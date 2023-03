OFC: „Reizt mich unheimlich, das Team weiterzubringen“

Von: Lars Herd

Teilen

Johannes Munkelt (rechts) geht im Sommer in seine fünfte Saison als Trainer der OFC-Frauen. © herd

Johannes Munkelt, Trainer der Regionalliga-Fußballerinnen von Kickers Offenbach, spricht im Interview über seine Vertragsverlängerung und die künftigen Ziele.

Offenbach – Die Regionalliga-Fußballerinnen der Offenbacher Kickers setzen auf Kontinuität: Auch in der kommenden Saison werden Chefcoach Johannes Munkelt und sein Trainerteam (Co-Trainerin Carolin Schmank, Torwart-Trainer Markus Thorn und Teammanagerin Steffie Hauser) die Mannschaft trainieren. Damit geht Munkelt in seine fünfte Saison beim OFC. Im Interview spricht er über die Gründe für die Vertragsverlängerung, künftige Ziele und den Spaß an der Arbeit.

Herr Munkelt, wie lange haben die Verhandlungen gedauert?

Im Prinzip gab es keine Verhandlungen. Unser Abteilungsleiter Thomas Horsch und ich haben uns eigentlich nur kurz unterhalten und ausgetauscht.

Was war am Ende ausschlaggebend?

Mir war extrem wichtig, dass auch das Team um das Team erhalten bleibt. Da habe ich vorher schon Gespräche mit dem Trainerteam geführt. Nachdem sie auch zugestimmt haben, weiterzumachen, stand die Entscheidung.

Wieso machen Sie als Trainer weiter?

Wir als Trainerteam haben die Mannschaft mit den Spielerinnen so entwickelt, wie sie jetzt auftritt. Viele Spielerinnen haben wir geholt. Und es macht einen Riesenspaß, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Wir sind aber noch nicht am Ende und können uns noch weiterentwickeln. Schritt für Schritt wollen wir uns weiter verbessern.

Was sind denn die nächsten Schritte?

Zunächst mal war in dieser Saison unser Ziel, am Ende in der oberen Tabellenhälfte zu stehen. Da sind wir derzeit auf einem guten Weg. Nachdem wir uns jetzt in der Liga etabliert haben, wollen wir uns als nächsten Schritt als Spitzenteam oben festsetzen.

Sie gehen in Ihre fünfte Saison als OFC-Trainer. Was macht Ihnen am meisten Spaß an der Arbeit?

Eine schwere Frage. Ich würde sagen, am Ende ist es die Mischung aus allem. Ich genieße es, jeden Tag auf dem Platz zu stehen, und freue mich, dass die Mädels auch Spaß am Training haben. Sowohl die Arbeit auf dem Platz ist extrem wichtig, aber auch die Analyse. Das macht auch Riesenspaß, die Spiele sonntagsabends noch mal in Ruhe zu analysieren und nicht nur taktisch direkt am Feld. Es reizt mich unheimlich, das Team weiterzubringen.

Das Gespräch führte Lars Herd