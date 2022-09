Platz drei auf der Skala besonderer Partien

Von: Jörg Moll

Eines von vielen neuen, jungen Gesichtern in Klein-Krotzenburg: Auch mit Torwart Filip Stojilkovkic, zuvor TS Ober-Roden, ist Vuk Toskovic zufrieden. Die 13 Gegentore hätten andere Ursachen, so der Spielertrainer. © Eyssen

Klein-Krotzenburg – Der Vereinsname ist der gleiche, die Schreibweise des Ortsnamens unterscheidet sich geringfügig - die Punktausbeute in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost schon erheblich: Das Duell am Mittwoch (19.30 Uhr) zwischen Germania Klein-Krotzenburg und Germania Großkrotzenburg ist dennoch in jedem Fall ein außergewöhnlich reizvolles, auch wenn der Main eine immer noch zu spürende Grenze darstellt.

„Wir haben das Derby gegen die Sportfreunde Seligenstadt, das Ortsduell gegen Hainburg - und dann kommt in der Skala der besonderen Duelle sicher das gegen Groß-Krotzenburg“, ist Klein-Krotzenburgs Spielertrainer Vuk Toskovic überzeugt. Auch und vielleicht gerade weil es das erste Aufeinandertreffen seit vier Jahren ist - damals trennten sich beide am ersten Gruppenliga-Spieltag 2:2 am Triebweg -, ist die Vorfreude groß.

„Ein Derbysieg wäre schon sehr wichtig, das wäre für den Verein und die Zuschauer etwas Besonderes“, glaubt Toskovic. Und auch seiner deutlich verjüngten Mannschaft, die mit neun Punkten aus den ersten sechs Spielen ergebnismäßig noch etwas Achterbahn fährt, würde ein weiterer Erfolg guttun. Klein-Krotzenburg hat eine kuriose Serie kreiert: Auf teils überdeutliche Siege folgen je ebenso klare Niederlagen. Wobei Toskovic die jüngste gegen Germania Dörnigheim ausklammert. Da führte sein Team bis zur 73. Minute, ehe es einbrach und 1:3 verlor. „Wir haben zu viele schwarze Phasen, in denen wir gar nicht präsent sind“, räumt der Spielertrainer ein: „Daran müssen wir arbeiten.“ Das fällt mittlerweile etwas leichter, weil die Urlauber alle zurück sind: „Jetzt können wir langsam das eine oder andere einstudieren.“ Insgesamt ist Toskovic mit dem Auftakt durchaus zufrieden, auch mit den vielen, meist jungen Zugängen. „Was mir gut gefällt ist, dass wir Fußball spielen wollen, aber es dauert noch etwas, bis wir uns eingespielt haben“, sagt er. Was noch fehlt, weiß er natürlich auch: „In der Abwehr mussten wir wegen Urlaubern und Verletzten experimentieren“, räumt er ein: „Dabei haben es die Jungs ordentlich gemacht.“ Die 13 Gegentore seien zum Großteil nicht das Problem der Defensive gewesen. Es habe an der Unterstützung durch die anderen Mannschaftsteile gefehlt.

Auch Toskovic selbst sieht sich noch als Lernenden in neuer Rolle als Spielertrainer. Der Torjäger der vergangenen Spielzeit (30 Treffer/derzeit 2) liegt im internen Ranking klar hinter Andrej Kolchak (8 Tore). „Das ist gar kein Problem, es ist viel wichtiger, dass Andrej trifft und sich so Selbstvertrauen holt“, lobt Toskovic den Zugang von Kickers Obertshausen.

Ebenso positiv spricht Toskovic über seinen neuen Kapitän Tobias Wilhelm. Der frühere Froschhausener, eigentlich ein klassischer Sechser, hat sich aus der personellen Not zu Saisonbeginn als Innenverteidiger etabliert. Es sind viele Puzzleteile, die Toskovic derzeit noch zusammenfügen muss und will. Das betrifft auch seine eigene Rolle als spielender Trainer. „Es ist etwas Anderes“, räumt er ein: „Du hast viel mehr im Kopf, bist ständig am Überlegen, wie du was verändern kannst.“ Insgesamt aber sieht er sein Team auf einem guten Weg. „Es wird leichter werden, wenn sich alles einspielt“, ist er überzeugt. Und erst recht dann, wenn die Ergebnisse passen. Und nach dem Gesetz der aktuellen Serie dieser Saison müsste die SG Germania wieder einen Sieg schaffen. Gegen den mit fünf Punkten aus sieben Spielen deutlich schlechter gestarteten Verbandsliga-Absteiger FC Germania von der anderen Mainseite ist das nicht unrealistisch - aber eben nicht planbar, so Toskovic: „Ab Platz vier kann jeder gegen jeden gewinnen.“

Am Mittwoch, 19.30 Uhr, spielen:

K. Obertshausen - SV Bernbach

1. FC Langen - SV Ranstadt

SG Bruchköbel - OSC Rosenhöhe

Klein-Krotzenburg - Großkrotzenburg

FC 03 Gelnhausen - Türk G. Hanau

Am Mittwoch, 20 Uhr, spielen:

FC Erlensee II - B. Alzenau II

Am Donnerstag, 19.30 Uhr, spielen:

VfB Oberndorf - SVG Steinheim

SV Pars Neu-Isenburg - SG Marköbel

Am Donnerstag, 19.45 Uhr, spielen:

G. Dörnigheim - Sparta Bürgel

