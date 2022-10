Krikser lässt Kickers Obertshausen in der Nachspielzeit jubeln

Keinen Zentimeter Platz lässt in dieser Szene Marijo Dejanovic vom SV Pars (links) Mike Werner vom 1. FC Langen. Die Neu-Isenburger schlossen mit dem 2:0-Sieg nach Punkten zum spielfreien Spitzenreiter OSC Rosenhöhe auf. © hartenfelser

Der SVG Steinheim hat am Tag der Deutschen Einheit in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost das Kellerderby beim SV Bernbach mit 2:1 gewonnen und sich in der hinteren Tabellenhälfte etwas Luft verschafft. Ganz vorne marschieren der SV Pars Neu-Isenburg (2:0-Sieger gegen den 1. FC Langen) und der OSC Rosenhöhe punktgleich vorne weg. Dank des späten 3:2-Siegtreffers im Spiel bei der SG Bruchköbel hält Kickers Obertshausen als Dritter noch Anschluss.

SG Marköbel - SG Nieder-Roden 0:0. Die Gastgeber kamen auf ihrem Hartplatz etwas besser zurecht und hätten laut der Analyse von Pressewart Leon Völke am Ende mehr als die torlose Punkteteilung verdient gehabt. „Das war ein gutes Spiel mit viel Feuer drin“, lobte Völke den Einsatz beider Teams, die sich allerdings mit dem Herausarbeiten von glasklaren Torchancen schwertaten.

Die erste dicke Möglichkeit für die Gastgeber vergab Timon Stötzer nach neun Minuten. Kurz vor der Pause verfehlte der aufgerückte Marköbeler Abwehrchef vor dem Tor der Gäste nur knapp. Marköbel agierte überlegen, doch Luis Friedrichs hätte in der 56. Minute den Spielverlauf auf den Kopf stellen können. Allerdings traf er nur den Pfosten. Im Gegenzug tauchte Daniel Schabet allein vor dem Tor auf, konnte SGN-Keeper Lennart Lutz aber nicht überwinden. Die zweite gute Möglichkeit für die Rodgauer vergab erneut Friedrichs (69.) - diesmal per Kopf. In der hektischen Schlussphase forderten die Gastgeber gleich in zwei Situationen Strafstoß, doch Schiedsrichter Tim Feuerbach aus Karben bewertete die Szenen anders. „Wir haben alles reingehauen, doch der Ball wollte nicht rein“, resümierte Völke.

SG Nieder-Roden: Lutz - Holzschneider, Koser (82. Schwäbe), Ekici, Ternay (69. Völker), Friedrichs (89. Jäger), Gashi, Ermert, Nikolov, Dobrunat, Spataro

DJK Sparta Bürgel - Türk Gücü Hanau 3:1 (1:1). Auf schwer bespielbarem Boden taten sich beide Mannschaften schwer. „Man hat schon gemerkt, dass das Spiel vom Samstag noch in den Knochen steckte. Solche Doppelspieltage sind für Amateure nicht so einfach zu bewältigen, weil sie ja nicht wie Profis trainieren“, meinte Bürgels Abteilungsleiter Olaf Happel. Zudem musste Sparta-Trainer Bore Markovic auf den gesundheitlich angeschlagenen Toptorjäger Benjamin Braus verzichten.

In der elften Minute erzielte Samir Haznadar das 1:0. Wenig später musste der Torschütze verletzt raus. Türk Gücü Hanau kämpfte sich gut in die Partie und kam nach einer knappen halben Stunde durch Co-Spielertrainer Volkan Sungun zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte fand Bürgel besser ins Spiel und setzte seinen Gegner gehörig unter Druck. Denis Osmanagic entschied mit zwei guten Aktionen das Spiel. In der 75. Minute schoss der Bürgeler zum 2:1 ein. Wenig später holte er einen Strafstoß heraus, den Ex-Profi Christopher Reinhard zum 3:1-Endstand verwandelte.

DJK Sparta Bürgel: Köhl - Brikic, Höhn (70. Mustafa), Klaussner, Reinhard, Gonta (85. Corlija), Heublein, Kryvobedryi, Haznadar (15. Osmanagic), Gligorov, Wenzel (86. Hadzic)

Türk Gücü Hanau: Ott - Türkyilmaz, Efil, Shima, Cetin (62.Özkan), Onur Bulut, Cimen (83. Nuri), Amallah (62. Yücel), Korkmaz, Badur (90.+3 Idrissou), Sungun

Tore: 1:0 Haznadar (11.), 1:1 Sungun (28.), 2:1 Osmanagic (75.), 3:1 Reinhard (77./FE)

SG Bruchköbel - Kickers Obertshausen 2:3 (1:1). Die Kickers pressten von Beginn aggressiv und erzielten so durch Jan Gebhardt den frühen Führungstreffer. Mit zunehmender Spielzeit gestaltete die SGB das Geschehen offener und kam nach 39 Minuten auch zum verdienten Ausgleich. In Abschnitt zwei lag das Übergewicht auf Seiten der Gäste, allerdings vergaben die Kickers nach dem Führungstreffer von Marius Krikser gute Möglichkeiten. Jan Gebhardt verschoss sogar einen Foulelfmeter (67.). Bruchköbel blieb somit im Spiel und kam tatsächlich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Leonel Vargas Vicente noch zum Ausgleich (83.). Für das Foulspiel, das zum Strafstoß führte, sah Gästespieler Ediz Davulcu die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl entschied Obertshausen die Partie noch für sich. In der dritten Minute der Nachspielzeit beförderte Krikser mit einer Direktabnahme den Ball in die lange Ecke. „Wir haben uns zweimal zurück ins Spiel gekämpft, daher war das eine unglückliche Niederlage“, meinte Bruchköbels Trainer Andreas Redmann.

Kickers Obertshausen: Kaymakci - Fischer, Goldammer, Weirich, Aydin, Davulcu, Folschweiller (74. F. Dindorf), Arnold, Bacher (86. Mannhart), Gebhardt, Krikser

Tore: 0:1 Gebhardt (2.), 1:1 Mukoro (38.), 1:2 Krikser (53.), 2:2 Vargas Vicente (83./FE), 2:3 Krikser (90.+3) - Gelb-Rot: Davulcu (Obertshausen, 85.)

SV Pars Neu-Isenburg - 1. FC Langen 2:0 (2:0). Ein früher Doppelschlag von Anis Nassif entschied das Offenbacher Kreisduell. „In der ersten Viertelstunde haben wir Bilderbuchfußball gespielt“, schwärmte Pars-Trainer Dejan Alempic. Sein Team sei auch danach die bessere Mannschaft gewesen mit den besseren Torchancen. In der zweiten Hälfte egalisierten sich beide Mannschaften weitgehend im Mittelfeld. Langen gestaltete die Partie nun offener, kam aber kaum zu gefährlichen Torchancen. Unter dem Strich ein verdienter Sieg des SV Pars, der an der Tabellenspitze nach Punkten wieder zum am Montag spielfreien OSC Rosenhöhe aufschloss.

SV Pars: Kasiow - Blasi, D. Alempic, Nassif, Cesari, Gschwender, Smisek, Alessandro, De Carvalho (26. Rasch), S. Alempic, Erdem (83. Dejanovic)

1. FC Langen: Jonientz, Mike Werner, Nedwied, Ahmadi (83. Siringül), Khan, Kirnig, L. Lippert (69. Mola), Deuker (83. Hesse), Boskovic, Arat, Seibel

Tore: 1:0, 2:0 Nassif (3., 10.) - Gelb-Rot: Erdem (SV Pars, 87., auf der Auswechselbank)

SV Bernbach - SVG Steinheim 1:2 (0:2). In Bernbach erlebten 150 Zuschauer über 90 Minuten hektischen Abstiegskampf. „Für uns war der Sieg extrem wichtig“, schnaufte SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann nach dem knappen, aber hochverdienten 2:1-Erfolg durch. Tragischer Held der Steinheimer war Michael Kohnke. Der Stürmer lieferte in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Leistung ab, schoss das wichtige 1:0, flog dann aber in der 40. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz zuvor hatte auch der Bernbacher Jannis Wernz schon die Ampelkarte gesehen. Dank eines Treffers von Pio Busch ging die Wöll-Elf mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause. Mit den sich in Hälfte zwei bietenden Konterchancen gingen die Steinheimer aber total fahrlässig um. Alleine der eingewechselte Yves Böttler lief mehrere Male alleine auf den Torwart zu, brachte den Ball aber nicht im Gehäuse unter. So wurde es nach dem Bernbacher Anschlusstreffer kurz vor Schluss nochmal richtig feurig, doch die Gäste überstanden die Schlussoffensive des Aufsteigers ohne weiteren Gegentreffer.

Steinheim: Winter - Hartmann, Blocher, P. Busch (46. Böttler), Lundy, C. Busch (90-+1 Boukraa), Sen (65. Baytar), Rachor, Skok, Kohnke, Löffler (81. Wöll)

Tore: 0:1 Kohnke (10.), 0:2 P. Busch (22.), 1:2 Wegmann (88.) - Gelb-Rot: Wernz (Bernbach, 32.), Kohnke (Steinheim, 40.) fs