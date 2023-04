OFC/SV Pars: „Sensationeller“ erster Schritt Richtung Futsal-Bundesliga

Von: Jörg Moll

Die Spielgemeinschaft Kickers Offenbach/SV Pars Neu-Isenburg ist erfolgreich in die Relegation zur Bundesliga gestartet. Beim 7:3 bei den Wakka Eagles in Hamburg trifft das Team in den ersten vier Minuten viermal.

Neu-Isenburg – Die Futsaler des OFC/SV Pars Neu-Isenburg haben ihre weiteste Auswärtsfahrt in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga mit einem souveränen Erfolg abgeschlossen und dürfen nun mehr denn je vom Aufstieg träumen. Fast sieben Stunden lang waren die Mannen von Spielertrainer Dejan Alempic unterwegs, um am Tag darauf bei den Wakka Eagles Hamburg antreten zu können.

Am Ende stand ein hochverdienter 7:3 (5:0)-Erfolg. Weiter geht es für den Meister der Regionalliga Süd erst am Samstag, 29. April (18.30 Uhr), mit dem Spiel beim Südwest-Meister TSG Mainz. Die Rheinhessen treffen zuvor am kommenden Samstag auf den Bundesliga-Vorletzten Wakka Eagles, die am Samstag, 6. Mai (18.30 Uhr) in Neu-Isenburg antreten.

Pars-Vorsitzender Sasan Tabib, in der Halle als weiterer Coach am Start, war richtig angetan vom Auftritt seines Teams: „Das war sensationell, Hamburg ist schließlich Bundesligist, hat auch einige richtig gute Futsaler.“ Die Isenburger aber waren sofort hellwach. „Sie haben es genau umgekehrt gemacht wie ich in meinem Matchplan vorgegeben hatte“, sagte Tabib lachend: „Ich hatte empfohlen, erstmal zehn Minuten sicher zu stehen und dann das Spiel zu gewinnen.“ Das Team um Dejan Alempic aber ergriff sofort die Initiative, schaltete bei Fehlern der Gastgeber blitzschnell um und zeigte sich vor dem Tor brutal effizient. „Da hatten wir klare Vorteile“, lobte Tabib. Nach vier Minuten stand es bereits 4:0 durch Treffer von Gianluca Alessandro, Efkan Erdem, Vuk Toskovic und Hassan Ouassini. In der neunten Minute erhöhte Toskovic auf 5:0.

SV-Pars-Boss Sasan Tabib: „Bei uns gibt es gar keine Ergänzungsspieler.“

Doch Sasan Tabib traute dem Ganzen noch nicht: „Im Futsal kann es ganz schnell gehen“, hatte er sein Team gewarnt. Und siehe da: Die Gastgeber verkürzten auf 1:5, Torwart Aykut Bayar musste einige weitere Chancen vereiteln, ehe Anis Nassif (25.) auf 6:1 stellte. Die Hamburger aber blieben dran, verkürzten erneut und gaben auch nach Efkan Erdems 7:2 nicht auf. Dass der Sieg an die richtige Adresse ging, blieb aber letztlich unstrittig. Was auch an der Kaderzusammenstellung auszumachen war. „Wir sind in der Breite einfach sehr gut aufgestellt“, freut sich der Pars-Chef: „Viele Futsal-Mannschaften haben vier, fünf richtig gute Futsaler im Team, aber bei uns gibt es gar keine Ergänzungsspieler.“

Was der Sieg in Hamburg wert ist, wird sich schon am Samstag zeigen, wenn die Isenburger das Duell der beiden Relegationsrivalen vor Ort verfolgen werden. Sollte Hamburg auch in Mainz verlieren, könnte Ende April eine Vorentscheidung in der Dreierrunde mit Hin- und Rückspielen fallen. Die Zuversicht, dass der OFC/SV Pars am Sonntag, 21. Mai (13 Uhr), in der ESO-Sportfabrik in Bürgel gegen Mainz den Aufstieg feiern kann, ist sicher nicht geringer geworden. jm

OFC/SV Pars: Bayar, la Mattina - Puljic, Ouassini (1), Smisek, Mouhaman, Toskovic (2), S. Alempic, D. Alempic, Nassif (1), Erdem (2), Cociu, Alessandro (1), de Carvalho