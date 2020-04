Nach vier Aufstiegen endet die Herzensangelegenheit

Rödermark – Nach über acht Jahren und vier Aufstiegen wird Johannes Peters demnächst das Traineramt bei der zweiten Fußball-Mannschaft von Germania Ober-Roden abgeben. Seine Nachfolger sind alte Bekannte. VON SASCHA EYSSEN

„Hauptsächlich berufliche Gründe“, führt Peters, der mit seiner Mannschaft als Tabellenzwölfter der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald in die Zwangspause gegangen ist, für seine Entscheidung an. Er sei beruflich stark eingebunden, sagt Peters, der mit seinem Bruder Maximilian, der ebenfalls bei der Germania in der zweiten Mannschaft spielt, Oldtimer restauriert. Außerdem haben sie gerade eine weitere Firma gegründet. „Alles was ich mache, mache ich zu hundert Prozent“, meint Johannes Peters, der sich als „positiv Fußballverrückten“ bezeichnet. Diesem Anspruch könne er wegen des hohen beruflichen Zeitaufwandes nicht mehr voll gerecht werden. Zumal zur neuen Saison bei der Germania ein größerer personeller Umbruch anstehe, der ebenfalls Zeit benötige.

In der Winterpause der Saison 2011/12 hatte der Spieler Peters, der zu diesem Zeitpunkt gerade verletzt war, die zweite Mannschaft der Germania als Trainer übernommen. Die hatte in der Kreisliga B Dieburg einen großen Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Trotz einer Aufholjagd unter dem neuen Trainer reichte es nicht mehr zum Klassenerhalt und man stieg in die C-Liga ab. „Ich habe einen Plan aufgestellt und dem Vorstand erklärt, dass ich in fünf Jahren in der A-Klasse spielen möchte, da haben schon einige geschmunzelt. Am Ende sind wir nach vier Jahren in die Kreisoberliga aufgestiegen.“

Schon 2013 gelang Peters mit seinem Team als C-Liga-Zweiter über die Relegation der direkte Wiederaufstieg. In der Saison 13/14 schaffte die Germania den Durchmarsch in die A-Klasse und konnte einen Doppelaufstieg mit der neu gegründeten dritten Mannschaft, die den Aufstieg in die C-Klasse schaffte, feiern. Eine zeitlang trainierte Peters beide Mannschaften in Personalunion, bevor Sven Zeiger die dritte Mannschaft übernahm.

2016 ging es mit der zweiten Mannschaft wiederum als Zweiter über die Relegation von der A-Liga in die Kreisoberliga. Der heutige Germania-Erstmannschaftstrainer Fabian Bäcker, damals noch Profi bei Kickers Offenbach, unterstützte Peters in dieser Saison als Co-Trainer. „Ich denke, da kann sich insgesamt niemand beschweren“, meint Peters zu seiner Bilanz. Dass die zweite Mannschaft nun in der vierten Saison in der Kreisoberliga spielt, sei ebenfalls ein Riesen-Erfolg.

Das sieht auch Germania-Präsident Norbert Rink so, der die Arbeit von Peters lobt. Die Nachfolge werden Ralf Rott und Gregor Metz, die aktuellen A-Junioren-Trainer des Vereins, antreten. „Das hat sich angeboten“, sagt Rink. Von den A-Junioren, die derzeit Zweiter in der Kreisliga sind und im Winter in der Halle Kreis- und Regionalmeister wurden, rücken demnächst etliche Spieler in die drei Aktivenmannschaften auf. Unter anderem eben auch in die zweite Mannschaft.

Ralf Rott stand viele Jahre bei der Germania im Tor und trainierte vor rund 20 Jahren nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn auch die erste Mannschaft des Vereins in der damaligen Landesliga Süd. Vor seiner Zeit als Jugendtrainer bei der Germania war er lange beim FSV Groß-Zimmern als Trainer aktiv. Wann genau der Trainerwechsel erfolgt, haben die Germania-Verantwortlichen noch offen gelassen. Ursprünglich hatte Johannes Peters geplant, das Traineramt im Sommer abzugeben. Sollte die Saison 19/20 im Herbst fortgesetzt werden, kann sich Peters vorstellen, die Runde mit seinem Team noch zu beenden.

In Zeiten von Corona konnte Johannes Peters seine Entscheidung, das Traineramt niederzulegen, nicht persönlich der Mannschaft verkünden. „Eine solche Entscheidung teilt man seiner Mannschaft nicht per Whatsapp mit, also habe ich jeden Spieler per Video angerufen, ich wollte es so persönlich wie möglich machen. Ich habe viel Lob und Dankbarkeit erfahren, einige haben mir Bilder und Anekdoten geschickt. Es war immer eine Herzensangelegenheit für mich, die meisten Spieler kenne ich, seit sie 18, 19 Jahre alt sind, sie sind mir ans Herz gewachsen.“ Auch Betreuer Markus Schrod, mit dem Peters viele Jahre erfolgreich zusammengearbeitet hat, wird aufhören.

Vielleicht werden die neuen Germania-Trainer ihren Vorgänger bei der ein oder anderen Trainingseinheit auf dem Sportplatz begrüßen dürfen. Er habe jedenfalls die Zusage, jederzeit bei der zweiten und dritten Mannschaft mittrainieren zu dürfen, schmunzelt Peters. „Und vielleicht kriege ich ja auch den ein oder anderen Einsatz“, schließt der scheidende Trainer eine Zukunft als Stand-by-Spieler nicht aus.