber sogar auf 3:0. „Das war ein wiederkehrendes Muster: Wir haben den zweiten Ball nicht gut verteidigt und Wald-Michelbach hat einfach mal aufs Tor geschossen. Der ging dann dreimal rein“, sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker. „Vor der Pause sind wir noch zurückgekommen und hatten nach dem Wechsel auch die Chance aufs 2:3. Insgesamt haben wir in der zweiten Hälfte gut gespielt.“ Jonas Dapp und Hakan Firat hatten gute Möglichkeiten, dem Elfmetertor von Marco Christophori-Comi weitere Germania-Treffer folgen zu lassen. Durch einen Konter erhöhte Wald-Michelbach jedoch noch auf 4:1. „Rein vom Einsatz und vom Spielerischen kann ich der Mannschaft wenig vorwerfen, aber das Spiel wird halt immer in den Sechzehnern entschieden und nicht dazwischen. Toreschießen und Toreverhindern ist das große Thema, da müssen wir wieder ein besseres Gleichgewicht herstellen“, erklärte Bäcker.

Germania Ober-Roden: Krug Lopez - Neuendorf, Emir (90. +2 Schulte), Ries, Geyer (70. Marweg), Christophori-Como, Firat, Günther, Falk (59. Kapoor), Sumanov (82. Özgün), Dapp

Tore: 1:0 Cermjani (18.), 2:0 Cermjani (22.), 3:0 Hannawald (30.), 3:1 Christophori-Como (39./FE), 4:1 Schwinn (81.)

SG Bornheim/GW - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 3:2 (0:1). Beim Vizemeister der vergangenen Saison lief es für Neu-Isenburg bis in die Schlussphase super. „Das war bis zur 80. Minute unsere beste Saisonleistung“, sagte Trainer Nick Janovsky. Manuel Profumo brachte die Gäste nach einer halben Stunde mit einem Kopfballtreffer nach einer Flanke von Jason Kunth in Führung. Ahmed Diack ließ in der 50. Minute den zweiten Neu-Isenburger Treffer folgen. „Danach haben wir sechs, sieben Konterchancen, da müssen wir das 3:0 machen“, sagte Janovsky. Zum wiederholten Male in dieser Saison habe es sein Team aber nicht geschafft, den Deckel drauf zu machen. In der 83. Minute kamen die Bornheimer durch einen Elfmeter, dem ein Foul von Paul Bickel vorangegangen war, auf 1:2 heran. In der dritten Minute der Nachspielzeit köpfte Bornheims Torhüter Gianluca Columbo im Anschluss an einen Eckball das 2:2. Damit nicht genug: Per Freistoßtreffer gelang den Gastgebern in der 95. Minute durch Teklu Tewelde auch noch der Siegtreffer. Den Elfmeter, der zum 2:1 führte, hätte er auch gegeben, so Janovsky. Der Freistoß vor dem 3:2 sei zumindest fragwürdig gewesen. „Aber wir haben die Diskussionen nicht, wenn wir vorher das 3:0 machen.“ geb/ey

Spvgg. 03 Neu.Isenburg: Saula - Jacobs (51. Horst), Rubic (69. Rubic), Kunth (69. Fustero), Persch, Profumo, Kaya (81. Durante), Bickel, Diack, Trucic (60. Castiglione), Fujiwara

Tore: 0:1 Profumo (30.), 0:2 Diack (50.), 1:2 J. Tewelde (83., FE), 2:2 Columbo (90.+3), 3:2 T. Tewelde (90.+5)