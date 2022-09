Schlägerei und Spielabbruch im Offenbacher Amateurfußball - Ermittlungen der Polizei laufen

Rudelbildung, Schlägerei und Polizeieinsatz im Amateurfußball: Es laufen Ermittlungen gegen drei Offenbacher wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Offenbach – Kurz vor Spielende kam es am Mittwoch in der Partie der Fußball-Kreisliga C Offenbach Gruppe 1 zwischen der zweiten Mannschaft des FV 06 Sprendlingen und Munzur Offenbach zu einer Schlägerei. Der Schiedsrichter brach die Begegnung daraufhin ab.

Laut Polizeibericht sei es gegen 20.45 Uhr auf dem Sportplatz „In der neuen Lach“ – Anpfiff der Begegnung war um 19 Uhr – wohl zu einer Rudelbildung gekommen, in deren Verlauf ein 27-Jähriger – ein Spieler der Gastgeber – zu Boden geschlagen worden sein soll. Die Ermittlungen der Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe West in Dreieich wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung richtet sich bislang gegen drei Offenbacher im Alter von 21, 25 und 32 Jahren sowie einen weiteren Mann, zu dem noch nicht alle Personendaten vorliegen. Die Ermittlungen laufen noch.

Munzur Offenbach bei FV 06 Sprendlingen: Schiedsrichter bricht Partie ab

„Das war wohl eine von den Gästen sehr hart geführte Partie“, berichtet Claus Leonhardt, Vorsitzender der 06er, der allerdings nicht selbst vor Ort war, sondern von Vorstandskollegen informiert wurde. Nach einer Gelben Karte sei es dann zur Schlägerei unter den Spielern gekommen. Es seien auch Zuschauer beziehungsweise Personen von außen auf das Spielfeld gelaufen. Ob sie schlichten wollten oder an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist noch nicht geklärt. Ein Vorstandsmitglied des FC Munzur, das ebenfalls nicht vor Ort war, sagte, ein Sprendlinger Spieler hätte nach einem Foulspiel provoziert und dann geschlagen. Was dann passiert wäre, sei „nicht in Ordnung gewesen“.

„Das Ganze geht jetzt vor das Sportgericht“, sagt Kreisfußballwart Jörg Wagner zu dem Vorfall. Fest steht zumindest, dass die Partie zum Zeitpunkt des Abbruchs sportlich entschieden war, denn die gastgebenden 06er führten schon mit 5:0.

Gerade für die vielen jungen Sprendlinger Spieler, die in der zweiten Mannschaft kicken, scheinen die Vorfälle am Mittwochabend aber ein echter Schock gewesen zu sein: Die Partie der 06er am Sonntag bei der SSG Gravenbruch II wurde durch den Offenbacher Kreisfußballausschuss vorsorglich abgesagt. „Das war ein Wunsch unserer Zweitmannschaftstrainers“, sagt Leonhardt. (leo)