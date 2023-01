Köksal soll SV Pars in die Verbandsliga schießen

Teilen

Von Oberrad zum SV Pars. Torjäger Kaan Köksal (rechts) zieht ab, Filip Osman (Spvgg. 03 Neu-Isenburg) kommt zu spät. © hartenfelser

Offenbach – Der SV Pars Neu-Isenburg, Spitzenreiter der Gruppenliga Frankfurt Ost, hat ein Quartett vom West-Gruppenligisten Spvgg 05 Oberrad verpflichtet. Wobei Torjäger Kaan Köksal gleichzeitig Salvatore Bari als Co-Trainer ersetzen soll, und der 43-jährige Masar Qosa das Amt des Torwart-Trainers übernimmt.

Köksal traf in dieser Saison achtmal, die 05er (nur Tabellenachter) werden angesichts des großen Rückstands auf die Spitze aber nicht in die Verbandsliga Süd zurückkehren. Dort hatte Köksal in der vergangenen Saison für Absteiger Oberrad immerhin 21 Tore erzielt, war die Nummer fünf in der Torjägerliste. Mit dem SV Pars nimmt er nun einen neuen Anlauf.

Pars-Verfolger OSC Rosenhöhe vermeldet weder Zu- noch Abgänge, der Tabellendritte Kickers Obertshausen hat sich in Sebastian Walter (Teutonia Hausen) einen neuen Torhüter und in Raphael Kreis (Spvgg. 03 Neu-Isenburg) einen neuen Angreifer geholt. Kreis stammt aus der Jugend der Offenbacher Kickers. In Jan Gebhardt (27 Tore) und Marius Krikser (21) haben die Obertshausener bereits zwei Top-Stürmer in ihren Reihen.

Die SG Nieder-Roden freut sich über die Verpflichtung von Marvin Heinz. Der Dietzenbacher wurde in der Jugend von Mainz 05 ausgebildet, spielte zuletzt beim Hessenligisten Bayern Alzenau (14 Saisoneinsätze, ein Tor).

SV Pars Neu-Isenburg

Zugänge: Drazen Gluhakovic, Josef Sultani, Kaan Köksal, Masar Qosa (alle Spvgg. 05 Oberrad)

Abgang: Dalibor Pandza (VfR Kesselstadt)

OSC Rosenhöhe

Zugänge: keine - Abgänge: keine

Kickers Obertshausen

Zugänge: Raphael Kreis (Spvgg. 03 Neu-Isenburg), Sebastian Walter (FC Teutonia Hausen)

Abgänge: keine

SG Nieder-Roden

Zugänge: Marvin Heinz (Bayern Alzenau), Fynn Mannweiler (OFC U19)

Abgänge: keine

1. FC Langen

Zugänge: keine

Abgänge: Noel Below (Spvgg. 03 Neu-Isenburg), Damian Heil (pausiert)

DJK Sparta Bürgel

Zugänge: Victor Gonta (Westend Frankfurt), Sayed Hashimi (SG Wiking), Ajos Mafarov (SKR Rumpenheim), Ahmad Ramaki, Mohamad Wojudy

Abgänge: Tarek Dogs (Spvgg. 03 Neu-Isenburg), Christopher Reinhard (FC Germania Bieber), Drago Brkic (SV Neuhof), Hasan Mustafa (VfB Großauheim), Asmir Isovic (Squadra Azzurra Offenbach), Qarib Arjubi (unbekannt)

Türk Gücü Hanau

Zugänge: Kaan Kubalic (1. FC Erlensee II), Paulinus Fung, Patrick Koch, Benjamin Said Sharza (JSK Rodgau), Güney Günel (SG Dersim Rüsselsheim)

Abgänge: Onur Bulut (KV Mühlheim), Arif Badur (KSV Langen-Bergheim), Yassin Idrissou (TSV Keilberg), Halil Korkmaz, Francesco Petrovic, Djafhar Nuri (alle FC Gelnhausen)

SVG Steinheim

Zugänge: Omar Nije (TSG Wörsdorf), Mickias Teklu (Safakspor Hanau)

Abgänge: Fouad Brighache (Karriereende), Patrick Hillemann (Ilirida Offenbach)

Germania Klein-Krotzenburg

Zugänge: Ognjen Vulic, Ernad Dananovic (beide VfR Kesselstadt) - Abgänge: keine

GRUPPENLIGA DARMSTADT

SG Langstadt/Babenhausen

Zugänge: Marius Heinlein (Germania Ober-Roden), Manuel Krapp (Viktoria Schaafheim), Johann Hänsch (FSV Groß-Zimmern), Enes Koca, Mert Arikan (beide SV Sickenhofen)

Abgang: Mario Barusic (SV Hummetroth)

fs/ey/leo/app