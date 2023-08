Offenbacher SC Rosenhöhe: Generationenwechsel eingeleitet

Routinier auf der Rosenhöhe: Christian Rüger (rechts), hier gegen den Bruchköbeler Tobias Schadt, soll die jungen Wilden des OSC in der Gruppenliga führen. © Scheiber

Für die personell stark veränderte 1. Mannschaft des Offenbacher SC Rosenhöhe beginnt die Saison 2023/24 in der Fußball-Gruppenliga mit einem Lokalderby - bei der DJK Sparta Bürgel

Offenbach – Wenn der OSC Rosenhöhe am Samstag die Gruppenliga-Saison mit der Partie gegen Sparta Bürgel eröffnet, wird wohl eines der jüngsten OSC-Teams der jüngeren Vergangenheit auf dem Rasen stehen. Denn der Rosenhöhe ist in diesem Sommer das geglückt, was seit vielen Jahren selten ist: Die gut ausgebildeten Jugendspieler haben dem Verein die Treue gehalten.

„Seit langer Zeit konnten wir wieder acht A-Jugendliche halten“, freut sich Abteilungsleiter Patrick Ihlefeld, der davon spricht, den „Generationenwechsel gut eingeleitet zu haben“. Obwohl die Rosenhöhe seit vielen Jahren herausragende Jugendarbeit leistet, konnte die Seniorenmannschaft davon nicht in diesem Maße profitieren. Denn die Nachwuchskicker, die in der Jugend in den höchsten hessischen Spielklassen aktiv sind – in diesem Jahr spielt die C1 in der Hessenliga, die A1 und die B1 in der Verbandsliga – wollen auch im Seniorenbereich in diesen Ligen kicken. „Viele glauben, sie sind dann zu Höherem berufen als der Gruppenliga, wollen in der Verbandsliga spielen. Das geht oft nicht auf, vielleicht in einem von zehn Fällen, aber viele glauben anfangs, diejenigen zu sein, die es schaffen“, erklärt Ihlefeld. „Aber die Spieler treffen im Seniorenbereich zum ersten Mal auf Spieler, die mehr als höchstens ein Jahr älter sind als sie. Das ist einfach ein großer Sprung.“

In der Stadt Offenbach ist die Rosenhöhe die klare Nummer zwei hinter den Kickers, im Jugendbereich kooperiert man mit dem Regionalligisten. „Die Spieler, die das höhere Niveau haben, wollen wir in Offenbach halten. Bevor sie zu Wehen oder Darmstadt gehen, sollen sie lieber beim OFC spielen“, sagt Ihlefeld. Die Dichte an Verbands- und Hessenligisten im Umkreis ist aber groß, viele Spieler wagen den Sprung in die höheren Ligen gleich im ersten Seniorenjahr.

Dass in diesem Jahr gleich acht Spieler aus der A-Jugend bei der Rosenhöhe bleiben und frischen Wind in die erste Mannschaft bringen, verdankt man laut Ihlefeld einem „Domino-Effekt“: „Der Erste hat zugesagt, dass er bleibt, und dann haben die anderen nachgezogen. Das ist dann ein bisschen Glück, weil das umgekehrt genauso passieren kann. Wenn der erste geht, gehen alle“, weiß der ehemalige OSC-Spieler. Da man die Spieler nicht mit rein finanziellen Mitteln um jeden Preis halten wolle, wandern viele Spieler direkt nach dem Jugendbereich ab.

Doch was ist möglich für den OSC in dieser Spielzeit, nachdem man vergangene Saison als Dritter und zuvor als Zweiter um den Aufstieg mitgespielt hat? „Wir haben kein Saisonziel ausgegeben, auch intern nicht“, verweist Ihlefeld auf den größeren Umbruch, da auch fünf Stammspieler die Offenbacher verlassen haben. 30 Spieler umfasst der Kader dennoch – von denen bereits am Samstag allerdings nur 16 zur Verfügung stehen. Verletzungen, Urlaube. „Das geht ja allen Vereinen so“, sagt Ihlefeld. Ob die Rosenhöhe in den Kampf um den Aufstieg eingreifen kann, hängt auch davon ab, wie sich die jungen Spieler zurechtfinden. „Da wird es sicherlich Leistungsdellen geben, ich hoffe nur, nicht bei allen auf einmal.“ Die Jungen sollen von den Routiniers um Daniel Pfitzer, Josef Gallus und Christian Rüger geführt werden.

Dass es in der Gruppenliga wie in den vergangenen Spielzeiten regelrechte „Übermannschaften“ geben wird, die die Liga nach Belieben dominieren, glaubt Ihlefeld nicht: „Der OFC II ist so ein bisschen eine Wundertüte, Obertshausen und Dörnigheim werden eine gute Rolle spielen, Oberndorf wird auch auf den Plätzen eins bis sechs landen“, prognostiziert er.

Eine wichtige Rolle kommt dem Auftaktspiel gegen Sparta Bürgel am Samstag (16.30 Uhr) zu. Allerdings nicht, weil es sich um ein Derby handelt. „Nein, das ist kein besonderes Spiel für uns gegen Sparta. Sie haben extrem viele neue Spieler, wir wissen überhaupt nicht, was uns erwartet“, sagt Ihlefeld. Aber: „Den jungen Spielern würde ein Sieg zum Auftakt natürlich extrem guttun. Gleich mit einem Erfolgserlebnis in die Liga zu starten, wäre sehr wichtig.“

