Mischung aus Hallenfußball und einem Fest der Kulturen

Neu-Isenburg – „Vielfalt Verbindet“ – unter diesem Motto veranstaltet der SV Pars am Samstag ab 10. 30 Uhr in der Sporthalle Neu-Isenburg (Alicestraße 118) ein Turnier, bei dem nach Futsal-Regeln gespielt wird.

Zehn Mannschaften in zwei Gruppen sind in der Sporthalle am Neu-Isenburger Sportpark mit von der Partie. Um 18 Uhr treffen in der vom Weltverband Fifa anerkannten Hallenfußballvariante dann der SV Pars und Germania Ober-Roden Rhein-Main im Regionalliga-Derby aufeinander.

„Ziel ist es, in Neu-Isenburg und Umgebung den Vereinen den Futsal näher zu bringen“, sagt Pars-Macher Sasan Tabib. Das Turnier soll auch ein Fest der Kulturen werden. „Unser Vereinsmotto ‘Vielfalt verbindet’ gilt auch fürs Geschehen neben dem Turnier. Es gibt Speisen und Getränke aus verschiedenen Ländern.“

Frühzeitig startet das Turnier mit dem Spiel des SV Pars gegen Victoria Frankfurt. „Der Zeitplan wurde nach vorne gelegt, da wir um 18 Uhr mit unserem Futsalteam in der Regionalliga GO Rhein-Main empfangen“, erklärt Tabib den Ablauf der Doppelveranstaltung.

Neben dem SV Pars Neu-Isenburg und Victoria Frankfurt treten die TuS Zeppelinheim, die SSG Langen und TURA Niederhöchstadt in der Gruppe A an. Die Reserve des SV Pars spielt in der Gruppe B und trifft dort auf Türkgücü Dietzenbach, die SSG Gravenbruch, die DJK Sparta Bürgel und den SC Eschborn.

Als Aufsteiger in die Regionalliga Süd (höchste deutsche Klasse) ist das Futsal-Team des SV Pars mit einigen Ambitionen im vergangenen Sommer gestartet. Zum Auftakt gab es ein 6:3 in Ober-Roden. Doch nach der Euphorie kehrte schnell Ernüchterung ein. Besonders nach der 3:6-Heimpleite Anfang Januar gegen Schlusslicht Karlsruhe. „Wenn wir in bester Besetzung antreten, gehören wir sicher zu den Spitzenmannschaften der Liga“, ist sich Sasan Tabib sicher. „Doch das hat diese Saison nur selten geklappt. Gegen Karlsruhe hatten wir zahlreiche Absagen.“ Mit sieben Punkten liegen die Neu-Isenburger aktuell nur auf dem drittletzten Platz, der am Ende der Saison den Abstieg bedeuten würde. Ein erneuter Sieg gegen Ober-Roden würde dem SV Pars guttun. „Wir hoffen, eine starke Truppe aufstellen zu können.“ rjr

Zeitplan: Gruppenspiele 10:30 Uhr – Halbfinale 16 Uhr – Finale 16:44 Uhr - 18 Uhr: Futsal-Regionalliga Süd: SV Pars Neu-Isenburg – GO Rhein Main Futsal