Mainpokal: Sportfreunde Seligenstadt machen kurzen Prozess

Amateurfußball

+ © eyssen Der alte und neue Mainpokal-Sieger: Verbandsligist Sportfreunde Seligenstadt wurde bei dem traditionellen Vorbereitungsturnier im Ostkreis seiner Favoritenrolle gerecht. Links vorne: Robin Weber, beste Turnier-Torschütze. © eyssen

Titelverteidiger Sportfreunde Seligenstadt hat beim Fußballturnier um den Mainpokal das Finale gegen den SV Zellhausen klar mit 4:0 gewonnen. Insgesamt heimste der Klub sogar drei Trophäen ein.

Klein-Krotzenburg – Auch dieses Jahr führte beim Fußballturnier um den Mainpokal kein Weg an den Sportfreunden Seligenstadt vorbei. Auf dem Sportplatz von Germania Klein-Krotzenburg setzte sich der in der Verbandsliga spielende Titelverteidiger vor 800 Zuschauer im Finale klar mit 4:0 gegen den SV Zellhausen durch. Dritter wurde die TSG Mainflingen (4:3 gegen die Spvgg. Hainstadt).

Für die Sportfreunde gab es wie vor einem Jahr zwei weitere Trophäen. Auch die „Alten Herren“ verteidigten ihren Titel (5:4-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Germania Klein-Krotzenburg) und Robin Weber wurde erneut als bester Torschütze des Turnieres ausgezeichnet.

„Der Mainpokal wird von den Zuschauern angenommen, wir hatten einen sehr guten Zuspruch“, zog Max Berthel vom Germania-Vorstand ein positives Fazit. „Es war ein sportlich sehr faires Turnier und bis auf die starken Sportfreunde auch sehr ausgeglichen.“ Berthels Dank ging auch an die anderen Vereine in Klein-Krotzenburg: „Erst mit deren Hilfe konnten wir den ganzen Mainpokal stemmen.“

Sportfreunde Seligenstadt - SV Zellhausen 4:0 (2:0). Das Finale war eine klaren Angelegenheit. „Wir hätten zwei, drei Nadelstiche setzen können, doch dies ist uns nicht gelungen“, meinte Zellhausens Trainer Maik Henrich. „Letztlich haben die Sportfreunde im Finale nichts zugelassen, aber mit dem gesamten Turnierverlauf, dem Gruppensieg und dem zweiten Platz sind wir mehr als zufrieden.“

„Wir haben uns im Laufe des Turnieres gesteigert“, bilanzierte Seligenstadts Trainer Ralf Weber. „Im Finale hatten wir von Beginn an die Kontrolle.“ Weber kritisierte eine zwischenzeitliche Überheblichkeit seiner Elf: „Da hätten wir zielstrebiger vorgehen müssen.“ Mit den Leistungen in der Vorrunde war er nicht immer zufrieden. „Aber in den K.o.-Spielen waren wir präsenter, haben verdient den Titel verteidigt.“

Tore: 1:0 Weber (20.), 2:0 Hainz (29.), 3:0 Kauffmann (31.), 4:0 Weber 46.)

TSG Mainflingen - Spvgg. Hainstadt 4:3 (2:1). Jakob Götze entschied das „kleine Finale“ zugunsten der Mainflinger. In der letzten Minute erzielte er per Strafstoß den Siegtreffer. „Es war ein schönes Spiel mit viel Zug auf beiden Seiten“, meinte TSG-Trainer Dominik Bohl. „Es gab einige Fehler auf beiden Seiten, jedoch war es ein sehr offenes und sehenswertes Spiel.“ Mit dem Abschneiden seines Teams beim Mainpokal war Bohl zufrieden: „Wir haben ein gutes Turnier geboten und der dritte Platz gibt uns hoffentlich auch Schwung für die Punktspiele.“

Tore: 1:0 Gast, 1:1 Kouzouglidis, 2:1 Gast, 3:1 Pfister, 3:2 Westenberger, 3:3 Kuzouglidis, 4:3 Götze (FE)

Von Rolf-Joachim Rebell