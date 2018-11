Niederlage und drei Verletzte bei Belaajel-Einstand

Offenbach - Mit einem glücklichen 0:0 bei Viktoria Urberach baute der FC Hanau 93 seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Verbandsliga Süd auf zehn Punkte au, weil Walldorf den Rot-Weißen-Vergleich in Darmstadt mit 2:3 verlor.

Völlig daneben ging der Einstand des neuen Trainers Raduan Belaajel beim SC 1960 Hanau: Der Tabellendritte enttäuschte mit einer 2:3-Pleite gegen Schlusslicht Sandzak Frankfurt, erst in den letzten zehn Minuten gelangen Hanau die beiden Treffer.

Germania Ober-Roden gelang auch im dritten Spiel hintereinander kein Sieg, nach zwei Niederlagen reichte es gegen Wald-Michelbach immerhin zu einem torlosen Unentschieden. Einen Punkt brachte auch die TS Ober-Roden aus Unter-Abtsteinach mit.

Viktoria Urberach - FC Hanau 93 0:0. Unentschieden gegen den Spitzenreiter, trotz 47-minütiger Unterzahl. Und dennoch sagte Urberachs Trainer Lars Schmidt: „Wir haben zwei Punkte verloren.“ Denn während der enttäuschende Ligaprimus in 90 Minuten zu lediglich einer halben Torchance kam (Sascha Ries, 30.), hatten die Hausherren drei, vier dicke Möglichkeiten, um die Partie für sich zu entscheiden. In der 27. Minute erkämpfen sich die Urberacher nach einem Fehler von Hanaus Spielertrainer Christoph Prümm den Ball, doch Marco Di Maria scheiterte mit seinem Flachschuss nahezu unbedrängt aus 13 Metern an 93-Schlussmann Jens Westenberger, der den Ball zur Ecke abwehrte. Und in der 38. Minute fällte Urberachs Sinisa Alempic die falsche Entscheidung, scheiterte ebenfalls an Westenburger. Nach der Ampelkarte für Urberachs Domagoj Filipovic (43.) hatten die Hanauer in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte optisch deutliche Vorteile, Entscheidendes fiel den Gästen in der Offensive aber nicht ein. Die Viktoria befreite sich und hatte Pech, als Westenburger einen 20-Meter-Schlenzer von Patryk Czerwinski aus dem Torwinkel fischte (73.). „In der ersten Hälfte hatten wir die Chance, in Führung zu gehen, die müssen wir nutzten. Nach der Ampelkarte mussten wir die Defensive neu strukturieren und haben dennoch keine Chance zugelassen. Wir müssen uns das Glück weiter erarbeiten“, meinte Schmidt. 93-Trainer Slavisa Dacic nahm das Unentschieden gelassen: „Solche Tage gibt es, deshalb keinen Vorwurf an die Mannschaft. Der Gegner hat es uns auch sehr schwer gemacht.“

Viktoria Urberach: Schürmann - Filipovic, Piarulli, Serra, Purcell - M. Yildirim, Czerwinski, Malkiewicz (87. Lang), Alempic (84. Keoseoglu), Schneider - Di Maria (59. S. Yildirim)

FC Hanau 93: Westenberger - Ries, Prümm, Muratoglu, Gogol - Sekeric (79. Ünal), Fließ - Damar, Bicakci (46. Suljic), Crews (70. Gischewski) - Amani

Gelb-Rote Karte: Filipovic (43./Urberach)

SC 1960 Hanau - Sandzak Frankfurt 2:3 (0:2). „Das Spiel war nicht verbandsligawürdig“, meinte Hanaus Sportlicher Leiter Okan Sari. Die Hausherren wurden in der ersten Hälfte nicht nur zweimal kalt erwischt, sondern mussten verletzungsbedingt auch noch dreimal wechseln. Dennoch erspielten sich die 60er viele Chancen, stürmten auch nach dem 0:3 (70.) weiter. „Die Tore fielen aber zu spät, um noch etwas zu holen. Der Gegner hat einfach mehr Fußball gespielt als wir“, sagte Sari.

SC 1960 Hanau: Pellowski; Mastilovic, Mahboob (23. Trajanov), Braus, Aydin, Erdogan (33. Erbe), S. Demir, Itoi, Müller (31. Bleibdrey), Aydilek, Özdemir

Tore: 0:1 Cakovic (13.), 0:2 Sejdovic (16.), 0:3 Cakovic (70.), 1:3 Özdemir (83.), 2:3 Aydilek (90.+3) - Gelb-Rote Karte: Aydin (80./Hanau)

Germania Ober-Roden - Eintracht Wald-Michelbach 0:0. „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, aber unsere Chancen nicht genutzt. Und kurz vor Ende hatten wir dann Glück, dass Wald-Michelbachs Jan Gebhardt den Ball aus vier Metern über das Tor geschossen hat. Daher sind wir mit dem Unentschieden letztlich zufrieden“, sagte Ober-Rodens Präsident Norbert Rink zu der unterhaltsamen Partie.

Germania Ober-Roden: Weinreich; Stemann, Feuchter, Friess, Marweg, Lehnert (46. Stolze), Bidou, Porporis, Dapp, Bäcker (71. Palacios Hernandez), Hakimi (87. Gruber)

Rote Karte: Stolze (63./Ober-Roden, Notbremse)

SG Unter-Abtsteinach - TS Ober-Roden 1:1 (1:0). „Das ist deutlich zu wenig“, meinte TS-Trainer Bastian Neumann. Nach dem frühen 0:1 (3.) verlief die Partie eine Viertelstunde lang ausgeglichen, dann dominierte Ober-Roden, vergab aber erneut beste Torchancen. „Das war ein Superspiel, mit eines unserer besten Saisonspiele“, sagte Neumann. Es reichte aber nur noch zum Ausgleich durch Cengiz Veisoglu (80.).

TS Ober-Roden: Gkogkos; Strauss, Jung, Sitter (60. Kalzu), M. Barak, Henkel, Hesse, Klinger, Kozlu, Schöppner, Veisoglu

Tore: 1:0 Moh Amar (3.), 1:1 Veisoglu (80.) - leo