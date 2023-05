SC 1960 Hanau muss Meisterschaftsfeier erneut vertagen

Während sich die Spieler der SG Bornheim nach dem Sieg im Spitzenspiel im Hintergrund freuen, schleichen Ahmet Aygül (links) und Yu Ataka vom SC 1960 Hanau enttäuscht vom Platz. © rscp

Im 29. Saisonspiel hat es den SC 1960 Hanau doch noch erwischt. Der souveräne Spitzenreiter verlor das Topspiel der Fußball-Verbandsliga Süd beim Zweiten SG Bornheim/GW mit 2:3 und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Somit wurde auch die Meisterschaftsentscheidung noch einmal vertagt.

SG Bornheim/GW - SC 1960 Hanau 3:2 (3:2). „Wir haben an die nicht zufriedenstellenden Leistungen der vergangenen vier Wochen angeknüpft. Schade, das war nicht unser Tag“, redete Hanaus Trainer Savas Erinc Klartext. Die Hausherren erwischten einen Traumstart, schon nach 20 Sekunden zappelte das Leder erstmals im Netz von Abdulsamed Ersöz. Erst nach einer Viertelstunde kam Hanau besser ins Spiel. Binnen zehn Minuten wendete der Spitzenreiter das Blatt, doch die Bornheimer schlugen noch in Hälfte eins mit zwei weiteren Toren zurück. Mitte der zweiten Hälfte verflachte die Partie, ehe die Hanauer im Endspurt noch zwei gute Gelegenheiten ausließen.

Hanau: Ersöz - Kazmierczak (46. Torcuatro), Farahat, Meub (75. Lopez Palomino), Suzuki (51. Siyar Erinc) - Demir, Aygül, Dos Santos (90. Gürbüz), Ataka - Wronski (30. Miller)

Tore: 1:0 Schuster (1.), 1:1 Meub (19.), 1:2 Wronski (28.), 2:2 Camara (37.), 3:2 Babot (45.)

Sportfreunde Seligenstadt - FV Bad Vilbel 3:0 (1:0). Robin Weber brachte die Sportfreunde mit einem Freistoßtreffer nach einer Viertelstunde in Führung. In der 38. Minute hatten die Seligenstädter eine Doppelchance zum 2:0. Marcel Fleckenstein traf die Unterkante der Latte, der Schuss von Khaibar Amani wurde geblockt. „Das muss normal das 2:0 sein“, berichtete Sportfreunde-Trainer Ralf Weber. „Noch vor der Pause hatte Bad Vilbel aber auch eine sehr gute Chance, das hat Valentino Di Bella im Eins-gegen-Eins aber super gelöst“, so Weber, der im Defensivbereich mit Giuseppe Serra, Dominik Röhl und Jakob Traut drei Spieler ersetzen musste. „Da mussten wir schon ganz schön rotieren, die Jungs haben es aber gut gemacht. Nach dem 1:0 hatte Bad Vilbel schon viel Ballbesitz und hat auch nicht schlecht gespielt. Der letzte Pass hat bei ihnen allerdings oft gefehlt.“ Bei den optischen Vorteilen der Gäste blieb es auch im zweiten Abschnitt. Die Sportfreunde ließen aber keine nennenswerten Chancen der Bad Vilbeler mehr zu und erzielten zwei weitere Tore zum verdienten Sieg.

Sportfreunde Seligenstadt: Di Bella - Schüßler, Friess, Fleckenstein (75. Malkiewicz), Filipovic, Strechie (90. Eißmann), Hofmann, Purcell, Weber, P. Traut (87. Betker), Amani (80. Weitz)

Tore: 1:0 Weber (16.), 2:0 P. Traut (57), 3:0 Filipovic (84.)

Dersim Rüsselsheim - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 1:7 (0:3). „Das war schon ein guter Auftritt, mit dem Ergebnis bin ich natürlich sehr zufrieden“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky, „wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“ Es dauerte eine gute halbe Stunde bis zur Neu-Isenburger Führung. Im Anschluss an eine Eckballvariante lenkte ein Rüsselsheimer den Ball ins eigene Tor. Jannik Persch war als letzter Neu-Isenburger am Ball. „Das war der Brustlöser“, so Janovsky, dessen Team zur Pause bereits mit 3:0 vorne lag. Im zweiten Abschnitt ließen die „03er“ vier weitere Treffer folgen. „Die Tür haben wir aufgestoßen, jetzt müssen wir nur noch durchgehen“, meinte Janovsky mit Blick auf den Klassenerhalt.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs, Rubic, Kunth (57. Stoilas), Persch (71. El Baghdadi), Kaya (62. Castiglione), Uchida (65. Horst), Bickel, Fujiwara, Below, Hochstein (78. Trucic)

Tore: 0:1 Eigentor Salis (34.), 0:2 Kaya (41.), 0:3 Below (42.), 0:4 Rubic (56.), 0:5 Below (71.), 0:6 Castiglione (76.), 0:7 Trucic (81.), 1:7 Salis (87.)

TS Ober-Roden - Sportfreunde 04 Frankfurt 2:2 (0:1). Ober-Roden geriet durch ein Elfmetertor von Aziz Bidou, der früher für die TS spielte, bereits in der vierten Minute in Rückstand. Serkan Kozlu hatte im Strafraum ein Foulspiel begangen. Danach war Ober-Roden die überlegene Mannschaft. Unter anderem hatte Luis Roth in der ersten Hälfte drei Großchancen, Lenny Schierenberg (28.) traf die Latte. In der 19. Minute forderte die TS bei einer Szene im Strafraum vergeblich Handelfmeter. Die „Speuzer“ blieben in der ersten Hälfte ohne weitere Chance. Das 1:1, das hochverdient gewesen wäre, gelang der TS auch in der zweiten Hälfte nicht. Vielmehr erhöhten die Gäste in der 59. Minute auf 2:0. Yannik Schultheis sorgte mit seinem Anschlusstreffer für neue Hoffnung bei Ober-Roden. Danach hatte Ober-Roden Chancen zum Ausgleich, die Gäste hatten Pech bei einem Lattenschuss. Es dauerte bis in die Nachspielzeit, ehe der eingewechselte Dennis Profumo das 2:2 erzielte. „Der Ausgleich war verdient. Das 2:2 war aber auch zu wenig, weil wir vor allem in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft waren“, sagte TSO-Trainer Bastian Neumann, dessen Team nun sechsmal hintereinander nicht verloren hat, davon aber auch fünfmal unentschieden spielte.

TS Ober-Roden: Gorzawski - L. Schierenberg, Dettki, Henkel, Roth, Siwek (84. Heidenreich), Mustafa (63. T. Yildirim), Kozlu (63. Profumo), Fekade (75. Bravic), Schultheis, S. Yildirim (63. Gick)

Tore: 0:1 Bidou (4., FE), 0:2 Kovacic (59.), 1:2 Schultheis (60.), 2:2 Profumo (90.+4)

SC Dortelweil - Germania Ober-Roden 3:0 (2:0). Nach den starken Auftritten zuletzt, lief es diesmal bei der Germania nicht rund. Dortelweils Marvin Strenger erzielte alle drei Tore. Zwei davon bereits in den ersten zwölf Minuten. „Das war einfach nicht gut“, meinte Germania-Trainer Fabian Bäcker mit Blick auf die Anfangsphase. Dortelweil hatte sogar Chancen, auf 3:0 zu erhöhen. Mitte der ersten Hälfte kam die Germania dann besser ins Spiel, Jonas Dapp hatte zwei gute Möglichkeiten. Im zweiten Abschnitt war die Germania zwar deutlich feldüberlegen, aber oft nicht zwingend genug. Marco Christophori-Como (70.) hatte eine Möglichkeit, sein Team heranzubringen. In der Schlussphase erzielte Strenger den 3:0-Endstand. „Wir hatten nicht die Chancenqualität der letzten Spiele. Unterm Strich geht der Sieg von Dortelweil in Ordnung. So ein Spiel ist auch mal drin, das wird uns nicht umwerfen“, so Bäcker.

Germania Ober-Roden: Weinreich - Neuendorf (83. Singh), Ries (46. Geyer), Firat, Czerwinski, Günther, Christophori-Como, Sumanov, Tatar (79. F. Kantz), Dapp, Özgün (55. Züge)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Strenger (7., 12., 82.)

Rot-Weiß Darmstadt - JSK Rodgau 5:2 (3:1). Der Sieg des Tabellendritten Darmstadt sei verdient gewesen, sagte Rodgaus Trainer Rachid Karroua. „Allerdings dürfen wir die beiden ersten Gegentore so nicht kassieren. Da stehen wir viel zu weit vom Gegner weg.“ Petrit Hulaj brachte den JSK heran, aber noch in der ersten Hälfte zog Darmstadt wieder auf zwei Tore davon. „Gleich nach der Pause haben wir nach einem Freistoß, der sehr lange in der Luft war, durch einen Kopfball das vierte Tor kassiert“, sagte Karroua. Pascal Schmidt verkürzte noch einmal auf 4:2, Rot-Weiß gelang noch ein Treffer zum 5:2.

JSK Rodgau: Czaronek - Alperstedt (60. Siegmund), Konstantinidis, Nejeoui Flores (82. Ebejer), Öhme (46. Cichutek), M. Rosa Garcia, D. Rosa Garcia, Hulaj, Juric, Schmidt, Schneider Sanchez

Tore: 1:0, 2:0, 2:1 Hulaj, 3:1, 4:1, 4:2 Schmidt, 5:2 ey/geb