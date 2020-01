Neun Tore im Neu-Isenburger Sportpark

Offenbach – Fußball-Hessenligist FC Hanau 93 verlor sein erstes Testspiel im neuen Jahr beim klassenhöheren FC Gießen, dem Ex-Verein von 93-Trainer Michael Fink, mit 0:4 (0:1). Drei Gegentreffer binnen vier Minuten besiegelten in der zweiten Hälfte die klare Niederlage.

„Es war der erwartet schwere Gegner und man hat auch gemerkt, dass Gießen in der Vorbereitung schon eine Woche weiter ist als wir“, meinte Hanaus Sportlicher Leiter Alexander Hagikian.

Die Hanauer waren mit voll besetztem Kader nach Mittelhessen gefahren. Von den Neuzugängen fehlte der Ex-Alzenauer Tarik Sejdovic. Nicola Köhler, ebenfalls aus Alzenau an die Kastanienallee gewechselt, begann als Sechser im Mittelfeld, Varol Akgöz agierte zunächst neben Salvatore Bari als zweite Sturmspitze. „Man hat schon seine Klasse gesehen, wenn er am Ball war“, lobte Hagikian den ersten Auftritt des vom SC Hessen Dreieich verpflichteten Stürmers. Für Kevin Effiong und Kristijan Bejic kam der erste Test dagegen noch etwas zu früh. Beide Akteure haben aber nach langen Verletzungspausen das Training wieder aufgenommen und wollen bis zum Restrundenstart am 29. Februar bei Türk Gücü Friedberg wieder fit sein.

Tore: 1:0 Martin (20.), 2:0 Koch (58.), 3:0 Ferfelis (60.), 4:0 Koch (62.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - SG Rosenhöhe 5:4 (3:1). Verbandsligist Neu-Isenburg hatte die Partie klar im Griff, auch wenn die klassentieferen Offenbacher nach einem Konter in Führung gingen. Bis zur 83. Minute führten die 03er mit 5:1, erst dann betrieben die Gäste etwas Ergebniskosmetik. „Wenn wir mit 9:1 führen, beschwert sich auch niemand. Es hat sich gezeigt, dass man jeden Gegner 90 Minuten bespielen muss“, meinte 03-Trainer Nick Janovsky.

Tore: Wolfarth (2), Züge, Metzler, Schellhorn - Weber (3), Leva

JSK Rodgau - Kickers Viktoria Mühlheim 4:2 (3:1). Mit den ersten 30 Minuten zeigte sich JSK-Trainer Maik Rudolf in Sachen Pressing, Kommunikation, Spielaufbau und Chancenverwertung sehr zufrieden. „Nach der Pause haben wir die Chancen nicht zwingend genug zu Ende gespielt“, meinte er, „Einstellung und Teamgedanke waren ordentlich.“ fs/leo

Tore: 1:0 Fischer (22.), 2:0 Profumo (26.), 2:1 Fröb (30.), 3:1 Hulaj (48.), 4:1 Eigentor Pilipovic (51.), 4:2 Hajzeray (61.)

Außerdem spielten:

SV Pars - Türkgücü Frankfurt 3:5

Tempo Frankfurt - SV Pars 3:1

Neckarrems - SF Seligenstadt 1:3

SVG Steinheim - 1860 Hanau 2:0

05 Oberrad - 1. FC Langen 0:0