Turnerschaft Ober-Roden betreibt Chancenwucher

Und wieder kein Tor: Auch Patrick Bleibdrey (rechts) gelingt es nicht, Rachid Döring im Tor der „Speuzer“ zu überwinden. © Eyssen

Die Vertreter aus der Region sind zum Auftakt der Fußball-Verbandsliga Süd allesamt sieglos geblieben.

Offenbach – Die Mannschaften aus der Region blieben zum Auftakt der Fußball-Verbandsliga Süd ohne Sieg. Der SV Pars Neu-Isenburg musste sich Hessenliga-Absteiger SV Unter-Flockenbach mit 1:4 geschlagen geben, die SKG Rodgau verlor mit 2:3 gegen Vizemeister SG Bornheim/GW. Die Spvgg. Neu-Isenburg (2:2 gegen Fehlheim) und die Sportfreunde Seligenstadt (0:

0 bei der DJK Sportfreunde Bad Homburg) spielten remis. Torlos endete auch die Begegnung zwischen der TS Ober-Roden und dem FFV Sportfreunde 04, Ortsnachbar Germania musste sich bei Aufsteiger RW Walldorf II mit 0:2 geschlagen geben.

SV Pars Neu-Isenburg - SV Unter-Flockenbach 1:4 (0:3). Zur Pause lag der Hessenliga-Absteiger bereits mit 3:0 vorne. „Die Unter-Flockenbacher haben das clever gemacht und mit langen Bällen agiert. Wir haben dreimal geschlafen“, sagte SV Pars-Spielertrainer Dejan Alempic. „In der zweiten Hälfte haben wir dann richtig Gas gegeben. Mit etwas mehr Glück hätte es durchaus noch zum Ausgleich reichen können“, so Alempic. Leon Burggraf (51.) traf zum 1:3, die Isenburger hatten weitere gute Chancen. Unter anderem wurde ein Tor von Burggraf wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung verweigert.

SV Pars: Saula - Assar (70. Mouhaman), D. Alempic (46. Filipovic), Burggraf, S. Alempic, Streker, Nassif (76. Ogbay), Gschwender (46. Belegu), Smisek, Erdem (46. El Haddoudi), Alessandro

Tore: 0:1 Chatzigiannakis (6.), 0:2 Gelzenlichter (16.) , 0:3 Hebling (42.), 1:3 Burggraf (51.), 1:4 Hebling (90. +4)

TS Ober-Roden - FFV Sportfreunde 04 Frankfurt 0:0. Die TS hatte zwar ein deutliches Chancenplus, dennoch musste sie sich gegen die neuformierten „Speuzer“ mit einem 0:0 zufriedengeben. „Wir hatten acht gefährliche Situationen im Sechzehner, von denen wir drei oder vier Tore machen müssen. So dürfen wir uns über das 0:0 nicht wundern“, sagte TS-Trainer Bastian Neumann. Manuel Profumo (2., 16.) und Kewin Siwek (6.) hatten gute Möglichkeiten. Ab Mitte der ersten Hälfte kamen auch die Gäste zu Chancen, unter anderem durch einen Freistoß (40.), der knapp vorbei ging. In der 42. Minute schoss Ober-Rodens Kewin Siwek drüber. „Wenn es 3:1 zur Pause steht, kann sich keiner beschweren. Da haben wir uns nicht belohnt“, ärgerte sich Neumann. Nach dem Wechsel hatte die TS erneut die Führung auf dem Fuß: Patrick Bleibdrey hob den Ball über das Tor (49.), Sevket Yildirim köpfte an die Unterkante der Latte (52.), ein Kopfball von Manuel Profumo wurde gehalten (60.) und Kewin Siwek hatte Pech mit einem Schuss an den Außenpfosten (66.). Dazwischen rettete Lorenzo Gick bei einer Chance der Gäste (59.).

TS Ober-Roden: Schwaar - Bleibdrey (79. El Mard), Blahut, M. Profumo, Siwek (88. Heidenreich), L. Schierenberg, T. Yildirim, Gick, Schultheis, S. Yildirim, Klingenmeier (76. D. Profumo)

Rot-Weiss Walldorf II - Germania Ober-Roden 2:0 (0:0). Wie so oft in den vergangenen Jahren kassierte die Germania am ersten Ligaspieltag eine Niederlage. „Die geht aufgrund des zweiten Teils der zweiten Hälfte auch in Ordnung“, sagte Germania-Trainer Fabian Bäcker, der verletzungsbedingt auf Marc Züge verzichten musste. „Die erste Hälfte war ausgeglichen“, so Bäcker. Jonas Dapp und Marco Christophori-Como hatten Möglichkeiten für die Germania. Zugang Jerome Czaronek, der im Tor den Vorzug vor Dennis Weinreich erhielt, war bei einer Großchance der Walldörfer auf dem Posten (45.). „Nach der Pause schien sich die Partie in unsere Richtung zu entwickeln“, sagte Bäcker. Schüsse von Christophori-Como (55.) und Dapp (58.) wurden in letzter Sekunde geblockt. Ab Mitte der zweiten Hälfte war Walldorf am Drücker. „Wir haben den Faden verloren und sind erst in der Nachspielzeit zu Abschlüssen gekommen“, berichtete Bäcker. Durch ein Kopfballtor ging Walldorf in Führung (73.), in der 80. Minute legte der Aufsteiger nach.

G. Ober-Roden: Czaronek - Neuendorf, Ries, Geyer (60. Letellier), Wagner (75. Kapoor), Christophori-Como (60. Hendel), Firat (46. Sumanov), Günther, Dapp, Bidou, Czerwinski (58. Falk)

Tore: 1:0 Nakamura (73.), 2:0 Boutayeb (80.)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - VfR Fehlheim 2:2 (1:1). Zweimal brachte Vladimir Trucic die Neu-Isenburger, die seit dem vergangenen Herbst erstmals wieder auf dem Rasenplatz im Stadion spielen konnten, in Führung. Zweimal glich Fehlheim aus. In der zehnten Minute konnte Fehlheims Torhüter einen 20-Meter-Schuss von Philip Jacobs nicht festhalten, den Abpraller nutzte Trucic zum 1:0. In der 35. Minute glich Fehlheim erstmals aus. „Wir müssen aufgrund unserer Chancen eigentlich mit einer Führung in die Pause gehen“, sagte Neu-Isenburgs Trainer Nick Janovsky. „Letztlich war das Unentschieden aber gerecht, weil die Fehlheimer in der zweiten Hälfte auch gute Möglichkeiten hatten.“ Dennoch gingen die 03er durch das zweite Tor von Vladimir Trucic (56.) auf Vorarbeit von Davide Durante und Savvas Konstantinidis erneut in Führung. „Was mich ärgerte ist, dass das 2:2 nach einer Standardsituation fällt, als der Ball halbhoch durch den Sechzehner fliegt. Insgesamt war das ein gutes Verbandsligaspiel mit einem gerechten Ergebnis“, so das Fazit von Janovsky. Der eingewechselte Joel Trbojevic traf die Latte (85.), aber auch die Fehlheimer hatten noch eine Großchance zum Siegtreffer (88.).

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Hinterkopf - Jacobs, Persch, Konstantinidis, Barry, Mägerlein,, Lopez Palomino, Trucic (70. Trbojevic), Renner (77. Castiglione), Durante (77. Menge), Fujiwara

Tore: 1:0 Trucic (10.), 1:1 Steinmann (35.), 2:1 Trucic (56.), 2:2 Steinmetz (65.)

DJK Sportfreunde Bad Homburg - Sportfreunde Seligenstadt 0:0. „Das war ein leistungsgerechtes Unentschieden, ein 0:0 der besseren Sorte“, sagte Sportfreunde-Trainer Ralf Weber nach der Partie auf dem relativ engen Kunstrasenplatz. Weber hatte den Aufsteiger schon im Vorfeld als stark eingeschätzt, das bewahrheitete sich. „Wir sind es eine Spur defensiver angegangen als in der Endphase der vergangenen Saison. Das war die richtige Entscheidung.“ Gefährlich wurde es nur nach Standardsituationen. So hatten auch die Seligenstädter Mitte der zweiten Hälfte durch Jakob Traut und Fabian Friess ihre besten Möglichkeiten. Keeper Valentino Di Bella war bei den Bad Homburger Chancen auf dem Posten.

Sportfreunde Seligenstadt: Di Bella - J. Traut, Schüßler, Friess, Filges, Fleckenstein (80. Malkiewicz), Hertrich, Heinz, Hofmann, P. Traut (90. +1 Strechie), Serra (80. Kauffmann)

SKG Rodgau - SG Bornheim/GW 2:3 (1:3). Raphael Ahmed Gure gelang für Vizemeister Bornheim in der ersten Hälfte ein Hattrick, alle drei Tore erzielte er per Kopf. Die Rodgauer, die nach wenigen Sekunden durch Petrit Hulaj die erste Chance hatten, gaben sich trotz des deutlichen Rückstands nicht auf und kamen noch vor der Pause durch Elton Mensah zum 1:3. Nach dem 2:3 von Hulaj wurde es in der Schlussphase sogar noch einmal spannend, auch weil SKG-Torhüter Behnan Köseoglu zuvor einen Foulelfmeter gehalten hatte. „In der ersten Hälfte sind wir verdient in Rückstand geraten, die zweite Hälfte ging aber definitiv an uns“, sagte SKG-Trainer Rachid Karroua.

SKG: Köseoglu - Behlil, Bulut, Bravic (83. Deniz), Kayaci, Gözcü (83. Mc Caughey), Ono, Shahinda, Hibiya (72. Marbach), Hulaj (88. Witzke), Mensah

Tore: 0:1 Gure (5.), 0:2 Gure (25.), 0:3 Gure (27.), 1:3 Mensah (43.), 2:3 Hulaj (84.) - Bes. Vork: Köseoglu hält FE von Afsar (60.)

Von Sascha Eyssen