Nach vorne ist der Wurm drin beim SVG Steinheim

Seine Erfahrung ist gefordert: Gegen Türk Gücü Hanau setzt die SVG Steinheim auch auf Neuzugang Adrian Saletnik, hier im Zweikampf mit Bruchköbels Stefano Amore. Er spielte bereits höherklassig. © scheiber

Der Saisonstart des Fußball-Gruppenligisten SVG Steinheim verlief mit zwei Siegen gegen Bruchköbel und Klein-Krotzenburg verheißungsvoll, doch nach nunmehr vier Niederlagen ohne ein eigenes erzieltes Tor kommen sich die Club-Verantwortlichen vor wie in einem falschen Film.

Steinheim - Dabei sollte nach gezielten Verpflichtungen in der Offensive und dem Wechsel zu Trainer Jens Wöll das Abstiegsgespenst in dieser Saison einen großen Bogen um den SVG Steinheim machen. Die Realität sieht aktuell anders aus. Gelingt nicht bald die Wende, droht den Steinheimer Fußballern erneut eine Zittersaison. Am Sonntag steht für die Wöll-Truppe ein wegweisendes wie brisantes Duell an.

An der Rudi-Völler-Sportanlage in Hanau wartet Ex-Trainer Raduan Belaajel. Im Kader des von ihm betreuten FC Türk Gücü Hanau freuen sich etliche ehemalige SVG-Akteure auf das Wiedersehen mit ihrem alten Verein. Türk Gücü ist mit zwei Punkten Vorletzter und will am siebten Spieltag endlich den ersten Saisonsieg feiern. Kurz vor Ende der Wechselperiode gelang den Hanauern zumindest noch ein Kracher-Transfer. Mit Kubilay Cetin, der vergangene Saison für Hanau 93 im Hessenliga-Aufgebot stand, schließt sich dem Verein kurzfristig ein Mittelfeldspieler mit Regionalliga-Erfahrung an.

Der am Mittwoch 62 Jahre alt gewordene SVG-Abteilungsleiter Bernd Hartmann ist nicht dafür bekannt, lange um den heißen Brei zu reden. „Wir sind derzeit klar hinter unseren Erwartungen“, betont er. Viele Ausfälle, wie zuletzt beim 0:1 gegen die SG Marköbel, sollen aber keine Ausrede sein. „Es ist nach vorne der Wurm drin, wir treffen das Tor nicht“, erzählt Hartmann. Die sportliche Lage beim Gruppenligisten bereitet ihm Sorgen, doch der im Sommer neu verpflichtete Trainer Jens Wöll genießt volle Rückendeckung. „Wir sind mit der Arbeit von Jens Wöll total zufrieden“, sagt Hartmann und skizziert eine andere Gemengelage als noch in der vorigen Spielzeit, als sich der SVG Steinheim und Trainer Toni Dugandzic nach nur wenigen Spieltagen getrennt hatten.

Hartmann nimmt die Mannschaft in die Pflicht. „Wir haben zu wenig Punkte. In Hanau steht uns bei Türk Gücü ein wichtiges Spiel bevor, das wir nicht verlieren sollten.“ Bitter ist zweifelsfrei auch die harte Strafe für Defensiv-Ass Alexander Blocher, der für seine Rote Karte im Spiel gegen den 1. FC Langen (0:1) wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit eine Sperre von sechs Pflichtspielen aufgebrummt bekam. Die Steinheimer haben laut Hartmann Berufung gegen das Einzelrichterurteil eingelegt und hoffen auf eine mildere Strafe.

Bürgel in Feierlaune Vor dem Gruppenliga-Heimspiel gegen Marköbel (Samstag, 17.30 Uhr) feiert Sparta Bürgel auf dem Sportgelände am Maingarten das 101. Vereinsjubiläum – inklusive Frühschoppen ab 12 Uhr. Um 16 Uhr findet ein Showtraining mit Muay Thai-Europameister Kevin Botz statt. Spitzenreiter SV Pars Neu-Isenburg hat Bayern Alzenau II zu Gast, OSC Rosenhöhe spielt im Kreisderby beim 1. FC Langen.

Am Freitag, 19.30 Uhr, spielen:

SV Bernbach - VfB Oberndorf

Am Samstag, 17.30 Uhr, spielen:

Sparta Bürgel - SG Marköbel

Am Sonntag, 15 Uhr, spielen:

SV Pars Neu-Isenburg - B. Alzenau II

SG Nieder-Roden - FC 03 Gelnhausen

Am Sonntag, 15.30 Uhr, spielen:

G. Klein-Krotzenburg - G. Dörnigheim

SG Bruchköbel - G. Großkrotzenburg

1. FC Langen - OSC Rosenhöhe

K. Obertshausen - SV Ranstadt

Türk G. Hanau - SVG Steinheim



Trainer Jens Wöll strahlt derweil Ruhe aus und fordert Geduld. „Wir befinden uns noch in der Findungsphase und dürfen nicht vergessen, wo wir hergekommen sind“, meint der Rodgauer, der als aktiver Fußballer einst für Kickers Offenbach aktiv war. In der vorigen Saison sicherten sich die Steinheimer unter Interimstrainer Özen Aydin, Nachfolger für den entlassenen Murat Kurtulus, auf den letzten Drücker den Klassenerhalt.

Auf fehlende Durchschlagskraft in der Offensive reagierte der SVG im Sommer mit den Verpflichtungen der etablierten Torjäger Michael Kohnke (Klein-Krotzenburg) und Yves Böttler (SV Zeilsheim) – beide ausgestattet mit Hessenligaerfahrung. Auch der vom TSV Bad Nauheim geholte Adrian Saletnik bringt höherklassige Expertise mit. Während Kohnke zuletzt gesperrt fehlte, spielte Böttler trotz Beschwerden. Nun ist er wieder fit und Wöll hofft, dass Kohnke und Böttler vielleicht schon am Sonntag im Schlüsselspiel bei Türk Gücü Hanau wieder knipsen.

Im Training legte der SVG-Trainer Schwerpunkte auf Spielformen mit Torabschlüssen. „Zuletzt hat die Geilheit auf Tore und die Selbstverständlichkeit vor dem gegnerischen Tor gefehlt“, erklärt Wöll. Die Last soll freilich nicht alleine auf Böttler und Kohnke lasten. Collin und Pio Busch stehen ebenfalls für Offensivqualität. Während Collin am Sonntag im Kader stehen wird, droht Cousin Pio auszufallen. „Das wäre schade, denn er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann“, findet Jens Wöll. Fraglich ist auch das Mitwirken von Sheriff Camara, während Anil Sen noch eine Rotsperre absitzen muss.