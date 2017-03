SV Pars löst Ticket für deutsche Meisterschaft

Jubel in Rüsselsheim. Der SV Pars Neu-Isenburg ist süddeutscher Pokalsieger im Futsal.

Neu-Isenburg - Der Siegeszug des SV Pars im Futsal geht weiter. Die Neu-Isenburger Fußballer sind süddeutscher Pokalsieger und haben sich gemeinsam mit dem süddeutschen Meister SSV Jahn Regensburg für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Gegner im Viertelfinale für den SV Pars ist der FC Liria Berlin, im vergangenen Jahr deutscher Vizemeister. Die Partie soll am 18. März in der Halle am Neu-Isenburger Sportpark stattfinden.

„Wir sind wie immer Außenseiter, aber in dieser Rolle fühlen wir uns wohl und schlagen uns ausgesprochen gut“, sagte Pars-Trainer Sasan Tabib nach dem Gala-Auftritt in der süddeutschen Pokalrunde in Rüsselsheim. Efkan Erdem, im Spielgetrieb der Kreisliga A West Innenverteidiger für den SV Pars, glänzte als achtfacher Torschütze.

Zunächst gewannen die Neu-Isenburger gegen den TSV Weilimdorf mit 3:1. Efkan Erdem, Hatem Erdem und Benjamin Braus, dem für dieses Turnier die Gastspielgenehmigung der SG Bruchköbel vorlag, trafen für den SV Pars. Beim 2:2 gegen Nafi Stuttgart waren Gökhan Öztas und Efkan Erdem erfolgreich. Gegen den Futsal Club Stuttgart sorgten Efkan Erdem (3), Kevin Puls und Braus für die Tore zum 5:2. Und beim krönenden Abschluss, beim 4:1 gegen Portus Pforzheim, trafen Efkan Erdem (3) und Hatem Erdem.

„In der Kreisliga A sind wir meist technisch und taktisch überlegen. Im Futsal glänzt mein Team mit unglaublicher Leidenschaft in der Defensive. Wir haben sensationell gut verteidigt - wie Atletico Madrid das immer macht. Und unsere Quote im Abschluss war natürlich auch richtig stark“, sieht Tabib gute Chancen für weitere Futsal-Triumphe. (app)

Archivbilder: