KV Mühlheim fertigt Susgo mit 7:1 ab

Gehalten: Biebers Torwart Marc Peter schnappt sich vor den Egelsbachern Till Herchenhahn (links) und Max Ehlert den Ball. Nach spannenden 90 Minuten gewinnt die Germania am Berliner Platz mit 5:4. © postl

Die zweite Mannschaft von Kickers Offenbach hat ihre Tabellenführung in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach mit einem 4:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Heusenstamm verteidigt. Aber alle Verfolger punkteten ebenfalls dreifach.

Kickers Offenbach II - TSV Heusenstamm 4:0 (1:0). Erst in der zweiten Hälfte münzte der Tabellenführer seine Überlegenheit auch in Tore um und kam zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg. „Heusenstamm stand von Beginn an sehr tief“, sagte OFC-Trainer Alexander Schwarzenberger. „Unser Spiel war etwas zu statisch. Wir hatten viel Ballbesitz, spielten uns aber wenig zwingende Torchancen heraus.“ So traf Emir Dogansoy nach einer Ecke für den OFC zum 1:0. „Wir haben dann taktisch umgestellt, dynamischer gespielt und uns Torchancen erarbeitet, die wir dann auch genutzt haben“, so Schwarzenberger weiter.

Kickers Offenbach II: Koch; Erdem, Kurbegovic, Soytoprak, Aslani, Bagdadi, Dogansoy, Karakus, Balic, Akbari, Amazirh ( Veh, Savas, Abdou Hamdou)

TSV Heusenstamm: Confalonieri; Kirsch, Tatar, T. Rauch, Düzgüner, N. Schaub, P. Schaub, Hoch, Foersch, Fröhlich, Dahmer (Hibbeler, Becker, Rauch)

Tore: 1:0 Dogansoy (31.), 2:0 Bagdadi (52.), 3:0 Kurbegovic (78.), 4:0 Bagdadi (89.)

KV Mühlheim - Susgo Offenthal 7:1 (5:0). Zur Pause führten die Mühlheimer bereits 5:0. „Wir haben ordentlichen Fußball geboten, ein starkes Spiel gezeigt“, freute sich KV-Trainer Luca Raponi: „Wir haben die Susgo aus dem Spiel genommen, die Mannschaft hat insgesamt ein Sonderlob verdient.“ Für Aufsteiger Susgo war es bereits die achte Niederlage in Folge bei 7:34 Toren nach dem zuvor so erfolgreichen Saisonstart (sechs Siege, ein Remis, keine Niederlage).

KV Mühlheim: Di Natale; Michalke, Bouzarzar, Serra, Piarulli, Nithiananthan, Chaudhry, Kurt, Leppin, Rabhioui, Grundler (Nocerino, Tesfai, Sahinovic)

Susgo Offenthal: Stamer; Reinarz, Deumlich, Fritsch, Schröder, Weinbuch, Bozeyovski, Pompizzi, Wertge, Schüler, Desch (Drengwitz, Weilünster, Rossteutscher)

Tore: 1:0 Bouzarzar (2.), 2:0 Piarulli (18./FE), 3:0, 4:0 Kurt (19., 37.) ), 5:0 Nithiananthan (42.), 5:1 Pompizzi (59.), 6:1 Grundler (74.), 7:1 Leppin (80.)

VfB Offenbach - FC Offenthal 5:1 (3:1). „Von Beginn an haben wir konzentriert gespielt und die Begegnung frühzeitig zu unseren Gunsten entschieden“, sagte Offenbachs Trainer Peter Lack. „Nach der 3:0-Führung haben wir etwas nachgelassen und der Gegner kam etwas besser ins Spiel, aber unser Sieg war nie gefährdet.“

VfB Offenbach: Myumyunov; Zormpalas, Bolun, Lang, Jaatit, Gumus, Martorelli, Wehner, Mirizzi, Rushiti, Rivieccio (Gulzar, Oegretmen)

FC Offenthal: Schnier; Schmidt, Schneidmüller, Klein, Nguyen, Hubert, Düsüncelli, Handke, M. Lehr, Brecht, Braig (T. Benzler, A. Benzler)

Tore: 1:0 Rushiti (4.), 2:0 Gumus (10.), 3:0 Jaatit (15.), 3:1 Klein (29.), 4:1 Gumus (56.), 5:1 Myumyunov (90.+2/FE)

SG Egelsbach - FC Germania Bieber 4:5 (3:3). Das mit Spannung erwartete Duell der beiden neuen Trainer gewann Marco Schwarzkopf mit dem FC Germania Bieber knapp mit 5:4. Reinhold Wurmlinger, neuer Mann an der Seitenlinie der SG Egelsbach, sprach von viel Einsatz und Moral seiner jungen Mannschaft, die dreimal einen Rückstand aufholte und sich am Ende durch den Treffer von Samy Khederzadeh doch knapp geschlagen geben musste. „Wir haben stark begonnen, hätten nach unserer Führung den zweiten Treffer nachlegen können“, sagte Wurmlinger, der in zweifacher Hinsicht haderte. Zum einen traf seine Mannschaft dreimal Aluminium, „zum anderen haben wir die Gäste zum Toreschießen eingeladen. Wir müssen einfach besser verteidigen.“

SG Egelsbach: Schmirmund; Rösner, Dujmovic, Herchenhahn, Imhof, Mossavi, Förster, T. Süss, Bajrami, Schmiedler, Ehlert (L. Süss, Filius, Pischulti)

FC Germania Bieber: Peter; Lugolli, ka Nr. 6, Haddadi Shari, Abardah, Schnelle, El Barkani, Khederzadeh, Ünal, Richter, Seidel (Leddiadro, Kiss)

Tore: 1:0 Schmiedler (6.), 1:1 Abardah (14.), 1:2 Richter (19.), 2:2 Hechenhahn (28.), 2:3 Seidel (35.), 3:3 Bajrami (45.+1), 3:4 Haddadi Shari (47.), 4:4 Mossavi (54./FE), 4:5 Khederzadeh (72.)

TSG Neu-Isenburg - TSV Lämmerspiel 2:1 (2:0). Der erneute Erfolg seiner Mannschaft – der fünfte in Folge – machte TSG-Trainer Murat Kilinc etwas sprachlos. Nach einer knappen halben Stunde führten die Neu-Isenburger mit 2:0. „Wir haben es versäumt, mit dem dritten Treffer den Deckel zuzumachen“, sagte Kilinc, der vor und nach dem Seitenwechsel weitere gute Einschussmöglichkeiten bei seinem Team sah. „Nach dem Anschlusstreffer ist es noch einmal etwas knapp geworden, wir haben aber gut gegen den Ball verteidigt und auch verdient gewonnen.“

TSG Neu-Isenburg: Beck; Koeth, Lipka, Martinez Rosique, Adrovic, Titsch Rivero, Giaggeri, Boujraf, Karasu, Stoytchev, Sales (Salha, Hasselbach, Sejdijaj)

TSV Lämmerspiel: Schmidt; Bulut, Schmitt, Kindler, Schwan, Rufino, Schaub, Hilberger, Heinz, Beez, Dieter (Schaub)

Tore: 1:0 Lipka (18.), 2:0 Sales (27.), 2:1 Heinz (78.) rjr