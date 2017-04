SG Nieder-Roden vor Krönung der Saison

+ Den Aufstieg im Blick: Roland Gerhardt, Trainer der SG Nieder-Roden. © Patrick Leonhardt

Die von Roland Gerhardt trainierten Rodgauer wären nach dem 24. Saisonsieg bei noch fünf ausstehenden Partien und dann 17 Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger FC Germania Bieber (hat bereits am Donnerstagabend 6:1 gegen den SV Gemaa Tempelsee gewonnen) in der Tabelle nicht mehr einzuholen. Sie könnten nach der Rückkehr mit der großen Party im Nieder-Rodener Vereinsheim beginnen. „Es ist vermutlich noch schöner, den Titel zu Hause zu holen“, sagt Gerhardt und denkt dabei an die Partie am Sonntag, 30. April, gegen TuS Froschhausen. Dann ergänzt er aber: „Egal, je früher wir das schaffen, umso besser.“ Also am Sonntag am Nachmittag in Lämmerspiel. Nieder-Roden erwartet den FC Germania Bieber zudem noch am 14. Mai, hat das Hinspiel bereits mit 3:0 gewonnen. „Es sieht schon recht gut aus, meine Jungs haben das ganz ordentlich gemacht“, stapelt der erfahrene Trainer tief und muss selbst dabei lachen.