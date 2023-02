OFC-Talent Puth: Schon die vierte Saison in der A-Jugend

Von: Christian Düncher

„Das war für mich eines der Highlights“, sagt OFC-Mittelfeldtalent Samuel Puth (rechts) über den 3:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München (schwarze Trikots) am letzten Spieltag der vergangenen Saison der A-Jugend-Bundesliga. © scheiber

In unserer Winterpausen-Serie geht es diesmal um Samuel Puth (18). Er kletterte bei Kickers Offenbach direkt aus der U16 in die U19 und übte schon mit dem Regionalliga-Team. „Seit ich mit dem Fußballspielen angefangen hatte, war es mein Ziel, Profi zu werden“, sagt er.

Offenbach – Es klingt ein bisschen wie eine Science-Fiction-Geschichte. Motto: Gefangen in der Zeitschleife. In der Hauptrolle: Samuel Puth. Das Besondere an ihm: Er spielt schon seine vierte Saison in der A-Jugend der Offenbacher Kickers. Zwei Jahre sind normalerweise der Regelfall, drei die Ausnahme. „Ich wurde in der Winterpause der Saison 2019/20 aus der U16 hochgezogen und gehöre seitdem zum U19-Kader.

In der U17 war ich nur ab und zu, um Spielpraxis zu sammeln“, berichtet der 18-Jährige. Zuletzt durfte er sogar bei den Profis mittrainieren und kam im Testspiel bei Schalke 04 II zu einem Kurzeinsatz, ehe ihn eine Verletzung bremste. „Ich bin mit dem Fuß umgeknickt“, sagt Puth, der inzwischen aber wieder trainiert.

„Er hat es sich verdient, bei den Profis dabei zu sein. Er hat nun die Chance, sich zu zeigen. Man muss abwarten, ob er sich dort etabliert. Ich glaube, er ist beim richtigen Verein“, sagt Alfred Kaminski, Leiter des OFC-Leistungszentrums. Dort hatte man bereits früh erkannt, dass Puth in seinem Jahrgang unterfordert ist. „Es war eine meiner ersten Amtshandlungen, ihn aus der U16 hochzuholen“, erinnert sich A-Jugendtrainer Robin Trabert. „Damals war bereits sichtbar, dass er extrem viel Potenzial hat.“ Puth (1,88 Meter) war schon in der U16 sehr groß, in technischer Hinsicht sehr stark und insgesamt „extrem anpassungsfähig“, sagt Trabert. Folglich bereitete ihm der Sprung von der U16 in die U19 keine Probleme. Im Gegenteil: Der zentrale Mittelfeldspieler, der bevorzugt auf der Sechs oder Acht spielt, habe in der A-Jugend noch mal einen großen Schritt gemacht, „gerade im Spiel gegen den Ball“, lobt sein Trainer.

Der in Bruchköbel lebende Puth war nach der U12 vom KSV Klein-Karben zum OFC gewechselt. „Wir hatten eine Fahrgemeinschaft mit einem Spieler des 2003er-Jahrgangs, aber mein Opa war der Chef-Fahrer“, scherzt der 18-Jährige. „Als ich zu den Kickers kam, war ich noch Innenverteidiger. Erst seit der U15 bin ich Sechser, beziehungsweise Achter.“ Mit der U15 erlebte er auch seine schönsten Erfolge. „Wir haben damals alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, sind in die Regionalliga aufgestiegen und haben den Hessenpokal geholt“, erinnert sich Puth.

Nach einem halben Jahr in der U16 ging es direkt weiter zur U19, die damals noch in der Bundesliga spielte. Zweimal kam der Überflieger zum Einsatz, jeweils von Beginn an. Beide Partien wurden gewonnen: 3:2 gegen Karlsruhe und 3:0 gegen Kaiserslautern. Kurz darauf wurde die Saison corona-bedingt abgebrochen. Die folgende Spielzeit fiel sogar komplett aus. „Das war schade, speziell für ihn. Da wäre viel möglich gewesen“, meint Trabert. Und Kaminski ergänzt: „Samuel war schon als 16-Jähriger sehr weit, hatte damals jedoch pandemie-bedingt nicht die Möglichkeit, zu zeigen, was er kann. Dann kam noch eine Verletzung hinzu, die ihn aus dem Tritt brachte. Er war damals in Sachen Tempo und Technik gut dabei, doch seine Entwicklung wurde etwas unterbrochen. Er ist leider in gewisser Weise Corona etwas zum Opfer gefallen.“

Puth selbst empfand die Pandemie-Zeit gar nicht als ein so großes Problem. „Ich wusste ja nicht, wie lange es dauert, und habe einfach weiter Gas gegeben“, erzählt er. „Für mich war meine Verletzung der größere Rückschlag. Ich hatte vor einem Jahr einen Ermüdungsbruch an der Wirbelsäule und fiel ein halbes Jahr aus.“ In der vergangenen Saison kam er daher in der Bundesliga nur auf zehn Einsätze. Als Puth am vorletzten Spieltag sein Comeback gab, war der Abstieg bereits besiegelt.

Die Gegenwart für die U19 heißt Hessenliga, Platz vier. Puth durfte jedoch während der Vorbereitung auf die zweite Hälfte der Saison teilweise bei den Regionalliga-Profis mittrainieren. „Das Körperliche ist schon ein Unterschied und die Schnelligkeit, sowohl im Spiel als auch vom Kopf her“, sagt der schlaksige Mittelfeldmann, für den sich damit fast schon ein Traum erfüllte. „Seit ich mit dem Fußballspielen angefangen hatte, war es mein Ziel, Profi zu werden“, so Puth.

Wie zügig es bisweilen gehen kann, sah er bei einstigen Mitspielern wie Denis Huseinbasic (1.FC Köln), Vincent Moreno (OFC-Profis), Tim Sausen (1. FC Nürnberg II) und Niklas Meyer (Viktoria Aschaffenburg). Aktuell fährt Puth aber noch zweigleisig, macht gerade das Fachabitur. „Mein Vater ist Lehrer. Er achtet darauf, dass die Noten stimmen und ich einen Plan B habe.“

