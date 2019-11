„Müssen Werteverfall Herr werden“

Offenbach – Jörg Wagner, Fußballwart des Kreises Offenbach, wirbt für das Amt des Schiedsrichters. „Es prägt, bildet, ist eine Charakterbildungsmaßnahme und macht sich in einer Bewerbung gut.

“ Im Interview verkennt der Froschhausener aber nicht die Realitäten: Viele Vereine tun sich schwer, Schiedsrichter zu finden.

Herr Wagner, 17 Vereine im Fußball-Kreis Offenbach erhalten 20 Punkte Abzug wegen der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. Wie bewerten Sie diese Zahlen?

Das sind natürlich keine erfreulichen Zahlen. Wir wissen alle: Ohne Schiedsrichter gibt es keinen Fußball. Wir brauchen die Schiedsrichter, es ist schwer genug, sie zu gewinnen.

Auf der Liste finden sich kleinere Klubs wie Fortuna Dreieich oder Al Amal Dietzenbach, aber auch arrivierte Vertreter wie KV Mühlheim, SG Götzenhain oder TuS Froschhausen. Es scheint, als sei kein Verein vor der Problematik gefeit.

Gefeit davor ist keiner. Man muss differenzieren: Wie ist ein Verein aufgestellt? Ein Verein, der seit 100 Jahren existiert, aber keine Jugendarbeit oder Unterbau hat, für den ist es extrem schwierig, auf die Schiedsrichterzahl zu kommen. Aber die Schwierigkeit, ehrenamtlich Tätige zu finden, ist ja kein Alleinstellungsmerkmal des Fußballs.

Gibt es auch Gegenbeispiele, wo alles reibungslos funktioniert?

Es gibt Vereine, die sehr rührig sind, die SG Rosenhöhe etwa. Auch der SKG Rumpenheim und der SG Wiking Offenbach gelingt es sehr gut, Schiedsrichter zu gewinnen.

Was machen diese Vereine richtig?

Ich würde das gar nicht bewerten. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich ein funktionierendes Gebilde habe, mehr dazu zu bekommen. Das spricht sich herum, dann kommen Leute automatisch.

Mittlerweile werden Schiedsrichter ähnlich wie Spieler mit Angeboten zu anderen Vereinen gelockt.

Das ist eine schreckliche Entwicklung. Wir wissen, dass es Spieler gibt, die für fünf Euro mehr den Verein verlassen. Das Monetäre darf nie den Ausschlag geben. Das sehe ich analog für Schiedsrichter. Man sieht oft, dass Schiedsrichter wenig Vereinsbindung haben. Da müssen sich beide Seiten fragen: Was tue ich als Verein für die Schiedsrichter? Für sie gilt: Wie bringe ich mich ein außer als Schiedsrichter?

Welchen Einfluss haben die jüngsten Vorfälle mit Attacken gegenüber Schiedsrichtern?

Die Vorfälle, an der Spitze jene bei der FSV Münster, sind natürlich erschreckend. Wir sollten aber nicht von einer Gewalt an Schiedsrichtern sprechen, sondern von Gewalt im Fußball. Wir müssen versuchen, dem Werteverfall Herr zu werden, was extrem schwierig ist. Der Fußballplatz ist Spiegelbild der Gesellschaft. Die Frage, die sich jeder stellen muss, ist: Was tue ich dagegen? Bin ich der, der auch mal auf dem Sportplatz zu jemandem hingeht und sagt: Es reicht jetzt! Wenn wir aktiver eingreifen, könnten wir das besser in den Griff bekommen.

Welche Möglichkeiten hat der Fußballkreis?

Wir haben beispielsweise den Trainer- und Betreuerpass eingeführt. Die Trainer sind Multiplikatoren im Verein. Sie haben Zugriff auf Spieler, Mitglieder und Vorstand. Wer da deeskalierend eingreift, kann viel bewegen. Es gibt in jedem Klub zwei, drei Leute, die können den ganzen Verein lenken. Die Leute müssen wir unterstützen. Durch den Pass gibt es eine Signalwirkung auch für Schiedsrichter, sie erkennen sofort ihren Ansprechpartner. So kann man leicht ein Miteinander herstellen.

Für den nächsten Verbandstag des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) ist eine Reform der Sanktionierung für fehlende Schiedsrichter angestrebt. Wie soll das aussehen?

Im Moment ist es so, dass man für jede Seniorenmannschaft einen Schiedsrichter stellen muss, für jede Damen mannschaft und für die Jugendabteilung. Spielt eine Jugend in der Hessen- oder Bundesliga, brauche ich noch einen Schiedsrichter. Mannschaften, die auf Verbandsligaebene unterwegs sind, stellen einen Schiedsrichter, brauchen aber selbst drei für ihre Spiele. Das will man ändern. Andere Vereine stellen also das Soll dieser Klubs. Man will in Zukunft einen Quotienten für diese Vereine finden, damit andere etwas davon zurückzubekommen. Ich denke, dass es da zu einer Änderung kommen wird.

Was halten Sie von den Patenmodellen im Schiedsrichterwesen?

Die finde ich überragend gut. Für die jungen Schiedsrichter ist es enorm wichtig, dass ihnen ein älterer, gerade im ersten Jahr, zur Seite steht. Das funktioniert gut bei uns.

Das Gespräch führte

Jörg Moll