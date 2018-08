Langstadt/Babenhausen spielt „fast perfekte erste Hälfte“

Dieburg - Durch den 4:0-Sieg gegen Aufsteiger TS Ober-Roden II setzte sich die SG Langstadt/Babenhausen an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga Dieburg/Odenwald. Hassia Dieburg kassierte beim 1:2 gegen Groß-Bieberau die erste Niederlage.

Einen klaren Erfolg fuhr Viktoria Klein-Zimmern gegen Neustadt ein. Eine Klatsche gab es für Germania Ober-Roden II in Rai-Breitenbach. Zur Pause stand es bereits 0:5.

SC Hassia Dieburg - SV Groß-Bieberau 1:2 (1:0). „Das war aufgrund der zweiten Hälfte ein verdienter Sieg für Groß-Bieberau“, sagte Dieburgs Spielausschussvorsitzender Roland Jaensch. „Die erste Hälfte war gut, im zweiten Durchgang sind wir eingebrochen“, so Jaensch. So hatte die Führung aus der 23. Minute durch ein Kopfballtor von Mats Böttler nicht Bestand. In der Schlussphase drehte Groß-Bieberau das Spiel mit zwei Toren. Der Siegtreffer der Gäste fiel im Anschluss an einen Freistoß nach der roten Karte für Sergen Tat wegen groben Foulspiels.

SC Hassia Dieburg: Bonifer, Böttler, Jakob (59. Güney), Karaca, Alan, Acker, Dobrunat, Schnitzer, Santur, Tat, Naim (71. Durmus)

Tore: 1:0 Böttler (23.), 1:1 Weps (80.), 1:2 Blaha (87.) - Rot: Tat (86., Dieburg)

SG Langstadt/Babenhausen - TS Ober-Roden II 4:0 (3:0). „Das war eine fast perfekte erste Hälfte. Wir haben nur eine Chance zugelassen, ansonsten gab es nichts auszusetzen“, sagte SG-Spielausschussmitglied Christian Segeth. Die SG führte zur Pause bereits mit 3:0. Der zweifache Torschütze Fabian Schildbach legte nach der Pause ein weiteres Tor nach. „Dann haben wir das in der zweiten Hälfte gut herunter gespielt“, so Segeth. Ober-Rodens Trainer Werner Jozic sagte: „Das war heute eine verdiente Niederlage. Wir haben in der ersten Hälfte überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen und schlecht verteidigt. In der zweiten Hälfte sah das optisch etwas besser aus, allerdings hat Langstadt/Babenhausen auch einen Gang herunter geschaltet.“ Die Spielgemeinschaft steht nach dem verdienten Erfolg auf dem ersten Tabellenplatz.

SG Lanstadt/Babenhausen: Affeldt, Önk, Hippe, Flör (71. Fabio Corso), Bejaoui, Kuduz (84. Kneissl), Romeo, Moretti, Haberkorn, Schildbach, Schmidt (53. Giovanni Corso)

TS Ober-Roden II: Duizendstra, Errahmani (58. Fraccica), Weitzdörfer (28. Fernandez), Tatar, Wunderlin (58. Markus Winter), Taupitz, Arlovic, Mert Barak, Schallmayer, Wolf, Jacobs

Tore: 1:0 Schmidt (15.), 2:0 Haberkorn (28.), 3:0 Schildbach (41.), 4:0 Schildbach (89.)

Viktoria Klein-Zimmern - TSV Neustadt 5:2 (2:0). „Wir hatten das Spiel über weite Strecken im Griff“, sagte Klein-Zimmerns Sprecher Jens Emmerich. Die Viktoria erlaubte sich lediglich nach dem 3:1 einen ganz kurze Schwächephase, in der es noch einmal eng hätte werden können. Die Neustädter schossen allerdings einen Elfmeter, der das 3:2 bedeutet hätte, an den Pfosten. Mit dem 4:1 des zweifachen Torschützen Marvin Bernhard war die Partie entschieden.

Viktoria Klein-Zimmern: Fabian Müller, Lehmann, Jan Müller, Tarp Rosenauer, Ollesch, Glenz (88. Bauer), Nowak (75. Roßkopf), Krauss (85. Ayhan), Stroh, Neudert, Bernhard

Tore: 1:0 Jan Müller (20.), 2:0 Tarp Rosenauer (25.), 3:0 Bernhard (50.), 3:1 Eigentor Neudert (65.), 4:1 Bernhard (70.), 4:2 Majdalawi (84.), 5:2 Roßkopf (87.) - Bes. Vork: Neustadts Yildirim schießt Foulelfmeter an den Pfosten (66.)

KSG Rai-Breitenbach - Germania Ober-Roden II 8:2 (5:0). Ein völlig gebrauchter Tag für die Germania. Rai-Breitenbachs Karsten Luft erzielte vier Tore. Nach dem 1:4 am Donnerstag gegen Fränkisch-Crumbach eine weitere klare Niederlage. Zur Pause stand es bereits 5:0. Erst in der Schlussphase traf Ober-Roden. „Das war heute sehr schlecht“, sagte Germania-Trainer Joahnnes Peters. J ey

Germania Ober-Roden II: Gotta, Zifferer, Milenkovic, Jamal Shafiq, Ayk Sahinyan (57. Radojkovic), Korndörfer (62. Spieß), Fenkl, Daniel Gruber, Fischer, Keles, Bromberger (46. Isah Shafiq)

Tore: 1:0 Luft (20.), 2:0 Reppe (30., FE), 3:0 Geist (33.), 4:0 Luft (38.), 5:0 Luft (45.), 6:0 Geist (53.), 7:0 Luft (62.), 8:0 Schultis (75.), 8:1 Radojkovic (84.), 8:2 Isah Shafiq (90., +2)