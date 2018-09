Konczalla sorgt für ersten Sieg

Offenbach - Die SG Heusenstamm-Zrinski hat den ersten Saisonsieg in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach eingefahren. Gegen den TSV Dudenhofen setzten sich die Gastgeber am Ende verdient mit 2:1 durch. Beide Treffer erzielte Heusenstamms Stürmer Daniel Konczalla.

Besonders erleichtert war Halit Bayraktaroglu, dem vor dem Ausgleich der Gäste aus Dudenhofen durch Ahmad Allaw ein schwerer Fehler unterlaufen war. Heusenstamm hatte von Beginn am mehr von Spiel, führte verdient, versäumte es aber, frühzeitig einen zweiten Treffer nachzulegen. „Das war unser Manko“, sagte Heusenstamms Vorsitzender Peter Schmidt, zumal die Gäste in der ersten Hälfte noch zwei Großchancen hatten. „Doch über die gesamten 90 Minuten gesehen waren wir die bessere Elf und haben uns den Sieg verdient“, so Schmidt.

SG Heusenstamm-Zrinski: Rohr; Tetzlaff, Bayraktaroglu, Korcanin, Chami, Schick, F. Ganss, Albayrak, Konczalla, Gülerdogan, Erdem (Schmidt, Shala)

TSV Dudenhofen: Petridis; Wischer, Klein, Jonas, Borchardt, Witt, Sommer, Hrbaty, Heinrich, Allaw, Hoppe (Romero, Schreiber, Hinkel)

Tore: 1:0 Konczalla (7.), 1:1 Allaw (61.) 2:1 Konczalla (81.) (rjr)

Bilder: Dietesheim besiegt Heusenstamm-Zrinski Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa