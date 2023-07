Neu gegründete U21 der Kickers Offenbach dominiert die Kreisoberliga

Von: Christian Düncher

Jubel nach dem Titelgewinn: Die OFC-U21 mit dem scheidenden Trainer Alexander Schwarzenberger (hinten, Dritter von rechts). © scheiber

Mit der besten Offensive und der besten Defensive wird die U21 von Kickers Offenbach Meister. Die Gruppenliga ist nicht die einzige Umstellung für die Mannschaft in der nächsten Saison.

Offenbach – Gleich im ersten Jahr nach ihrer Neugründung hat die U21 der Offenbacher Kickers einen Titelgewinn gefeiert. Die OFC-Reserve wurde Meister der Kreisoberliga und wird künftig in der Gruppenliga Frankfurt Ost spielen. Als Topfavorit war eigentlich Teutonia Hausen gehandelt worden, nach Anlaufschwierigkeiten zogen die Kickers aber davon, lagen ab dem 14. Spieltag auf Platz eins und hatte am Ende zwölf Punkte Vorsprung auf den Zweiten KV Mühlheim. Teutonia Hausen wurde Sechster.

Aufstiegsgaranten der U21 Kickers

Beste Offensive (109 Tore), beste Defensive (35 Gegentore), Erster in der Heim- sowie in der Auswärtstabelle – und nur eine Niederlage in 32 Saisonspielen (bei fünf Remis): Es gab viele Gründe für den Erfolg der OFC-Reserve, aber der wichtigste war laut Coach Alex Schwarzenberger (wird künftig den Bremer Oberligisten Komet Arsten trainieren) der „gute Charakter“ der Mannschaft. „Diese Jungs haben Ziele im Fußball. Sie haben diese nie aus den Augen verloren und waren alle motiviert. Sie haben es geschafft, die Spannung das ganze Jahr über aufrecht zu halten.“

U21 von Kickers Offenbach ist Meister: Das Highlight der Saison

Für Schwarzenberger war vor allem das 6:2 im Spitzenspiel gegen den VfB Offenbach wichtig, der der Kickers-Reserve in der Hinrunde mit 1:3 die einzige Saison-Pleite beigebracht hatte. Im Falle einer erneuten Niederlage „hätte der Mai ein unangenehmer Monat und noch mal spannend werden können.“

Rolle der Trainer

Schwarzenberger war der einzige Vollzeit-Coach der Liga. Er hatte im Leistungszentrum der Kickers „eine komplette Stelle“ und kümmerte sich nur um die U21, die fünfmal pro Woche trainierte, daher auch oft in der Endphase der Spiele klare Vorteile hatte. „Ich habe mich auf die Arbeit und die Gespräche mit den Spielern konzentriert, zudem unter anderem die Videoanalyse gemacht.“ Unterstützt wurde er von Assistenzcoach Thomas Dursun und Torwarttrainer Lukas Wojcak. „Thomas hatte auf einer anderen Ebene Zugang zu den Spielern, er hat eine gute Atmosphäre geschaffen, hatte ein sehr gutes Fingerspitzengefühl.“

Kickers Offenbach: Rookies im Team der U21

Die Mannschaft war – wie bei einer Reserve üblich – insgesamt sehr jung und Dino Kurbegovic mit 22 Jahren bereits der Methusalem. Angreifer Noah Vuko (18, kam von Rot-Weiß Walldorfs U17) war eigentlich von Anfang an für die U21 vorgesehen, kam jedoch zwischenzeitlich für die U19 zum Einsatz. Aus dieser wurde später Vincent Reppel (19) hochgezogen. „Er hat bei uns komplett eingeschlagen und war gegen Ende der Saison auch mal Kapitän“, sagt Schwarzenberger über den Außenverteidiger. „Er ist die Linie hoch- und runtergerannt, hat unheimlichen Einsatz gezeigt und Verantwortung übernommen.“

U21: Die besten Torschützen der Kickers

Kurios: In Damjan Balic (22 Treffer) zählte der beste Torschütze der OFC-Reserve seit Beginn der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte zum Kader der ersten Mannschaft, kam daher nicht mehr in der Kreisoberliga zum Einsatz. In der internen Torjägerliste auf Platz zwei folgte Michel-Thiery Veh (17 Treffer). Er war der Stoßstürmer, bildete oft mit Vuko (12) eine Doppelspitze. „Beide haben sich sehr gut ergänzt“, so Schwarzenberger. In der Rückrunde (65 Tore gegenüber 44 in der Hinrunde) sei das Team „noch torgefährlicher“ gewesen, da es in Balic nicht mehr einen Torjäger gab, auf den sich die Gegner konzentrieren konnten.

Ruhepol des Kickers-Mannschaft

„Das war auf jeden Fall Dino Kurbegovic“, lobt Schwarzenberger den Kapitän und Innenverteidiger. „Er war ein absolutes Vorbild, hat die Mannschaft geführt und ist immer vorneweg gegangen. Er ist sich für nichts zu schade und war einer der Schlüssel zum Erfolg. Zudem haben die Jungs viel von ihm mitgenommen, da er ja schon einiges erlebt hat.“ Der gebürtige Hanauer hatte elf Spiele für den Bischofswerdaer FV 08 in der Regionalliga Nordost absolviert, ehe er vor der vergangenen Saison zum OFC zurückgekehrt war. Für die Kickers hatte er einst in der U19 gespielt, davor für den FSV Mainz 05 und RB Leipzig. Nun wurde er zu den Profis befördert, für die er bereits in der Endphase der vergangenen Saison viermal zum Einsatz gekommen war.

U21 der Kickers: Meister auch dank des Rückhalts im Tor

Zwischen den Pfosten gab es bei der OFC-Reserve alle zwei Spiele einen Wechsel. Schwarzenberger begründet das damit, dass das Team eine Ausbildungsmannschaft sei. So absolvierten Marcel Jonetzko und Jannis Koch jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel, ehe es zum Torwartwechsel kam. „Beide waren von Anfang an auf Augenhöhe“, so Schwarzenberger. Koch war eigentlich für die U19 geholt worden, er habe seine Sache aber „super gemacht“. Jonetzko wurde inzwischen ebenfalls zu den Profis befördert.

Perspektive der Meistermannschaft

Für die junge Mannschaft sei die Gruppenliga eine Umstellung, meint Schwarzenberger. Aber der Kader sei ausgeglichener als in der ersten Saison nach der Neugründung der Mannschaft und die Qualität hoch. Das Team habe „unteres bis mittleres Hessenliga-Niveau, das hat man in den Testspielen gesehen“. Schwarzenberger hatte den Kader für die kommende Saison schon komplett zusammengestellt mit 15 Zu- und neun Abgängen, ehe es zum Trainerwechsel kam. Künftig wird in Steven Kessler ein OFC-Urgestein das Team coachen. Der 48-Jährige spielte seit der F-Jugend für die Kickers, lange in der zweiten Mannschaft. Als Trainer führte er die U19 in die Bundesliga und half bei den Profis aus, für die er zuletzt als Scout tätig war, ehe er den Verein 2022 verließ. (Christian Düncher)