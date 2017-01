TS-Trainer Nister setzt auf Videoanalysen und Laufwerte

Moderne Technik als Unterstützung

+ © ey Nach diesem emotionalen Torjubel, bei dem die TS-Spieler das Trikot von Kapitän Niklas Kessler – gab kurz zuvor sein Karriereende bekannt – hoch hielten, ließ die Laufleistung des gesamten Teams nach. Mit Folgen: Gegner Neu-Isenburg drehte das Spiel. © ey

Ober-Roden - Seit dieser Saison trainiert Daniel Nister die TS Ober-Roden in der Fußball-Verbandsliga Süd. Der 32-Jährige setzt unter anderem auf Videoanalysen, Motivationsclips und Laufstatistiken – ihn alleine darauf zu reduzieren, wäre aber zu einfach. Von Daniel Schmitt

Mindestens elf, manchmal sogar knapp 13 Kilometer läuft Florian Henkel pro Spiel. Der Mittelfeldspieler führt das interne Ranking der TS Ober-Roden regelmäßig an und muss sich damit auch vor Profis nicht verstecken. So spulte im Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig der Münchner Mittelfeldspieler Thiago 11,5 Kilometer ab, Leipzigs Diego Demme kam auf zwölf. „Es ist schon interessant, was auch im Amateurfußball geleistet wird“, sagt Ober-Rodens Trainer Daniel Nister, der für die Datenerhebung bei der TS verantwortlich ist. Vor jedem Spiel und vor jedem Training schnallen sich alle Spieler einen Gurt um den unteren Bauchbereich. Die gelaufenen Meter, die Höchstgeschwindigkeit bei Sprints, die Dauer von intensiven Läufen – alles wird aufgezeichnet und überwacht. „Ich sehe das nicht als Überwachung“, widerspricht Nister und nennt nachvollziehbare Argumente: „Jeder Spieler darf Fehler machen. Jedem Spieler muss auch zugestanden werden, dass er nach einem harten Arbeitstag abends im Training auch mal müde ist. Grundsätzlich sind diese Messungen einfach eine Unterstützung, um Schwächen zu erkennen, das Training danach zu steuern und sich als Team zu verbessern.“

Bestes Beispiel: Am 17. Spieltag ging die Turnerschaft gegen die Spvgg. 03 Neu-Isenburg Mitte der ersten Hälfte in Führung. Es war das erste Spiel nach Bekanntwerden des verletzungsbedingten Karriereendes von TS-Kapitän Niklas Kessler. Die Mannschaft jubelte gemeinsam mit Kesslers Trikot – ein emotionaler Moment. „Das war eine tolle Aktion“, sagt Nister, „aber man hat auch an der Statistik gesehen, wie danach die Konzentration etwas zurückging.“ Für einige Minuten liefen die Ober-Rodener Spieler weniger, Neu-Isenburg drehte mit zwei Toren noch vor der Pause das Spiel.

+ Ober-Rodens Trainer Daniel Nister. © Scheiber Für den 32-jährigen Nister sind die Laufwerte freilich nur eins von mehreren Hilfsmitteln. Der A-Lizenzinhaber hängt auch schon mal Plakate in der Kabine auf oder zeigt Motivationsvideos. Zweimal wurden in dieser Saison schon Spiele der TS gefilmt und anschließend die Fehler ausgewertet. „Ja, all diese Sachen können helfen“, sagt Nister, „man darf es aber nicht übertreiben. Die Spieler dürfen nicht überfrachtet werden.“ Vielmehr zähle neben all diesen für den Amateurfußball eher unüblichen Methoden vor allem eins: Vertrauen. Es gehe darum, innerhalb des Teams eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der auch kritische Worte fallen können. Es gehe darum, Respekt vor jedem einzelnen Spieler zu haben, um diesen auch für sich einfordern zu können. Und es gehe darum, gemeinsam zum Ziel zu kommen, betont Nister.

Die Worte des in Darmstadt wohnenden Trainers klingen überzeugend, sie werden von einem Mann gesprochen, der sich täglich mit Fußball beschäftigt. Selbst schaffte Nister es auf dem Platz bis in die Hessenauswahl, spielte in der Jugend lange Zeit bei Darmstadt 98, später dann unter anderem bei RW Darmstadt und der DJK/SSG Darmstadt. Doch schon früh stand sein eigentliches Ziel fest: Er wollte Trainer werden. „Dieser Job hat mich immer gereizt“, sagt Nister, der bereits mit Anfang 20 Jugendteams übernahm. Er trainierte die U19 bei RW Darmstadt, die U15 bei Darmstadt 98, eine Regionalauswahl beim Hessischen Fußball-Verband und war zwei Jahre Assistenztrainer bei Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg.

„Ich habe versucht, immer neue Einblicke in den Trainerjob zu erlangen“, so Nister. Nun ist der studierte Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Leistungssport in Rödermark gelandet. Zum ersten Mal bei einem Herrenteam. Und dabei soll es auch bleiben. „Ich bin froh über die Chance, die ich bei der TS erhalte. Ich bin glücklich.“ Was er nicht sagt, aber doch in den Worten durchklingt: Die Turnerschaft soll nicht die letzte Station sein. Zwar spricht derzeit wenig gegen eine Ausweitung von Nisters Tätigkeit in Ober-Roden – die TS liegt auf Rang fünf –, ein, zwei Ligen höher dürfen es irgendwann wohl schon sein. Dafür bildet sich der 32-Jährige weiter. Den Eignungstest für den Fußballlehrer-Schein hat er gemeinsam mit Julian Nagelsmann (TSG Hoffenheim) und Alexander Nouri (Werder Bremen) bestanden, da sich pro Jahr aber nur 24 Trainer vom DFB prüfen lassen können, muss Nister sich noch gedulden. Im März folgt der nächste Anlauf.