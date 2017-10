Patryk Czerwinski aus elf Metern eiskalt

Offenbach - In der Fußball-Verbandsliga Süd gewann Viktoria Urberach auch das zweite Rödermark-Derby, setzte sich nach dem 2:1-Sieg im August gegen den FC Germania nun auch bei der TS Ober-Roden in einem zerfahrenen und chancenarmen Spiel mit 1:0 durch.

Ein Treffer reichte auch Germania Ober-Roden zu drei Punkten: Der Aufsteiger setzte sich beim FC 07 Bensheim mit 1:0 durch. Dagegen musste sich der FC Hanau 93 bei Eintracht Wald-Michelbach mit einem 1:1 begnügen.

Weiter geht es bereits am Dienstag um 12.30 Uhr. Dann gastiert Germania Ober-Roden bei der zweiten Mannschaft von Rot-Weiss Frankfurt. Die Turnerschaft hat um 15 Uhr erneut Heimrecht, erwartet in Rot-Weiß Darmstadt den nächsten Hessenliga-Absteiger. Viktoria Urberach trifft auf den zuletzt spielfreien SC 1960 Hanau, der FC Hanau 93 auf den FC Alsbach.

TS Ober-Roden - Viktoria Urberach 0:1 (0:1). Urberach stand von Beginn an sehr tief, so dass die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz hatten, aber kaum zu Torchancen kamen. „Das war auch unser Plan“, meinte Viktoria-Trainer Jochen Dewitz. Ein Handelfmeter bescherte den Gästen Sekunden vor der Pause den Führungstreffer. „Von Ober-Roden kamen keine Proteste, daher geht der Strafstoß wohl in Ordnung“, meinte Dewitz. Sein Gegenüber Daniel Nister sprach von einer „schwierigen Situation“, weil TS-Abwehrspieler Paul Wolf aus kurzer Distanz angeschossen wurde. Urberachs Patryk Czerwinski ließ sich die Chance jedenfalls nicht nehmen und traf zum 1:0. Ähnlich verlief die zweite Hälfte. Urberach setzte auf eine verstärkte Defensive, Ober-Roden mühte sich im Spiel nach vorne. Urberachs Tom Niegisch vergab eine Großchance, als er freistehend über das Tor schoss (50.). „Das musste das 0:2 sein“, sagte Dewitz. In der Schlussphase erhöhte Ober-Roden den Druck, mehr als eine Chance durch Veisoglu (76.) sprang dabei aber nicht heraus. „Wir haben den Kampf nicht angenommen und müssen uns an die eigene Nase fassen. Wenn ein paar Prozent fehlen, reicht das in dieser Liga nicht mehr“, erklärte Daniel Nister.

Nach dem Schlusspfiff ging es noch einmal richtig rund: Ober-Rodens Cengiz Veisoglu fühlte sich von Giuseppe Serra provoziert, griff dem Urberacher Kapitän ins Gesicht und sah die Rote Karte. Serra kam mit der Ampelkarte davon.

TS Ober-Roden: Gkogkos - Wolf, Hesse, Schöppner, Veisoglu, Djordjevic, Kriegsch, Zeise (72. Schaub), Kazimi (46. Strauß), Klinger, Blahut (72. Fritsch)

Viktoria Urberach: Schickedanz - Schneider, Toprak, Serra, Yildirim, Kalzu (70. Benhima), Czerwinski, Niegisch (88. Hamed), Scheel, Mokhtari (46. Alempic), Purcell

Tor: 0:1 Czerwinski (45./HE) - Schiedsrichter: Euchler (Herolz) - Zuschauer: 180 - Rote Karte: Veisoglu (nach Abpfiff/Ober-Roden, Tätlichkeit) - Gelb-Rote Karte: Serra (nach Abpfiff/Urberach, Unsportlichkeit)

FC 07 Bensheim - Germania Ober-Roden 0:1 (0:1). „Der Sieg war nicht unverdient“, zeigte sich Germania-Teamchef Daniel Hoffstadt zufrieden. Den entscheidenden Treffer erzielte Mohammed Hakimi in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem an ihm verschuldeten Foulelfmeter.

In der ausgeglichenen Partie zeigten die Hausherren in der ersten Hälfte die etwas reifere Spielanlage. Doch die Germania hielt gut dagegen. „Von den Chancen her war die erste Hälfte ausgeglichen“ sagte Hoffstadt. Germania-Torwart Christoph Kahl zeigte im Eins-gegen-Eins sein Können, auf der anderen Seite traf Sinan Özgün nur den Pfosten des Bensheimer Tores. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck, drängten auf den Ausgleich. Oft landete der Ball im Ober-Rodener Strafraum, nennenswerte Torchanchen kamen dabei aber nicht heraus. Ober-Roden spielte seine ein, zwei Kontermöglichkeiten nicht sauber aus, so dass es bis zum Schluss spannend blieb.

Germania Ober-Roden: Kahl - Madmar, Jäger (62. Bäcker), Lehnert, Marweg, Firat (90. Souto), Bidou (77. Stuckert), Friess, Nessen, Hakimi, Özgün

Tor: 0:1 Hakimi (45.+1/FE) - Schiedsrichter: Hauser (Hausen/Waldbrunn) - Zuschauer: 180

Eintracht Wald-Michelbach - FC Hanau 93 1:1 (0:0). 70 Minuten verlief die Partie ausgeglichen. „In den letzten 20 Minuten hätten wir das 2:1 erzielen können“, sagte Hanaus Sportlicher Leiter Giovanni Fallacara. Während sich die Hausherren mit dem 1:1 zufrieden zeigten, erspielten sich die Grimmstädter in der Schlussphase einige gute Chancen, nutzten diese aber nicht. Unter anderem hatte Michael Fink mit einem Lattentreffer Pech. Zuvor hatte der nach der Pause eingewechselte Patrick Gischewski die Hanauer in Führung gebracht. Nach einer Flanke von Kahraman Damar hatte Dennis Gogol nur den Pfosten getroffen. Gischewski verwertete den Abpraller zum 0:1 (51.). Kurz darauf glich die Eintracht durch Kapitän René Brunner aus.

FC Hanau 93: Westenberger - Ries, Herpich, Bothor, Gogol, Cimen, Fink, Sekeric (71. Ünal), Damar, Bicakci, Fischer (46. Gischewski)

Tore: 0:1 Gischewski (51.), 1:1 Brunner (65.) - Schiedsrichter: Ebert (Edingen-Neckarhausen) - Zuschauer: 150 J leo