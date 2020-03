Letztes Derby für Rosenhöhe und BSC

A-LIGA 1 Fusion für Januar 2021 geplant

Offenbach – Historisches steht am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A Offenbach 1 an. Morgen tritt die SG Rosenhöhe II gegen den BSC 1899 Offenbach an und es dürfte wohl das letzte Derby der beiden Mannschaften aus dem Offenbacher Süden sein.