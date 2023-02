Mit 16 Toren zum Etappenziel

Von: Patrick Leonhardt

Etappenziel erreicht: Der OFC/Pars ist vorzeitig Meister der Futsal-Regionalliga Süd. Die Aufstiegsrunde zur Bundesliga startet im April. © hartenfelser

Neu-Isenburg – Mit dem überlegenen 16:2 (7:1)-Sieg gegen die SGM TSV Weilimdorf II/SV Stuttgarter Kickers II hat der OFC/Pars sein erstes Etappenziel erreicht und sich bereits drei Spieltage vor Rundenende den Meisterschaftsgewinn in der Futsal-Regionalliga Süd gesichert.

Nach dem letzten Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen den TSV Neuried bekommt der OFC/Pars die Meisterschaftsschale überreicht. Anschließend stehen noch zwei Gastspiele in Darmstadt und Karlsruhe an, ehe die Mannschaft von Teamchef Sasan Tabib auch die zweite Etappe erfolgreich beenden und über die Aufstiegsrunde in die Bundesliga aufsteigen will. Hier treten die fünf Regionalliga-Meister und der Bundesliga-Vorletzte in zwei Dreiergruppen (mit Hin- und Rückspiel) an. Die beiden Gruppenersten steigen jeweils auf. „Die Regionalliga-Tabelle zeigt ein deutliches Bild, aber so deutlich waren viele unserer Spiele nicht. Wir hatten auch das nötige Glück“, sagt Tabib.

Gegen die mit nur sechs Spielern im Kader angetretenen Schwaben war das nicht nötig, bereits zur Pause (7:1) war das Spiel entschieden. Anis Nassif traf fünfmal.

OFC/Pars: Bayar; Ouassini (3), Smisek, Sultani (3), Alessandro (1), Toskovic (2), S. Alempic (2), D. Alempic, Nassif (5), Cociu, Erdem leo