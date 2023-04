OSC Rosenhöhe: Vom Gejagten zum Jäger

Auf Formsuche: Daniel Sachs (Zweiter von links, gegen Gianluca Alessandro vom SV Pars) und der OSC Rosenhöhe sind seit vier Spielen sieglos. © hartenfelser

Fußball-Gruppenligist OSC Rosenhöhe will den Relegationsplatz zurückerobern, den man nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge verloren hat. Abteilungsleiter Patrick Ihlefeld erwartet eine Reaktion.

Offenbach – Der April war bisher kein guter Monat für den Fußball-Gruppenligisten Offenbacher SC Rosenhöhe. Im Gegenteil: Das Team befindet sich im Formtief und ist seit vier Spielen sieglos. Unter anderem gab es eine 3:4-Pleite gegen den 1. FC Langen sowie überraschende Remis gegen den SVG Steinheim (2:2) und zuletzt den FC Gelnhausen (4:4). Dadurch verspielte die Mannschaft von Trainer Maik Rudolf den zweiten Platz, der am Ende der Saison die Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga bedeuten würde.

Die Devise lautet nun, diesen „zurückzuerobern und bis zum Saisonende alle Spiele zu gewinnen“, erklärt Patrick Ihlefeld, Abteilungsleiter Fußball des OSC. Die Meisterschaft und der damit einhergehende direkte Aufstieg seien hingegen nie ein Thema gewesen. Zumal der SV Pars als „Übermannschaft“ in einer eigenen Liga spiele, wie Ihlefeld zugibt.

Lange wurde immerhin der zweite Rang gehalten, also die Endplatzierung der vergangenen Saison. Mit starken 84 Punkten schloss man damals die Runde hinter den Sportfreunden Seligenstadt ab, allerdings berechtigt die Vizemeisterschaft, ganz zum Ärger der Rosenhöher, erst ab dieser Saison zur Teilnahme an der Relegation.

Aufgrund der aktuellen Durststrecke wurde der OSC nun von Kickers Obertshausen überholt, auch Germania Dörnigheim könnte noch vorbeiziehen. „Alle drei hätten Platz zwei verdient. Lange waren wir die Gejagten, auf einmal sind wir die Jäger“, beschreibt Ihlefeld das enge Rennen um die Relegation, das wohl bis zum Schluss spannend bleiben und eventuell erst am letzten Spieltag entschieden wird, wenn die Rudolf-Elf ausgerechnet in Obertshausen antreten muss. Das Ziel sei nun, „den Rückstand nicht größer werden zu lassen, damit es Anfang Juni zum großen Gipfeltreffen in Obertshausen kommt“.

Zwar sei ein Aufstieg „keine Pflicht“, allerdings könnte dieser helfen, den Kader weitestgehend zusammenzuhalten. Einige Spieler sollen noch über ihre Zukunft nachdenken und „eine Spielzeit in der Verbandsliga würde gute Argumente liefern, um bei uns weiterzumachen“, erklärt Ihlefeld. Bei einer weiteren Gruppenliga-Saison wird ein kleiner Umbruch erwartet, bei dem Spieler, die aus der Jugend hochkommen, eine große Rolle spielen sollen. Auf der anderen Seite könnten „drei bis vier erfahrenere Spieler“ den Verein verlassen. Der perfekte Zeitpunkt und die vorerst vielleicht letzte Chance für einen Aufstieg wäre also jetzt.

Bis zum möglichen Aufstiegsduell in Obertshausen warten auf den OSC allerdings noch fünf andere Aufgaben, die nächste am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den abstiegsbedrohten FC Bayern Alzenau II. „Tabellarisch gesehen müssten wir gewinnen, aber gegen Gelnhausen sah das auch anders aus“, erinnert sich Ihlefeld an das Spiel vom vergangenen Wochenende, bei dem man beim 4:4 zu viele Gegentreffer zuließ. Ihlefeld wirft den Spielern vor, den Gegner „nicht ernst genug“ genommen zu haben, und erwartet nun eine Reaktion, um weiter im Aufstiegsrennen zu bleiben. Auch ohne den länger verletzt fehlenden Jakob Richter im defensiven Mittelfeld, den Ihlefeld kürzlich als den „besten Zugang der vergangenen zehn Jahre“ gelobt hatte, wird vom gesamten Team mehr Stabilität erwartet.

