Nach dem 1:0 beginnt der „schwarze Sonntag“

Offenbach - Die Topteams der Fußball-Kreisliga A Offenbach Gruppe 2 gaben sich keine Blöße.

SG Hainhausen - Teutonia Hausen 2:7 (1:3). Mit einem Elfmeter gingen die Hausherren in Führung. „Aber dann begann unser schwarzer Sonntag, dreimal hintereinander fingen wir uns ein Kopfballtor ein“, sagte der merklich frustrierte SG-Trainer Mathiyas Dursun. Der ehemalige Hainhausener Marco Müller sorgte mit seinen drei Toren für die komfortable Führung der Gäste. „Wir hatten uns in der Pause vorgenommen noch einmal anzugreifen, aber das gelang uns ganz und gar nicht“, führte Dursun aus.

SG: Graf; Schmidt, Schneider, Spöckinger, Kafka, Langer, Merklinger, Darici, Kern, Llorente, Demel (Kühn, Laun)

Hausen: Köhl; Neuder, Müller, Özdemir, D. Blahut, Teich, Ciesielski, Klein, A. Mandel, S. Mandel, Fischer (Jung, Beqiraj, Düsgün)

Tore: 1:0 Llorente (18./FE), 1:1, 1:2, 1:3 Müller (23., 28., 35.), 1:4 Düsgün (57.), 1:5 Neuder (68.), 1:6 D. Blahut (75.), 2:6 Merklinger (82.), 2:7 Düsgün (88.) - Rote Karte: Kafka (76./Hainhausen, grobes Foulspiel)

TSG Mainflingen - Sportfreunde Seligenstadt II 6:0 (3:0). Die Mainflinger waren von Anfang an in allen Belangen überlegen. „Seligenstadt hatte im gesamten Spiel eine Torchance, während wir bei einer besseren Chancenverwertung gegen einen wohl schwach besetzten Gegner noch deutlich höher hätten gewinnen können“, sagte TSG-Sprecher Harald Seibert, der sich insbesondere darüber freute, im neunten Spiel in Folge ohne Gegentor geblieben zu sein.

Mainflingen: Bartke; N. Drinhaus, Wekamp, Thomas, Karg, Quint, H. Drinhaus, Bernard, Bohl, Frumento, Korodowov (Metzger, Duygulu)

Seligenstadt: Gantz; Losiewicz, Zebi, Kaspar, Vecchione, List, Tauber, Groh, Alban, Zacher, Kegler (Yusuf)

Tore: 1:0 Bernard (20.), 2:0 Wekamp (43.), 3:0 Karg (45./FE), 4:0 Korodowov (62.), 5:0 Karg (65.), 6:0 Metzger (85.)

Kickers Obertshausen II - SV Zellhausen 0:6 (0:3). Keine Chance hatten die Kickers gegen die stark aufspielenden Gäste. „Wir haben jegliche Leidenschaft vermissen lassen, haben einfach viel zu viele Fehler verursacht und es damit den Zellhausenern sehr einfach gemacht“, sagte Kickers-Trainer Frank Läpple.

Obertshausen: Drabsch; Schulz, Bushati, Schulze, Kadhem, Matijasevic, Skeva, Lucente, Kuspresak, Yildiz, Petryszyn, Lukitsch (Fritz, Kadhem)

Zellhausen: Theuerkauf; Rückert, Schliessmann, Hitzel, Amann, Kaiser, Gardon, Gerfelder, Mailänder, Klann, Krien (Winkler, Nietzschmann, Simon)

Tore: 0:1 Klann (2.), 0:2 Gerfelder (25.), 0:3 Gardon (27.), 0:4 Amann (52.), 0:5 Nietzschmann (58.), 0:6 Hitzel (77.)

KV Mühlheim - TuS Froschhausen 1:0 (0:0). In der ersten Hälfte probierten die Mühl-heimer eine neue Formation mit drei Sechsern aus. „Dieses Experiment haben wir nach der Pause aufgegeben und sind dann auch vermehrt zu Chancen gekommen, allein dreimal hatten wir ein Eins-gegen-eins gegen den Torhüter“, lobte KVM-Trainer Ciro Giordano.

Mühlheim: Fetiqi; Michalke, beer, Mario Nocerino, Di Rosa, Chaudhry, Mario Nocerino, Jäger, Selmanovic, Capalbo, Raab (Okoro, Strack, Ercole)

Froschhausen: Arndt; Colucci, Kessler, Schönherr, Scherer, Wolf, Heyny, Walter, Krasnici, Stier, Gerheim (Spüitznagel, Tezgör, Macana)

Tor: 1:0 Nocerino (73.)

TV Hausen - Spvgg. Dietesheim II 4:0 (3:0). Der TVH hatte den Gegner gut im Griff und ließ nur wenig zu. „Wir hatten nach vorne ein gutes Durchsetzungsvermögen und haben die uns sich bietenden Chancen dann auch konsequent genutzt“, sagte Hausen-Sprecher Andreas Jäger, der erfreut über den Zug seiner Mannschaft zum Tor war.

Hausen: Fach; Picard, Mürell, Pietsch, Holzhacker, Haas, Kreim, Lopsang, Lösch, Mafuefue, Steinbrecher (Janus)

Dietesheim: Kimmel,; Bergmann, Zimmermann, Dominic Tanfal, Dennis Tanfal, Brucia, Riouch, Loshaj, U. Tas, Prskalo, Crnaric (H. Tas, Vieira, Ahmed)

Tore: 1:0 Lösch (24.), 2:0 Holzhacker (37.), 3:0 Lopsang (43./FE), 4:0 Kreim (60.)

TSV Lämmerspiel - Espanol Offenbach 0:1 (0:1). Der frühe Führungstreffer der Spanier sollte das einzige Tor des Spiels bleiben. „In dem Kampfspiel auf dem Hartplatz hatten wir die größeren Spielanteile und auch die besseren Möglichkeiten, unter anderem einen Pfostenknaller. Ärgerlich war, dass ein Handspiel einen Meter vor der Torlinie vom Schiedsrichter im Gegensatz zu allen anderen auf dem Sportplatz nicht gesehen wurde“, ärgerte sich Espanols Trainer Cecilio Castillo.

Lämmerspiel: Heiter; Michael Bormann, Henn, Almeida, Schlageter, Schwan, Rodriquez, Wenzel, Dieter, Farugie, Heinz (Franz, Schräpel, Markus Bormann)

Espanol: Berto; Pericacho, Temizsoy, Martin, Gomez Caravaca, Iglesias, El Krafli, Haznadar, Ehrsam, Ülker, de Sousa (Ahmadi, Ganss)

Tor: 0:1 Ülker (5.)

Alemannia Klein-Auheim - JSK Rodgau II 1:1 (0:1). Nach dem Rückstand drehte die Alemannia auf. „Es war ein Spiel auf ein Tor, aber wir haben uns für die Mühe leider nur mit einem Punkt belohnt“, so FCA-Trainer Christoph Wirth.

Klein-Auheim: Lüchtenborg; Delarue, D. Lamprecht, Löffler, A. Lamprecht, Horch, Crass, Schneider, Borovic, Salg, Koch (Marburger, Kontny, Buchwalter)

Rodgau: Rode; Karabay, Basldella, Caramat, Engelmohr, Sommer, Oluk, Al Abed, Kara, Mönicke, Müller (Peretzki, März, Murach)

Tore: 0:1 Mönicke (7.), 1:1 Koch (75.)

TSV Heusenstamm - Croatia Obertshausen 0:3 (0:2). „Das war eine verdiente Niederlage gegen einen besseren Gegner“, sagte Heusenstamms Sprecher Mathias Resch.

Heusenstamm: Schlaud; Bischof, A. Agnello, Götz, Knirsch, Rust, Passlack, Lazar, Korb, M. Agnello, Vincenzo (Düzgüner, Müller, Aydin)

Obertshausen: Majetic; Mehic, Bucifal, Bosnjak, Horvat, Doksa, Valencic, Tokic, Vedric, F. Kovacevic, A. Kovacevic (Ortac, Konta, Florez)

Tore: 0:1, 0:2 Bosnjak (12./FE, 43.), 0:3 Vedric (63.) - stef