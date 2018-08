FC Neu-Isenburg stürzt den Tabellenführer

OFFENBACH - Der FC Neu-Isenburg hat den bisherigen Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A Offenbach 1 gestürzt. Gegen den SV Dreieichenhain gewannen die Neu-Isenburger überraschend deutlich mit 4:0.

Neu an der Spitze ist die zweite Mannschaft der SG Rosenhöhe, die sich bei der TSG Neu-Isenburg II mit 4:1 durchsetzte.

FC Neu-Isenburg - SV Dreieichenhain 4:0 (1:0). Zu einem überraschenden Erfolg kam der FC Neu-Isenburg und stürzte den Tabellenführer aus Dreieichenhain. „Unsere Personalsorgen hatten sich etwas verkleinert“, sagte Neu-Isenburgs Sportlicher Leiter Rudi Wenzel. Nach seiner Verletzung spielte Max Kälber wieder mit und hielt die Abwehr zusammen. „Wir standen sicher, die Gäste kamen kaum zu nennenswerten Torchancen. Und wir haben mit der Führung im Rücken unsere Kontermöglichkeiten effektiv genutzt.“

FC Neu-Isenburg: Yoon; Kälber, Holz, Potapczuk, Casarotto, Eder, Liedtko, Gerhardt, Jarzina, Pugliese, Singh (Bitsch, Baumeister)

SV Dreieichenhain: Leonhardt; Komorek, Konetschnik, Ehlert, Korth, Habo, Avdic, G. Pawlik, Kalyon, Kossack, Domanskiy (K. Pawlik, Somma)

Tore: 1:0 Gerhardt (38.), 2:0 Liedtke (52.), 3:0 Gerhardt (85.), 4:0 Singh (89.)

TV Dreieichennhain - Gemaa Tempelsee 0:2 (0:1). Ilias Mahyou entschied die Partie zugunsten der favorisierten Gäste mit dem 2:0 erst in der 90. Minute.

TV Dreieichenhain: Langer; Werner, Herman, Meurer,, Demharter, Dailli, Debesai, Kieffer, Werkmann, Kessler, Köhler (Frohnwieser, Brücker, Pisching)

Gemaa Tempelsee: Waffender; Manzanares, Bantis, Elbaghdadi, la Cognata, Ghadirian, Khadri, Martins Fernandes, Barak, Fil, Kleemann (Lessner, Mahyou, Terziqi)

Tore: 0:1 Fil (34.), 0:2 Mahyou (90.)

TuS Zeppelinheim - Squadra Azzurra Offenbach 0:2 (0:2). Kreisoberligaabsteiger TuS Zeppelinheim hat auch seine zweite Begegnung verloren. Die Italiener aus Offenbach erzielten beide Treffer bereits vor der Pause und verteidigten anschließend ihren Vorsprung.

TuS Zeppelinheim: Schuenke; Afellah, Uadeh, Schindel, Ziegler, Selcik, Nassif, Lazaar, Yürük, Bürkle, Müller (Yürük, Di Secli, Akca)

Squadra Azzurra: Rastteni; Öztürk, Izzi, A. Savoca, Anguzza, Altomari, Castro, Pülm, Efe, Favara, G. Savoca (Zazzaro, Karroua, De Angelis)

Tore: 0:1 Savoca (23.), 0:2 Efe (39.)

1.FC Langen II - Susgo Offenthal 1:3 (1:0). Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und führten schnell. Aber Offenthals Trainer Marco Schiliro wechselte in der Pause mit Albert Maksutraj seinen Matchwinner ein, der mit zwei Treffern die Partie drehte. „Die Susgo ist eine Mannschaft mit Qualität“, sagte Pedram Navidi vom Langener Spielausschuss. „Ein Tor haben wir denen geschenkt, zwei haben sie sehr schön herausgespielt.“

1.FC Langen II: Schmitt; Schroetwieser, Gaidzik, Celayir, Dzimovic, Boskovic, Riedelsberger, Julius, Shevket, Wetzel, Stemmer (Mayer, Haller, Lashkaqry)

Susgo Offenthal: Peters; Abazi, Bouguera, Chojnowsha, Seidemann, Staske, Pentz, Fertr, Reitz, Abazi, Davis (Maktusaj, Kücükyilmaz, Wegenast)

Tore: 1:0 Shevet (2.), 1:1, 1:2 Maksutaj (62., 70.), 1:3 Pentz (90.+1)

TSG Neu-Isenburg II - SG Rosenhöhe II 1:4 (0:0). „Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Elf“, sagte Neu-Isenburgs Abteilungsleiter Günter Gottschalk. „Aber wir haben unsere Chancen nicht genutzt und sind durch einen fragwürdigen Elfmeter in Rückstand geraten.“ Zwar gelang der TSG der Ausgleich, doch in den letzten zehn Minuten nutzten die Gäste aus Offenbach drei ihrer Konterchancen.

TSG Neu-Isenburg II: Frank; Ewert, Karasu, Pisov, S. Sari, Fayssal, Akhouaji, R. Sari, Hajjout, Schlotthauer, Rupp (Leber, Brunner)

SG Rosenhöhe II: Bastian; Boskovic, Brnic, Wais, Cama, Maul, Egerer, Gröschl, Karagianis, Morian, Muktadir (Ramaj, Ahmed, Frank)

Tore: 0:1 Morian (60./FE), 1:1 Pisov (68.), 1:2 Frank (84.), 1:3 Karagianis (86.), 1:4 Cama (89.)

SKG Rumpenheim - Türk. SC Offenbach 1:2 (1:1). Die Gäste kamen im Derby zu einem überraschenden Erfolg. „Wir hatten in der ersten Hälfte mehr Spielanteile“, sagte Rumpenheims Sprecher Sven Trier. „Aber nach der Pause erarbeiteten sich die Türken die klareren Chancen und verdienten sich den Erfolg.“

SKG Rumpenheim: Wissel; Hauptmann, Kramer, Bayram, Schneider, Djokic, Wörner, Hingst, Dambowny, Oegretmen, Schäfer (Hofmann, Hock, Werber)

Türk. SC Offenbach: Ersin Cakir; Simsek, Kayaoglu, da Silva, Aydin, Burhan Denizli, Batuhan Denizli, Mehmedali, Ülker, Cikin, Durmus (Hakki, Issah, Mehmedali)

Tore: 1:0 Hingst (34.), 1:1 Denizli (41.), 1:2 Issah (74.) Bes. Vork.: Batuhan Denizli schießt FE an Pfosten (7.)

BSC 1899 Offenbach - SSG Langen 3:1 (1:1). Trotz zweier Gelb-Roter Karten war der BSC spielbestimmend. „Wir haben in Unterzahl sehr gut gestanden, hatten weitere Chancen, um unseren Vorsprung auszubauen“, meinte Offenbachs Trainer Valerio Proto und lobte die kämpferische Einstellung seiner Mannschaft. J rjr

BSC 1899 Offenbach: Henne; Vachtanidis, Vadina, Figlioli, Karampimperis, Santalucia, Korkosz, Öztürk, Chemlal, Ibrik, Toptas (Seidel, Friedrich, S. Di Vivo)

SSG Langen: Starck; Ünal, Bertleff, Tekin, B. Tesema, Lucente, Nitzsche, Moussa, Mengel, Sterk, Lejalem (Eyob, Laghmiri, Tatari)

Tore: 1:0 Chemlal (8.), 2:0 Toptas (35.), 2:1 B. Tesema (85.), 3:1 Karampimperis (89.) Gelb-Rot: Vadina (25.), Figlioli (46.)