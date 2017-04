Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls: Punktabzüge und Geldstrafen

Hanau - Der Hessische Fuß-ballverband (HFV) hat die im Hanauer Fußballkreis beheimateten Verein die Urteile wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls zukommen lassen. Angefangen von der Verbandsliga bis runter in die C-Liga sind 13 Clubs betroffen.

Insgesamt müssen sie 4740 Euro Strafe zahlen, zudem werden den Mannschaften zusammengerechnet zwölf Punkte abgezogen. Bis gestern hatten die Vereine noch die Möglichkeit gegen diese Urteile Einspruch zu erheben. Verbandsligist Hanauer SC 1960 ist mit 400 Euro und keinem Punktabzug mit einem blauen Auge davon gekommen. In der Gruppenliga Ost hat es den FC Türk Gücü Hanau erwischt. Der Tabellen-zwölfte bekommt einen Zähler abgezogen, würde damit auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen und muss 500 Euro berappen. Liga-Schlusslicht VfR Kesselstadt muss 250 Euro zahlen.

In der Kreisoberliga müssen gleich fünf Teams bittere Pil-len schlucken. Den Vogel dabei abgeschossen hat die Eintracht aus Oberrodenbach, die neben dem heftigen Drei-Punkte-Abzug auch noch satte 1050 Euro bezahlen muss. Damit dürfte sich das Thema Relegation für den Vierten erledigt haben. Nachbar Germania Niederrodenbach wirft der Abzug eines Zählers und die 350 Euro-Strafe nicht unbedingt aus der Bahn, der direkte Aufstieg sollte sich bei dann vier Punkten Rückstand auf den noch mit einem Nachholspiel in der Hinterhand ausgestatteten FC Erlensee dennoch vom Tisch sein. Safakspor Hanau und der SV Wolfgang bekommen jeweils einen Punkt abgezogen und müssen je 350 Euro an den HFV überweisen. Den Sportfreunden aus Ostheim werden 175 Euro abgezogen.

Hanau 93 besiegt Türk Gücü erst in Nachspielzeit: Bilder Zur Fotostrecke

In der Kreisliga A werden der FC Mittelbuchen (1 Punkt/ 500 Euro), der FC Bücesheim (1 Punkt/ 350 Euro), Viktoria Heldenber-gen (1 Punkt/ 160 Euro) und die TSG Niederdorfelden (1 Punkt/160 Euro) bestraft. Zudem bekommt die in der Friedberger B-Liga kickende SKG Erbstadt einen Zähler abgezogen und muss 160 Euro zahlen. (ard)

Rubriklistenbild: © dpa