Nach 0:2-Rückstand: SV Pars dreht Derby

Offenbach - Der TV Dreieichenhain hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga A Offenbach West noch einmal die Reißleine gezogen.

Vor dem Derby am Ostermontag (15 Uhr) gegen die Susgo Offenthal präsentierte der Tabellenletzte, der einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz und drei Zähler zum rettenden Ufer hat, Michael Cipouros als neuen Trainer. „Wir bedanken uns bei Kaan Mirasyedi für seine Arbeit als Trainer der ersten Mannschaft. Mit Blick auf die Tabelle und die restliche Runde müssen wir jedoch schnellstmöglich neue Impulse setzen“, erklärt TVD-Abteilungsleiter Thomas Jortzik: „Der Klassenerhalt hat oberste Priorität und dem ordnen wir in den letzten sieben Spielen alles unter. Wir sind auch aufgrund der Verstärkungen im Winter von der Qualität des Kaders überzeugt, konnten aber bislang diese spielerische Klasse nicht aufs Feld bringen. Von Michael Cipouros versprechen wir uns neue Reize im Training und sind überzeugt, mit ihm den richtigen Trainer für den Abstiegskampf gefunden zu haben.“

„Mir liegt der Verein und die Mannschaft am Herzen“, sagt Kaan Mirasyedi zu seiner Ablösung. „Wenn diese Entscheidung dabei hilft, den TVD in der Liga zu halten, mache ich den Weg bereitwillig frei.“ Mit Michael Cipouros übernimmt ein Trainer, der zuletzt beim Ligakonkurrenten Türkgücü Dietzenbach aktiv war. Dort formte der 58-jährige aus der überwiegend türkischstämmigen Mannschaft einen Aufstiegskandidaten, ehe er in der Winterpause das Traineramt abgab.

Im Aufstiegsrennen ist Fortuna Offenbach am Montag beim Tabellensechsten DJK Sparta Bürgel gefordert. Die Fortuna feierte zwar zuletzt einen 7:2-Sieg bei Abstiegskandidat SG Rosenhöhe II, hatte dabei aber bis zur 70. Minute 0:1 zurückgelegen. Ein Doppelpack von Fabio di Falco (70./71.) brachte Fortuna 2:1 in Führung. Der Außenseiter glich erneut aus, doch dann kam Fortuna mit fünf weiteren Treffern in den letzten zehn Minuten zum Kantersieg. „Wir haben dann zu hektisch gespielt. So fielen die weiteren Treffer fast zwangsläufig“, sagte Kevin Knust, der Trainer der SG Rosenhöhe II, die am Donnerstag mit dem 2:3 gegen den SV Dreieichenhain gleich die nächste Niederlage kassierte.

SG Rosenhöhe II – SV Dreieichenhain 2:3 (0:1)

Bereits nach 70 Sekunden nutzte Bernardo Somma einen Abspielfehler der Offenbacher und schoss den Ball aus 40 Metern über Torwart Marcel Weber hinweg zur Führung für den Tabellendritten ein. Später vergaben beide Teams jeweils einen Foulelfmeter. „Meine Mannschaft hat gelebt, Gas gegeben und ist für ein gutes Spiel am Ende nicht belohnt worden“, meinte Knust, dessen Team weiter um den Klassenerhalt bangen muss.

SG Rosenhöhe II: Weber; Meinschein, Fattizzo, da Silva, Fazio, Rüger, Chantzaras, Zindros, Kolodziej, Park, Kondziella (Ahmed, Prevete, Taranto)

SV Dreieichenhain: Leonhardt; Komorek, Locher, Kampa, Ehlert, Korth, Mann, Yagmur, Aydin, Kossack, Somma (Haller, Schönfeld, Winkel)

Tore: 0:1 Somma (2.), 0:2 Aydin (51.), 1:2 Rüger (72.), 1:3 Aydin (87.), 2:3 Rüger (88.) – Rot: Kampa (SVD, 62.) – Gelb-Rot: Ehlert (SVD, 90.+2), Aydin (SVD, nach dem Spiel) – Bes. Vork.: Weber (SG Rosenhöhe II) hält Foulelfmeter von Schönfeld (48.), Leonhardt (SVD) hält Foulelfmeter von da Silva (80.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II – SV Pars Neu-Isenburg 2:3 (2:1)

Der SV Pars hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze durch diesen Sieg auf sieben Punkte ausgebaut. Im Derby hatten die Gastgeber den besseren Start und führten auch verdient 2:0. „Doch nach dem Anschlusstreffer kamen die Gäste immer besser ins Spiel“, meinte 03-Trainer Alfredo Sanchez: „Nach der Pause war Pars effektiver und hat am Ende auch nicht unverdient gewonnen.“

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Rudolf; Hartmann, Reitbauer, Profumo, Konstantinidis, Marx, Kammholz, Nassif, Seith, Rhein, Lippert (Y. Lazaar)

SV Pars Neu-Isenburg: Arifi; Brunnhardt, A. Öztas, G. Öztas, Tayebi, Özdamar, H. Erdem, Hensel, E. Erdem, Salili, Puls (Baydar, Leon)

Tore: 1:0 Profumo (7.), 2:0 Konstantinidis (13.), 2:1 Özdamar (36.), 2:2, 2:3 H. Erdem (70., 90.)

Neu-Isenburg II unterliegt Pars Neu-Isenburg: Bilder Zur Fotostrecke

Kickers Obertshausen II – Fortuna Dreieich 2:0 (2:0)

Zwei Treffer von Simon Bott, einer ein toller Weitschuss in den Winkel, entschieden die Partie. „Unser Sieg geht in Ordnung, wir waren die bessere Elf“, zog Kickers-Trainer Frank Läpple ein Fazit.

Kickers Obertshausen II: Schlaud; Wagner, Sebastian Prechtl, Bott, Bischof, Selmanovic, Durante, Kulke, Schmidt, Schwaiger, Simon Prechtl (Nazic, Kupresak, Will)

Fortuna Dreieich: Frank; Kifle, Schrader, Böhme, Bertleff, Mazzone, Schellhorn, Lucente, Bachmann, Avdic, Lechner (Kern, Mengel)

Tore: 1:0, 2:0 Bott (11., 24.) - Gelb-Rot: Selmanovic (Obertshausen, 88.) (rjr)