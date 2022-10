„Müssen Fuß aufs Gaspedal bekommen“

Zwei gegen einen: Gemeinsam – wie hier gegen Seligenstadts Patrick Hofmann (spielt heute mit den Sportfreunden in Bad Vilbel) – wollen die Neu-Isenburger Paul Bickel und Filip Rubic (am Boden) auch die Rüsselsheimer Angreifer aufhalten und drei Punkte beim Schlusslicht holen. © a2

Die Sportfreunde Seligenstadt eröffnen heute mit dem Auswärtsspiel beim FV Bad Vilbel den 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd. Für den Tabellenführer SC 1960 Hanau steht gegen die SG Bornheim/Grün-Weiß am Sonntag ein weiteres Spitzenspiel auf dem Programm. Die TS Ober-Roden hofft bei den Sportfreunden 04 Frankfurt auf den vierten Ligasieg hintereinander. Germania Ober-Roden will den Schwung vom Pokalerfolg unter der Woche bei der TS im Liga-Heimspiel gegen Dortelweil mitnehmen. Auf die Spvgg. 03 Neu-Isenburg wartet das Kellerduell gegen Schlusslicht Dersim Rüsselsheim.

FV Bad Vilbel - Sportfreunde Seligenstadt (Fr., 19.30 Uhr). Die Sportfreunde haben als Tabellenzehnter mit 16 Punkten drei Zähler mehr auf dem Konto als der Zwölfte Bad Vilbel. Der Hessenliga-Absteiger hatte sich mit fünf ungeschlagenen Spielen hintereinander aus dem Keller gearbeitet, ehe die Wetterauer bei der TS Ober-Roden eine 1:2-Niederlage kassierten. „Das war mir klar, dass die sich dort unten rausarbeiten werden“, sagt Sportfreunde-Trainer Lars Schmidt, der Bad Vilbels Coach Amir Mustafic gut kennt. Dennoch ist Schmidt optimistisch, dass sein Team den Schwung vom 5:0-Sieg gegen den SV Münster in Bad Vilbel mitnehmen wird. „Wir müssen sehen, dass wir über der Abstiegszone bleiben.“ Mateusz Malkiewicz, Jakob Traut (beide gesperrt), Kevin Knecht, Muhammed Kayaroglu (beide verletzt) fehlen den Seligenstädtern, fraglich ist der Einsatz von Julian Purcell (berufliche Gründe) und Domagoj Filipovic, der angeschlagen ist. Gegen Münster spielte Seligenstadt das erste Mal in dieser Saison zu null. Mit 31 Treffern haben die Sportfreunde die zweitmeisten Tore erzielt, mit 32 Gegentoren aber auch die drittmeisten kassiert. „Das müssen wir irgendwann mal ausgewogener gestalten“, fordert Lars Schmidt von seinem Team.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - Dersim Rüsselsheim (So., 13 Uhr). Die 2:3-Niederlage bei der SG Bornheim nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung und zwei Gegentoren in der Nachspielzeit war in dieser Woche natürlich noch Thema bei den Neu-Isenburgern. „Die Frustration ist schon hoch, nicht nur aufgrund des Bornheim-Spiels, sondern aufgrund der vergangenen Wochen“, sagt Trainer Nick Janovsky. dessen Team zuletzt dreimal in Folge verlor und seit fünf Spielen sieglos ist. „Wir haben immer mal wieder gute Momente im Spiel, aber eben nicht über 90 Minuten“, so Janovsky. Beim aktuellen Spitzenteam Bornheim zeigten die 03er, die auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen sind, sogar 80 Minuten eine starke Leistung, um dann doch noch zu verlieren. „Wir müssen jetzt mal langsam den Fuß aufs Gaspedal bekommen“, fordert der Neu-Isenburger Trainer. Gegen die Rüsselsheimer, die erst vier Punkte auf dem Konto haben, hoffen die Neu-Isenburger (13 Punkte) auf den vierten Saisonsieg. Philipp Hochstein fehlt krankheitsbedingt.

SC 1960 Hanau - SG Bornheim/GW (So., 15 Uhr). Die Gäste arbeiteten sich mit fünf Siegen in Folge nach vorne und haben mit 24 Punkten nur zwei Zähler weniger auf dem Konto als der HSC. „Das wird ein sehr spannendes Spiel“, erwartet Savas Erinc. Der Trainer der 1960er hat eine hohe Meinung von den Gästen, insbesondere von seinem Trainerkollegen Sascha Volk: „Wir kennen uns sehr gut, er macht seine Arbeit ausgezeichnet. Wir müssen konzentriert bis zur letzten Minute sein.“ Die Gelb-Rote Karte für Kamal Farahat wiegt jedoch schwer. Neben dem verletzten Miguel Torcuatro fällt ein weiterer Innenverteidiger aus. Sehr wahrscheinlich rückt Ahmet Aygül, dessen Knöchelverletzung sich nur als Überdehnung herausstellte, nach hinten.

JSK Rodgau - Rot-Weiß Darmstadt (So., 15 Uhr). Mit dem Tabellendritten, der zuletzt 0:0 beim Spitzenreiter SC 1960 Hanau spielte, wartet auf die Jügesheimer eine schwere Aufgabe. „Ich erwarte vor allem eine defensiv starke Mannschaft“, sagt JSK-Trainer Rachid Karroua, der die Darmstädter gegen Hanau beobachtete. Mit nur vier Gegentreffern in elf Spielen hat Darmstadt die mit Abstand wenigsten Tore kassiert. „Das ist schon bemerkenswert“, so Karroua, dem unter anderem die Zweikampfstärke der Darmstädter aufgefallen ist. Daniel Rosa Garcia und Clemens Freitag werden wohl nicht spielen können. Ismael Ballesteros und Till Fakic, die vor knapp zwei Wochen beim Sieg gegen Seligenstadt fehlten, sind wieder mit dabei.

Germania Ober-Roden - SC Dortelweil (So., 15 Uhr). In der Liga gab es zuletzt in fünf Spielen vier Niederlagen für die Germania, die nach einem starken Saisonstart auf Rang acht zurückgefallen ist. Gegner Dortelweil ist einen Punkt und einen Platz besser. Am Mittwoch hatte die Germania beim 2:1-Derbysieg im Kreispokal bei Ortsnachbar Turnerschaft ein Erfolgserlebnis. „Wenn wir die Energie vom Derbysieg übertragen können, dann bin ich optimistisch. Außerdem wird es Zeit, dass wir mal ein Spiel auf unserem Hauptplatz gewinnen“, meint Germania-Trainer Fabian Bäcker. Nachdem der Hauptplatz in der Anfangsphase der Saison erneuert wurde und die Germania auf dem Nebenplatz erfolgreich war, gab es in den beiden Heimspielen auf dem Hauptplatz Niederlagen gegen Bornheim und Fehlheim. Marc Züge feierte gegen die TS nach überstandener Verletzungspause ein Kurz-Comeback und wird auch am Sonntag voraussichtlich im Kader stehen.

FFV Sportfreunde 04 Frankfurt - TS Ober-Roden (So., 15.30 Uhr). In der Liga feierte die Turnerschaft zuletzt drei Siege hintereinander und verbesserte sich mit 21 Punkten aus 13 Spielen auf Platz fünf. Die „Speuzer“ haben erst elf Spiele absolviert und stehen bei 14 Punkten. Zuletzt feierte der kommende TS-Gegner einen 4:1-Erfolg in Dortelweil. „Zu Hause haben sie einen kleinen Kunstrasenplatz, da ist viel Leben drin“, sagt TS-Trainer Bastian Neumann. „Wir müssen schon sehr aufpassen, aber das Tempo können wir mitgehen. Wir wollen unsere Serie in der Liga weiter ausbauen, das Selbstvertrauen haben wir uns in den letzten Spielen erarbeitet“, so Neumann, der bei der 1:2-Pokalniederlage gegen Nachbar Germania auf einigen Positionen rotiert hatte. Dennis Profumo fällt weiter mit einer Leistenverletzung aus. Gianluca Firrantello und Lorenzo Gick, die gegen die Germania nicht dabei waren, kehren in den Kader zurück. ey/geb