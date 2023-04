Lucas Sitter wagt den Schritt von der Gruppen- in die Regionalliga

Lucas Sitter, Torjäger der SG Langstadt/Babenhausen © eyssen

Lucas Sitter, Torjäger der SG Langstadt/Babenhausen, ragt in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt im zweiten Jahr in Folge heraus. Ab der kommenden Saison wird er sein Glück bei Viktoria Aschaffenburg suchen - in der Regionalliga Bayern.

Babenhausen – Die SG Langstadt/Babenhausen muss ab Sommer ohne ihren Torjäger auskommen. Lucas Sitter, der für die Spielgemeinschaft in der aktuellen Runde bereits 43 Treffer in der Gruppenliga Darmstadt erzielt hat, wechselt zur kommenden Saison zu Viktoria Aschaffenburg in die Regionalliga Bayern.

Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, sagte Sitter („Da spielen viele Freunde von mir, es macht Spaß“), letztlich war die Anziehungskraft der 4. Liga aber zu groß. „Ich habe da einfach mega Bock drauf, Regionalliga ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer“, sagt der 23-Jährige, der schon vergangene Saison mit 35 Treffern Torschützenkönig der Gruppenliga war und seit 2020 bei der SG Langstadt/Babenhausen spielt. „Dafür spielt man Fußball, um es so hoch wie möglich zu probieren.“

Aschaffenburg belegt derzeit Platz fünf. Vor einigen Wochen absolvierte Sitter zwei Trainingseinheiten unter Coach Jochen Seitz und überzeugte. Sitters aktueller Spielertrainer Björn Schnitzer war selbst lange für die Aschaffenburger aktiv.

„Natürlich ist das ein großer Verlust“, sagt Toni Coppolecchia, Sportlicher Leiter der SG: „Wir sind auf der Suche nach Alternativen, aber diese Art von Stürmern steht wirklich nicht an jeder Ecke.“ ey