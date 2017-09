Torhüter von der TSG Neu-Isenburg trifft per Abschlag

Zunge raus, das gelingt nicht jeden Tag: Nach dem Abschlagtor von Martin Simo (in blau) rannten fast alle Mitspieler in Richtung des Neu-Isenburger Schlussmannes.

Neu-Isenburg - Es läuft die Nachspielzeit im Derby der Fußball-Kreisoberliga Offenbach zwischen den beiden Neu-Isenburger Vereinen von der TSG und dem SV Pars. Von Daniel Schmitt

Beim Stand von 4:3 nimmt TSG-Torhüter Martin Simo Zeit von der Uhr, hält den Ball erst lange in seinen Händen und schlägt dann ab. Das runde Leder fliegt und fliegt und fliegt. Bis es auf der anderen Seite zum 5:3-Endstand im Netz landet. Fast alle Mitspieler Simos stürmen auf den Platz, stürzen sich auf den Torhüter, der es kaum fassen kann. „Eigentlich wollte ich den Ball nur so weit wie möglich wegschlagen“, gesteht Simo später.

Klar, der außergewöhnliche Treffer wird von mehreren Faktoren begünstigt: Zum einen ist der Neu-Isenburger Kunstrasen ziemlich klein, ein Abschlag auf die andere Seite ist daher nicht unmöglich. Zum anderen hat auch Pars-Torhüter Benjamin Dzino seinen Anteil, unterläuft er doch den einmal aufspringenden Ball. Aber: Für Simo ist solch ein Treffer kein Einzelfall. Vor einigen Jahren erzielt er, damals in Diensten der SG Rosenhöhe, ebenfalls ein Abschlagtor. „Offenbar ist es meine Spezialität“, scherzt der 28-Jährige mit slowakischen Wurzeln, der in der Region schon bei einigen Klubs zwischen den Pfosten gestanden hat. Neben der Rosenhöhe und der TSG sind das vor allem Teams aus dem Westkreis: SKG Sprendlingen, Hessen Dreieich, FV 06 Sprendlingen, Spvgg. 03 Neu-Isenburg und zuletzt der FC Langen, mit dem Simo im Vorjahr den Aufstieg in die Gruppenliga feiert.

Ein identisches Ziel hat er mit der TSG: „Natürlich ist es früh in der Saison, aber wir können Fußball spielen und sind eine Einheit. Ich rechne uns Chancen aus“, sagt Simo. Allerdings muss der ungeschlagene Tabellenführer in den nächsten drei Wochen auf den torgefährlichen Torhüter verzichten. Quasi als Belohnung für sein Abschlagtor genehmigt sich Simo einen Urlaub in den USA.