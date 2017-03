OFC-B-Junioren halten gegen FC Bayern nur eine Hälfte mit

Thomas Rausch von der U17 des FC Bayern München muss in dieser Szene zusehen, hinter Jakob Lemmer vom OFC herzukommen. Am Ende aber gewann der Tabellenführer beim Letzten 4:1.

Offenbach - Die B-Juniorenfußballer von Kickers Offenbach zeigten gegen den Bundesliga-Tabellenführer Bayern München eine gute Leistung. Dennoch verlor der OFC mit 1:4.

Mit dem selben Ergebnis setzte sich die A-Jugend in der Hessenliga im Derby gegen die SG Rosenhöhe durch.

B-Junioren Bundesliga

Kickers Offenbach - Bayern München 1:4 (1:1)

Etwas geärgert hat sich OFC-Trainer Leonard Caic schon. „Wir führen völlig verdient gegen den Tabellenführer mit 1:0, müssen sogar noch weitere Treffer erzielen und dann hätte ich gerne mal die Bayern gesehen.“ So aber fiel kurz vor dem Pausenpfiff der zu diesem Zeitpunkt glückliche Ausgleich der Gäste. „Die Mannschaft war aufgrund der guten Leistung zu schnell zufrieden“, sagte Caic. „Nach der Pause haben wir weiter gut mitgehalten, aber aufgrund der individuellen Klasse kamen die Gäste noch zum Sieg.“ Es sei auf jeden Fall mehr möglich gewesen.

Tore: 1:0 Krasniq (11./FE), 1:1 Evina (39.), 1:2 Karatas (48.), 1:3 Pudic (69.), 1:4 Evina (78.)

A-Junioren Hessenliga

Kickers Offenbach - SG Rosenhöhe 4:1 (1:1)

Die Kickers begannen gut, gerieten in Anschluss an einen Befreiungsschlag aber in Rückstand. „Wir hatten nach unserem Führungstreffer zwei weitere gute Chancen zum 2:0“, sagte Rosenhöhe-Trainer Steven Kessler. In der 16. Minute musste SG-Spieler Supuk jedoch das Feld wegen einer Roten Karte verlassen, fortan waren die Kickers überlegen. „Im zweiten Abschnitt haben wir uns einige gute Chancen herausgespielt, auch wenn die Treffer erst sehr spät gefallen sind“, sagte OFC-Trainer Zaki Tammaoui. Auch Gästecoach Kessler fand lobende Worte für sein Team: „Nach dem unnötigen Platzverweis haben wir zwar den Ausgleich kassiert, standen nach der Pause aber auch in Unterzahl sehr sicher.“ Kessler bemängelte, dass der Führungstreffer der Kickers aus klarer Abseitsposition gefallen sei. „Danach haben wir natürlich aufgemacht und sind noch zweimal ausgekontert worden.“

Tore: 0:1 Paschke (8.), 1:1 Geller (26.), 2:1, 3:1, 4:1 Kodralija (76., 89., 90.+1) Rote Karte: S. Supuk (Rosenhöhe/16.)

Viktoria Griesheim - TS Ober-Roden 3:1 (2:1)

Griesheim begann gut und ging früh mit 2:0 in Führung. Danach wurde die TS stärker und erzielte nach einer halben Stunde den Anschlusstreffer. „In der zweiten Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor“, berichtete TS-Trainer Bastian Neumann. Mehrfach liefen TS-Spieler frei auf das Tor zu, zum Ausgleich reichte es aber nicht. Vielmehr wurde Ober-Roden in der Nachspielzeit ausgekontert. „Eigentlich war das in der zweiten Hälfte von uns ein sehr gutes Spiel, die Jungs haben Gas gegeben. Wir haben allerdings unsere Chancen nicht verwertet“, so Bastian Neumann.

Tore: 1:0 El Fahfouhy (6.), 2:0 Kappermann (22.), 2:1 Sultani (31.), 3:1 Kuac (90., +2)

B-Junioren Hessenliga

SV Wehen Wiesbaden - SG Rosenhöhe 1:6 (1:3)

Giuseppe Signorelli war mit fünf Toren Matchwinner der SG Rosenhöhe. Dabei gelang ihm nach der Pause innerhalb von sechs Minuten ein Hattrick. „Die Gastgeber haben ganz gut angefangen, hatten viel Ballbesitz, erspielten sich dabei jedoch kaum eine Torchance“, sagte SGR-Trainer Marco Sofke. „Danach haben wir unser bekanntes Spiel aufgezogen, sind immer stärker geworden und haben nach unserer Führung unsere Konterchancen eiskalt verwertet.“ Mit vier Siegen aus vier Spielen führt die Rosenhöhe die Rückrundentabelle an.

Tore: 0:1 Kurt (22.), 0:2 Signorelli (27.), 1:2 Schäfer (34.), 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 Signorelli (27., 39., 43., 47., 49.)

TS Ober-Roden - SG Kelkheim 3:3 (3:2)

Die ersten zehn Minuten hatten es mit drei Toren in sich. Nach einer guten halben Stunde machte Alexander Weinbuch mit einem Doppelschlag aus einem 1:2-Rückstand eine 3:2-Führung für die TS. „Nach dem 1:2 haben wir Moral bewiesen und das Spiel in die Hand genommen. Das war stark“, sagte TS-Trainer Michael Schulz. Kurz nach der Pause glich Kelkheim per Freistoß zum 3:3-Endstand aus. „Es war mehr drin, nach der starken ersten Hälfte hätten sich die Jungs drei Punkte verdient gehabt“, so Schulz. (rjr/ey)

Tore: 0:1 (2.), 1:1 Yegin (5.), 1:2 (10.), 2:2 Weinbuch (32.), 3:2 Weinbuch (34.), 3:3 (43.)