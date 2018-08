Kreisoberliga: FC Offenthal gegen Zrinski mit Befreiungsschlag

Marvin Schwarzkopf (TSG Mainflingen) legt sich quer in die Luft, um den Ball zu klären. Moritz Werner (Mitte) und Dominik Seibel vom 1. FC Langen schauen zu. Beide Teams trennten sich einem chancenreichen Spiel 1:1-Unentschieden.

Offenbach - Die Sportfreunde Seligenstadt und die TSG Mainflingen haben es in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach verpasst, die SG Egelsbach von der Spitze zu verdrängen. Hinter diesem Führungstrio hat sich überraschend die SG Götzenhain festgesetzt.

Das 1:0 gegen den FC Fortuna Offenbach bedeutete bereits den dritten Sieg im vierten Spiel. Am Tabellenende freute sich der FC Offenthal über die ersten drei Punkte.

Sportfreunde Seligenstadt - TSV Dudenhofen 1:1 (1:0)

Die Gäste aus Dudenhofen entführten etwas überraschend und trotz frühen Rückstandes einen Punkt aus Seligenstadt. Kurios: Die Begegnung stand unter der Leitung von zwei Schiedsrichtern. „Marius Ulbrich verletzte sich und wurde nach der Pause von Stefan Bertsch aus Zellhausen abgelöst“, sagte Seligenstadts Sprecher Sven Michel. „Wir haben zu viele Torchancen ausgelassen“, so Michel weiter. „Bester Mann bei den Gästen war Torwart Themistoklis Pedridis.“

Sportfreunde Seligenstadt: Soldevilla; Leppin, Tauber, Eißmann, Pavlovic, Höfling, Gotanda, Hertrich, Schüßler, Willand, Marton (Tauber, Hofmann)

TSV Dudenhofen: Petridis; Wischer, Klein, Jonas, Borchardt, Witt, Mokhlis, Nordquist, Heinrich, El Issami, Bepple (Allaw, Schreiber)

Tore: 1:0 Gotanda (5.), 1:1 El Issami (64.)

TSG Mainflingen - 1. FC Langen 1:1 (1:0)

Nach 90 Minuten war es eine gerechte Punkteteilung, so das Fazit von Mainflingens Trainer Marco Schwarzkopf. „Meine Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gegen einen starken Gegner gezeigt“, so Schwarzkopf. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider. Beide Teams hatten noch ihre Chancen.“

TSG Mainflingen: Bartke; Bernard, Pfister, Bohl, El Assraoui, Glaab, Tasgin, Frumento, Schwarzkopf, Weskamp, Metzger (Thomas, H. Drinhaus, März)

1.FC Langen: Steinbrecher; Lippert, Frank, Max Werner, Cholewa, Kirnig, Arat, Stoytchev, Seibel, Hajnysz, Moritz Werner (Julius)

Tore: 1:0 Tasgin (20.), 1:1 Hajnysz (66.)

VfB Offenbach - Spvgg. Dietesheim 1:2 (0:0)

Imran Gulzar wurde für die Gäste aus Dietesheim zum Matchwinner. Zunächst verwandelte er nach einem Foul an sich selbst den Strafstoß zur Führung, in der Nachspielzeit traf er zum 2:1. „Dietesheim hätte den verdienten Sieg fast verschenkt“, sagte VfB-Vorsitzender Andreas Griesenbruch und spielte auf den späten Ausgleich von Denis Osmanagic an.

„Die Gäste waren die bessere Mannschaft, zeigten viel mehr Körpersprache.“ Griesenbruch führte weiter an, dass sein Team noch zu viele Fehler gemacht hat. „Wir werden die Fehler intern in dieser Woche aufarbeiten“, betonte er.

VfB Offenbach: Zeiger; Mothes, Al Jatari, Osmanagic, Abardah, El Barkani, Stieglitz, Boujraf, Reinhard, Boulahfa, Leppin (Weihs, Sawari, Ünal)

Spvgg. Dietesheim: Ott; S. Röhl, D. Röhl, J. Mitsopoulos, Siwek, R. Mitsopoulos, Hartherz, Gulzar, Büschel, Panico, Goncalves Novais (Köhler, Greiner)

Tore: 0:1 Gulzar (51./FE), 1:1 Osmanagic (89.), 1:2 Gulzar (90.+1)

SG Götzenhain - FC Fortuna Offenbach 1:0 (1:0)

Nils Rossteutscher war nach seiner Sperre erstmals wieder mit dabei und wurde durch sein Tor zum Matchwinner für die SG Götzenhain. „Wir waren in der ersten Halbzeit deutlich überlegen und hätten mehr als einen Treffer vorlegen müssen“, sagte Matthias Ruhl von der Sportlichen Leitung der SG. „Nach der Pause haben wir den letzten Pass nicht ordentlich gespielt, sodass uns auch hier der zweite Treffer versagt blieb“, sprach Ruhl dennoch von einem verdienten Sieg seiner Götzenhainer.

SG Götzenhain: Neuwirth; Marschall, Lenting, Tsantidis, Rossteutscher, Heizmann, Jung, Kaddouri, Molter, Geupel, Matejschek (Lechner, Vaitkus, Pompizzi)

Fortuna Offenbach: Naase; Marino, Miltenberger, V. Toptemel, G. Corso, Kiluk, Lang, Civale, Dodaro, T. Toptemel Izairi (F. Toptemel, Prevete, Cosentino)

Tor: 1:0 Rossteutscher (20.)

DJK Sparta Bürgel - Spvgg. Seligenstadt 4:0 (1:0)

Zu einem deutlichen Erfolg kam der Aufsteiger. „Wir hatten das Spiel von Beginn an voll im Griff“, sagte Bürgels Abteilungsleiter Olaf Happel und sprach von einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg seines Teams. „Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und standen auch in der Defensive stark.“ Happel berichtete von keiner nennenswerten Torchance der Seligenstädter Gäste im zweiten Spielabschnitt.

DJK Sparta Bürgel: Reuswig; Müller, Miehm, Markovic, Ziegler, Blazevic, Mansaray, Heublein, Corlija, Schindelar, Noori, Isovic (Ziegler, Dziewior, Tutlewski)

Spvgg. Seligenstadt: Theuerkauf; Engsberg, Herbert, Ernst, Metzger, Sauer, Thomas, Klein, Özdemir, Fischer, Rode (Kröger, Schrön, Hefter)

Tore: 1:0 Mansaray (45.), 2:0 Miehm (48.), 3:0 Ziegler (68.), 4:0 Blazevic (81.)

KV Mühlheim - TSG Neu-Isenburg 1:1 (0:1)

Die TSG Neu-Isenburg kam auch im vierten Spiel nicht zum ersten Sieg und musste sich erneut mit einer Punkteteilung zufrieden geben. „Die Gäste waren schon die dominierende Mannschaft“, sagte Mühlheims Trainer Nico Megna. „Aber sie haben ihre Chancen nicht genutzt und sich am Ende durch den Platzverweis selbst geschwächt.“ Die Mühlheimer nutzten die zahlenmäßige Überlegenheit zur Schlussoffensive und kamen noch zum verdienten Ausgleich.

KV Mühlheim: Fetiqi; Chaudhry, Michalke, Wehner, Yassin, Ercole, Acikel, Lamalan, Bär, Tenekeci, El Fatimi (Beer, Selmanovic, Kücük)

TSG Neu-Isenburg: Simo; Lipka, Popovic, A. Kifle, Bayraktaroglu, Caruso, Titsch Rivero, S. Kifle, Sozzo, Düsüncelli, Pouliquen (Fayssal, Peters, Karasu)

Tore: 0:1 A. Kifle (11.), 1:1 Bär (83.) Gelb-Rot: A. Kifle (78.)

FC Offenthal - SG Heusenstamm-Zrinski 3:1 (0:1)

Den ersten Saisonsieg bejubelten die Offenthaler, obwohl die Gäste frühzeitig in Führung gingen. „Wir haben uns im Laufe der ersten Halbzeit schon gesteigert und nach der Pause weiter nach vorne gespielt“, lobte Offenthals Trainer Kamyar Asmaei seine Mannschaft. „Auch nach der Führung waren wir weiter offensiv und haben den Vorsprung nicht verwaltet.“ (rjr)

FC Offenthal: Bartsch; Akalai, Betz, Omanovic, Weichelt, Grote, Cichutek, Mayer, Rabhioui, Redzic, Scheich (Kauer, D. Lehr, Piske)

SG Heusenstamm-Zrinski: Rohr; Gülerdogan, Korcanin, Schmidt, Chami, Schick, F. Ganss, Albayrak, Konczalla, Shala, Goecmen (S. Ganss, Tetzlaff, Acikkar)

Tore: 0:1 Konczalla (10.), 1:1 Cichutek (52.), 2:1 Mayer (58./FE), 3:1 Betz (65.)1:0