Marius Krikser im Kreisderby vierfacher Torschütze

GRUPPENLIGA Obertshausen schlägt Klein-Krotzenburg / Auch SV Pars und Rosenhöhe zeigen sich torhungrig

Obertshausens Tor-Versicherung: Marius Krikser (rechts) traf viermal beim 7:1 gegen Klein-Krotzenburg.

Das Spitzentrio der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost gab sich keine Blöße und zeigte sich mit 22 Toren auch noch torhungrig. Untern anderem gewann der Drittplatzierte Kickers Obertshausen das Kreisderby gegen Germania Klein-Krotzenburg mit 7:1. Aufsteiger DJK Sparta Bürgel unterlag im Verfolgerduell in Oberndorf mit 0:2 und ist jetzt punktgleich mit dem VfB. Im Tabellenkeller unterlag Türk Gücü Hanau trotz Trainerwechsel erneut. Auch der SVG Steinheim verweilt eine weitere Woche auf einem Abstiegsplatz.

Kickers Obertshausen - Germania Klein-Krotzenburg 7:1 (2:0). „Der Sieg war auch in der Höhe verdient, die Germania hat in der ersten Hälfte nicht einmal auf unser Tor geschossen“, meinte Kickers-Trainer Marcel Dindorf. Nach der Pause verkürzte Klein-Krotzenburg nach einem schwach ausgeführten Freistoß der Hausherren zwar auf 2:1, dann aber ging es wieder in die andere Richtung. „Wir waren spielbestimmend“, zeigte sich Dindorf zufrieden. In Torlaune zeigte sich Marius Krikser, der gleich viermal erfolgreich war. Germania-Spielertrainer Vuk Toskovic sagte: „Die Niederlage war verdient, aber zu hoch. Nach der Pause sind wir ganz gut gestartet. Dann haben wir die Rote Karte und gleich darauf das 4:1 kassiert, dann war es schwer.“

Kickers Obertshausen: Kaymakci; Fischer (87. Roth), Mannhart, Folschweiller (80. Kaufmann), Aydin, Goldammer (83. Savci), Weirich, Bacher (71. Fabian Dindorf), Arnold, Gebhardt (87. Höf), Krikser

Germania Klein-Krotzenburg: Stojilkovic; Doschek, Merten, Wilhelm (90. Bergmann), Eckert, Seker, Matijevic (71. Yu), Naouassi, Andrej Kolchak, Toskovic, Alexey Kolchak

Tore: 1:0, 2:0 Krikser (24., 26.), 2:1 Andrej Kolchak (47.), 3:1 Fischer (60.), 4:1 Gebhardt (69.), 5:1 Krikser (80.), 6:1 Gebhardt (82.), 7:1 Krikser (84.) - Rote Karte: Eckert (Klein-Krotzenburg, 68., Notbremse)

VfB Oberndorf - DJK Sparta Bürgel 2:0 (0:0). „Die Niederlage geht in Ordnung“, gab Bürgels Abteilungsleiter Olaf Happel zu, „wir hatten keinen Zugriff, fanden nicht in die Zweikämpfe.“ In der ersten Hälfte kamen die Offenbacher noch zu zwei, drei Chancen, Marvin Heublein hatte mit einem Lattentreffer Pech. „Nach der Pause war da aber nicht mehr viel von uns“, bedauerte Happel. In der 55. Minute war auch der überragende Timo Köhl im Bürgeler Tor geschlagen, der eingewechselte Nico Thomas brachte den VfB auf die Siegerstraße. „Köhl war der beste Mann auf dem Platz“, meinte Happel.

DJK Sparta Bürgel: Köhl; Brkic, Klaussner (90.+1 Hadzic), Reinhard, Miehm, Heublein, Kryvobedryi, Gligorov (57. Gonta), Wenzel, Osmanagic, Braus

Tore: 1:0 Thomas (55.), 2:0 Eigentor Brkic (72.)

Bayern Alzenau II - OSC Rosenhöhe 0:7 (0:4). „Gerade in der ersten Hälfte ist es für und wie am Schnürchen gelaufen“, zeigte sich Tim Kleinschmidt, Leiter Spielbetrieb beim OSC, zufrieden. Die Offenbacher legten eine 4:0-Führung vor, damit war die Messe zur Pause gesungen. „Alzenau stellte eine extrem junge Truppe, das ha man am Ende gemerkt. Die Jungs taten mir ein bisschen leid, weil sie sehr positiv und jederzeit fair aufgetreten sind.“ Die Unterfranken versuchten mitzuspielen, das allerdings spielte der Rudolf-Elf in die Karten.

OSC Rosenhöhe: Läpple; Krohn, Pfitzer, Harmanci, Richter, Sachs, Aronovici, Kraus, Celik, Gallus, Rueger (Wenzel, Fazio, Schumacher, Dahri)

Tore: 0:1 Aronovici (12.), 0:2 Harmanci (18.), 0:3 Richter (26.), 0:4 Celik (30.), 0:5 Rüger (58.), 0:6 Gallus (60.), 0:7 Richter (72.)

SG Nieder-Roden - Germania Dörnigheim 3:0 (3:0). In der ersten Hälfte legte Nieder-Roden den Grundstein zum Sieg. Dörnigheim hat die erste halbe Stunde völlig verschlafen“, kommentierte Roland Gerhardt von der Sportlichen Leitung der Rodgauer. Germania-Trainer Patrick Ofcarek stimmte dem zu. „Das war schon ein sehr unglücklicher Auftritt von uns“, meinte er. Personell haben die Maintaler derzeit Probleme, doch das wollte Ofcarek nicht als Ausrede gelten lassen. Zumal es in der zweiten Halbzeit deutlich besser lief. „Dörnigheim hat uns hinten reingedrängt, doch Zwingendes kam nicht viel zustande“, berichtete Gerhardt. Mit dem zweiten ungeschlagenen Spiel in Folge bog die SG Nieder-Roden wieder auf die Erfolgsspur ein, die Germania verliert erst einmal den Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe.

Nieder-Roden: Lutz - Holzschneider, Koser, Ekici (61. Leue), Roth (49. Völker), Gashi (87. Leili), Spataro, Dobrunat, Friedrichs (84. Schwäbe), Ermert, Postall (73. Nikolov)

Tore: 1:0 Friedrichs (7.), 2:0 Eigentor (16.), 3:0 Ermert (29.)

Türk Gücü Hanau - SG Marköbel 1:2 (0:2). Der Trainerwechsel hat nicht auf Anhieb die gewünschte Wirkung gezeigt. Türk Gücü Hanau setzte Spiel eins nach der Entlassung von Coach Raduan Belaajel in den Sand – ausgerechnet im Hanauer Kreisduell gegen Tabellennachbar SG Marköbel. „Eigentlich haben wir ganz gut gespielt. Wir hatten viel Ballbesitz und haben auch gut gekämpft“, kommentierte TG-Pressewart Adem Arslan den Auftritt unter dem Interimsduo Alim Katilmis und Volkan Sungun. Trotz allem Bemühen wurden die Gastgeber von den routinierten Hammersbacher eiskalt erwischt. „Wir hatten eigentlich nur zwei Chancen und machen zwei Tore“, berichtete SGM-Spielertrainer Marc Außenhof von einer gnadenlosen Effektivität. Mann des Spiels auf Gästeseite war Christian Mäser, der das wichtige 0:1 erzielte und den Elfmeter zum 0:2 herausholte. Nach der Pause rannte Türk Gücü an, doch mehr als das Anschlusstor durch Yusuf Efil sprang nicht mehr heraus. „Die Niederlage war für uns sehr unglücklich“, meinte Arslan.

Türk Gücü: Ott (65. Tok) - Türkyilamz, Petrovic (46. Özelci), Shima, Özkan, Korkmaz, Efil, Badur (83. Idrissou), Yücel (46. Müller), Cetin (76. Amallah), Sungun

Tore: 0:1 Mäser (15.), 0:2 Kayalar (30./FE), 1:2 Efil (53.)

1. FC Langen - SG Bruchköbel 3:2 (2:1). Langen und Bruchköbel begegneten sich weite Teile auf Augenhöhe. „Wir kamen gut uns Spiel und haben durch Luca Lippert und Fabio Mola wichtige Treffer erzielt“, skizzierte FCL-Spielausschussmitglied Waldemar Schick die 2:0-Führung nach gut einer halben Stunde. Die SGB verkürzte noch vor der Pause durch Tobias Müller und glich dann durch einen verwandelten Foulelfmeter von Leonel Vargas Vicente sogar aus. Den dritten Treffer erzielte aber wieder Langen, erneut war Luca Lippert erfolgreich. „Wir hätten auch nach dem 3:2 erneut ausgleichen können“, haderte Gästetrainer Andreas Redmann mit Pech im Abschluss. „Bruchköbel hätte durchaus einen Punkte verdient gehabt, doch wir haben auch nicht zu Unrecht gewonnen“, erklärte Waldemar Schick.

Langen: Jonientz - Mike Werner, Nedwied, Zink, Ahmadi (84. Marinovic), Khan, Kirnig, Mola (89. Demir), L. Lippert, Heil (69. Schindler), Seibel

Tore: 1:0 L. Lippert (8.), 2:0 Mola (35.), 2:1 Müller (38.), 2:2 Vargas Vicente (50./FE), 3:2 L. Lippert (56.)

SVG Steinheim - SV Pars Neu-Isenburg 2:8 (1:5). Steinheims Fußball-Abteilungsleiter Bernd Hartmann brauchte einen großen Block. Schon zur Pause musste er fünf Gegentreffer notieren. „Eigentlich war das Spiel nach 25 Minuten gelaufen. Aus unserer Sicht war das desolat“, schimpfte Hartmann. Die Gäste kombinierten am Pfaffenbrunnen wie aus einem Guss. Speziell Sinisa Alempic war überhaupt nicht in den Griff zu bekommen.

„Unsere ersten Treffer waren alle sehr schön herausgespielt. Meine Mannschaft hat das mega gemacht, danach weitere Angriffe geduldig ausgespielt. Steinheim muss man auch erstmal 8:2 schlagen“, lobte Pars-Spielertrainer Dejan Alempic die reife Vorstellung seines Teams, die eines Aufstiegskandidaten würdig war. Bester Torschütze beim 8:2-Kantersieg war Anis Nassif mit drei Treffern. Aus Sicht der Gastgeber gab es wenig Positives zu berichten. „Einzig, dass Yves Böttler mit zwei Treffern seine Ladehemmung abgelegt hat, macht Mut. Ich hoffe, dass bei ihm jetzt der Knoten geplatzt ist“, meinte Bernd Hartmann.

Steinheim: Winter - Hartmann, Skok, Lundy, Brighache (46. Saletnik), Blocher, Sen (46. Guse), Rachor, Baytar (70. Boukraa), Löffler, Böttler

Pars Neu-Isenburg: Wahahb - Mouhaman, D. Alempic (75. Blasi), Rasch, Gschwender, Cesari, Smisek, Dejanovic, Alessandro, Nassif (61. De Carvalho), S. Alempic

Tore: 0:1 Nassif (5.), 0:2 Cesari (21.), 0:3 S. Alempic (25.), 1:3 Böttler (37.), 1:4 S. Alempic (41.), 1:5 Nassif (45.), 1:6 Nassif (48.), 1:7 Rasch (75.), 1:8 De Carvalho (84.), 2:8 Böttler (88./FE) fs/leo