Luke Dettki bringt der TS Ober-Roden den Derbysieg

Teilen

Erstmals seit fünf Jahren hat die TS ein Verbandsliga-Derby gegen Germania Ober-Roden gewonnen. Kewin Siwek (hier links im Duell mit Maik Neuendorf) gelang das Tor zum 1:0 für die Turnerschaft. © eyßen

In der Fußball-Verbandsliga Süd hat die TS Ober-Roden das Derby gegen den 1.FC Germania Ober-Roden durch einen späten Treffer gewonnen. Die JSK Rodgau machte derweil den Klassenerhalt perfekt.

Offenbach – Am Tabellenende der Fußball-Verbandsliga Süd steht nach den drei Direktabsteigern Dersim Rüsselsheim, VfB Ginsheim und SV Münster mit dem FV Bad Vilbel, der mit 2:7 bei Rot-Weiß Darmstadt verlor, nun auch der Relegationsteilnehmer fest. Der JSK Rodgau machte mit dem 4:0 bei Schlusslicht Dersim Rüsselsheim den Klassenerhalt perfekt. Offen ist nun nur noch die Frage nach dem Vizemeister, der an der Relegationsrunde zur Hessenliga teilnehmen darf.

Rot-Weiß Darmstadt geht punktgleich mit der SG Bornheim/GW, die 4:1 gegen den SV Münster gewann, in den letzten Spieltag. Die TS Ober-Roden gewann das Ortsderby beim Tabellenvierten Germania mit 2:1.

Meister SC 1960 Hanau, der bereits am Freitag beim VfR Fehlheim mit 2:1 gewann, vermeldete derweil einen weiteren Neuzugang. Vom FC Bayern Alzenau kehrt der 25 Jahre alte Innenverteidiger Philipp Topic nach zwei Jahren zum HSC zurück.

Germania Ober-Roden - TS Ober-Roden 1:2 (1:1). In der ersten halben Stunde gab es keine zwingenden Tormöglichkeiten, dann nahm das weitgehend ausgeglichene Derby mit einer Doppelchance von Marc Züge und Patryk Czerwinski, bei der TS-Torhüter Niklas Schwaar auf dem Posten war, Fahrt auf. In der 35. Minute die Führung für die TS: Einen Schuss von Daniel Heidenreich, der für den angeschlagenen Luis Roth von Beginn an spielte, wehrte Germania-Keeper Dennis Weinreich zwar ab, Kewin Siwek staubte aber zum 0:1 ab. Mit den kurz aufeinander folgenden Gelb-Roten Karten für Filip Sumanov (Germania) und Sevket Yildirim (TS) wurde das Derby hitziger. Marco Christophori-Como erzielte kurz vor der Pause den leistungsgerechten 1:1-Ausgleich.

In der zweiten Hälfte parierte Dennis Weinreich einen Freistoß von Dennis Profumo (50.), auf der anderen Seite verhinderte Niklas Schwaar gegen Marc Züge (58.) eine Germania-Führung. Daniel Heidenreich (59., TS) und Jonas Dapp (67., Germania) hatten weitere Möglichkeiten. In der 87. Minute dann der viel umjubelte Siegtreffer für die TS: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Luis Roth stand Luke Dettki am langen Pfosten goldrichtig und erzielte das 1:2. Dabei blieb es bis zum Ende. In der Nachspielzeit sah Jannik Zeise von der TS wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

„Wir gehen jetzt mit einem Positiv-Erlebnis aus der Saison“, freute sich Bastian Neumann, dessen Mannschaft beim Saisonfinale spielfrei ist, über seinen ersten Pflichtspielsieg gegen die Germania als Trainer des TS-Verbandsligateams. Die Turnerschaft hatte in der Liga zuletzt vor fünf Jahren gegen die Germania gewonnen. Mit der Ausbeute von 43 Punkten ist man bei der TS zwar insgesamt nicht zufrieden, „so ein Sieg rettet aber viel“, so Neumann, der sich am Sonntag über eine gute Leistung seines Teams freuen durfte. Germania-Trainer Fabian Bäcker, der an seinem 33. Geburtstag von seinem Team zwar keinen Derbysieg geschenkt bekam, aber mit Platz vier dennoch auf eine starke Saison blicken kann, sagte: „Unter dem Strich haben wir heute nicht gut genug gespielt, um zu gewinnen.“ In der Schlussphase hätten beide Teams den Siegtreffer erzielen können. „Wir haben aber zu viele falsche Entscheidungen getroffen, daher muss man den Sieg der TS auch anerkennen.“

Germania: Weinreich - Neuendorf, Ries (88. Stemann), Christophori-Como (72. Badjie), Firat, Günther (60. F. Kantz), Sumanov, Tatar (81. Schulte), Dapp, Czerwinski (77. Özgün), Züge

TS Ober-Roden: Schwaar - L. Schierenberg, Dettki, Profumo (83. El Mard), Henkel, Heidenreich (77. Roth), Siwek, Mustafa (77. Fekade), Gick (76. Bravic), Schultheis (46. Zeise), S. Yildirim

Tore: 0:1 Siwek (35.), 1:1 Christophori-Como (45.), 1:2 Dettki (87.) - Gelb-Rot: Sumanov (Germania, 39.), S. Yildirim (TS, 41.) - Rot: Zeise (TS, 90.+6)

Eintracht Wald-Michelbach - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 1:3 (1:2). „In den ersten 20 Minuten hatten wir ein paar Schwierigkeiten, die Wald-Michelbacher Führung war verdient“, berichtete Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. Dann fand Neu-Isenburg aber ins Spiel. Noel-Christopher Below vergab zwei Großchancen, Emre Kaya glich mit einem abgefälschten Schuss aus. „Dann hatten wir das Spielglück“, so Janovsky, dessen Team insgesamt eine gute Leistung zeigte. Emre Kaya, der nach der Saison zum Hessenligisten Rot-Weiss Hadamar wechselt, verwandelte noch vor der Pause einen Foulelfmeter zur Neu-Isenburger Führung. Philip Jacobs war zuvor gefoult worden. In der 55. Minute erhöhten die „03er“ auf 3:1: Ein Schuss von Tom Renner wurde von Wald-Michelbachs Torhüter Marvin Gärtner abgewehrt, den Abpraller verwertete Tatsuma Uchida zum 3:1-Endstand. Renner und Vladimir Trucic hatten Möglichkeiten für einen höheren Erfolg. „Das war ein sehr gutes Spiel von uns“, freute sich Janovsky über den Erfolg, durch den auch theoretische Restzweifel am Klassenerhalt beseitigt wurden.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs, Rubic (79. El Baghdadi), Kunth (46. Trucic), Persch (89. Kayaoglu), Kaya (84. Lamrabat), Uchida (61. Horst), Bickel, Renner, Fujiwara, Below

Tore: 1:0 Siefert (19.), 1:1 Kaya (40.), 1:2 Kaya (45.+1/FE), 1:3 Uchida (55.)

Dersim Rüsselsheim - JSK Rodgau 0:4 (0:1). „In der ersten halben Stunde haben wir uns etwas schwergetan“, berichtete JSK-Trainer Rachid Karroua. Dann steigerten sich die Gäste aber und gingen durch Savvas Konstantinidis nach Vorarbeit von Daniel Rosa Garcia in Führung. Die Rüsselsheimer hatten eine gute Chance zum Ausgleich, die Jerome Czaronek vereitelte. Nach der Pause legte Lauris Rafael Schneider Sanchez, der wie Konstantinidis doppelt traf, auf Vorarbeit von David Öhme das 2:0 nach. Petrit Hulaj bereitete die Treffer drei und vier vor. „Die Erleichterung darüber, dass wir die Klasse gehalten haben, ist natürlich groß“, freute sich Karroua.

JSK Rodgau: Czaronek - Siegmund (60. M. Rosa Garcia), Alperstedt, Konstantinidis (66. Freitag), Nejeoui Flores, Öhme (66. Ballesteros), D. Rosa Garcia, Kwon (63. Schmidt), Hulaj, Juric, Schneider Sanchez (79. Rubio)

Tore: 0:1 Konstantinidis (36.), 0:2 Schneider Sanchez (52.), 0:3 Konstantinidis (66.), 0:4 Schneider Sanchez (74.) - Bes. Vork.: Rodgaus Czaronek hält Foulelfmeter (76.)

SG Bornheim/GW - SV Münster 4:1 (3:0). Die Partie war bereits zur Pause bei einer Bornheimer 3:0-Führung entschieden. Einen Kantersieg der Gastgeber ließen die Münsterer aber nicht zu. Kurz vor Schluss erzielte Tareq Hamed den Ehrentreffer. „Mit dem Engagement war ich zufrieden, die Mannschaft hat es ordentlich gemacht“ sagte Münsters Trainer Naser Selmanaj, der aufgrund der dünnen Personaldecke erneut Spieler aus der zweiten Mannschaft einsetzte.

SV Münster: Hitzel - Ries (83. D. Stork), Hansen (63. Kaya), Jaschek (71. Huther), Jelinek, Schrom (43. Feuchtinger), T. Hamed, A. Hamed, Defigus, An. Sahitolli, Köllhofer (78. Mrdja)

Tore: 1:0 Troll (14.), 2:0 Camara (23.), 3:0 Tewelde (42.), 4:0 Shahinda (86.), 4:1 T. Hamed (87.) ey