Neu-Isenburger kassieren in letzter Minute das 0:1

Neu-Isenburg - Nach einem Gegentor in der Schlussminute verliert die Spvgg. 03 Neu-Isenburg in der Fußball-Hessenliga gegen Türk Gücü Friedberg mit 0:1 (0:0).

Nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge (drei Unentschieden, drei Niederlagen) bleiben die 03er weiter auf einem Abstiegsplatz.

„Wir haben vieles richtig gemacht. Das war eines unserer besseren Saisonspiele. Die Einstellung hat gestimmt, auch spielerisch hat die Mannschaft überzeugt. Die Niederlage ist extrem bitter“, meinte Neu-Isenburgs Sportlicher Leiter Nick Janovsky.

Zufrieden war dagegen Friedbergs Trainer Mustafa Fil, lange Jahre Coach der Spvgg. 05 Oberrad: „Vor dem Spiel hätte ich auch ein Unentschieden unterschrieben. Der Sieg ist ein bisschen unverdient, aber dass wir gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen haben, ist wichtig.“

Bei den 03ern fehlte Torjäger Carlos McCrary, der noch in den USA weilt. Weil auch Johannes Günther (verletzt) nicht spielen konnte, bildeten Marc Züge nach seiner Verletzungspause und Aljoscha Atzberger das Angriffsduo. „Wir waren deutlich überlegen“, stellte Janovsky fest. Aber die 03er brachten den Ball nicht im Tor der ersatzgeschwächten Gäste – unter anderem musste Torjäger Younes Bahssou nach dem Aufwärmen erneut passen und saß bis zur 85. Minute auf der Bank – unter. „Uns fehlte ein echter Torjäger“, trauerte 03-Sprecher Detlef Uecker den vergebenen Möglichkeiten hinterher. „Wir haben den Ball mal verstolpert, zudem hat der Friedberger Torwart gut gehalten.“

Im Endspurt brachte Neu-Isenburgs Trainer Peter Hoffmann mit Julian Cichutek, Evangelos Bellos und Lars Wolfahrt drei frische Offensivkräfte, doch der erlösende Treffer für die Gastgeber wollte nicht fallen. Dafür trafen die Gäste: Der erst kurz zuvor eingewechselte Masse Bell Bell (ehemals Kickers Offenbach II) verwertete einen Konter in der Schlussminute zum 1:0 für die Wetterauer. „Wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir auch 2:0 oder 3:0. So aber stehen wir am Ende mit leeren Händen da“, schüttelte Janovsky enttäuscht den Kopf.

Am nächsten Wochenende ist die Spielvereinigung spielfrei, erwartet aber am Freitag (19 Uhr) den Regionalligisten SC Hessen Dreieich zu einem Testspiel. J leo

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Kacarevic - Buschmann, Rhein, Bickel, Kamikawa - Albert (75. Bellos), Betz, Letellier, Djordjevic (80. Wolfarth) - Züge, Atzberger (75. Cichutek)

Türk Gücü Friedberg: Shpirov - Penava (69. Effiong), Bartel, Biber - Usic, Mitrovic, Tesfaldet, Takahashi - Gürsoy, Akkus Rodrigues (85. Bahssou), Kohnke (89. Bell Bell)

Tor: 0:1 Bell Bell (90.) - Schiedsrichter: Ebert (Kirtorf) - Zuschauer: 160 - Rote Karte: Takahashi (60./Friedberg, Nachtreten)