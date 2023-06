KV Mühlheim nach 0:0 zum Endspiel nach Steinheim

Die Torchancen nicht genutzt haben Mario Nocerino von Kickers Viktoria Mühlheim (links) und Yusuf Yigit von Ayyildizspor Wächtersbach. © scheiber

Am zweiten Spieltag der Relegation zur Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost haben sich gestern Abend Kickers Viktoria Mühlheim und Ayyildizspor Wächtersbach 0:0 getrennt. Die Entscheidung um den letzten freien Gruppenligaplatz fällt am Samstag im finalen Match zwischen dem SVG Steinheim und KV Mühlheim. Ayyildizspor ist raus aus dem Aufstiegsrennen. „Ich war zufrieden mir der Leistung meines Teams. Wir waren spielerisch überlegen, haben unsere Torchancen aber nicht genutzt“, sagte KV-Coach Luca Raponi.

Die Gastgeber gaben vor 500 Zuschauern von Beginn an den Ton an. Schon in der vierten Minute musste Ayyildizspor-Keeper Emre Degermenci bei einem strammen Schuss von Marvin Leppin sein ganzes Können aufbieten. Wenig später scheiterte der Mülheimer Youness Kurt aus spitzem Winkel an Degermenci. Ayyildizspor lud die Mühlheimer immer wieder zu Chancen ein. So verzog in der 22. Minute Filippo Serra nur knapp. In der 41. Minute lenkte Gäste-Keeper Degermenci noch einen verdeckten Schuss von Jakub Lewandowski um den Pfosten.

Die zweite Hälfte war umkämpft. Lautstark angefeuert von den vielen mitgereisten Schlachtenbummlern kamen die Gäste zu guten Chancen. Spielertrainer Tarik Özyer vergab eine gute Kopfballchance (68.), fünf Minuten vor dem Abpfiff hatte Kasim Basaran den Siegtreffer auf dem Fuß. Youness Kurt (69.) und Filippo Serra (85.) vergaben die besten Chancen für die Mülheimer, die in Abschnitt zwei nicht mehr so drückend überlegen waren. Im Endeffekt ein gerechtes Remis.

Mühlheim: Aschenbach - Chaudhry, Michalke, Piarulli, T. Leppin )90.+3 Bouzarzar) - Rabhioui (73. Nocerino), Scheel - Lewandowski (68. Marino), M. Leppin, Kurt - Serra

Ayyildizspor: E. Degermenci - Caylak, Kopp, Yusuf Yigit, Karakaya - Özyer, S. Degermenci, Yakup Yigit, Ö. Yigit (68. C. Bayram) - Scheller (86. M. Basaran), K. Basaran

1. SVG Steinheim 1 2:1 3

2. KV Mühlheim 1 0:0 1

3. A. Wächtersbach 2 1:2 1

Am Samstag (20 Uhr) spielen:

SVG Steinheim - KV Mühlheim