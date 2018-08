Punkt fühlt sich wie ein Sieg an

Offenbach - Bis zur 93. Minute hat Viktoria Urberach im Rödermark-Derby einen Dreier vor Augen – dann schlägt Germania Ober-Roden – wieder einmal – doch noch spät zu und bleibt in der Fußball-Verbandsliga Süd weiter ungeschlagen.

Die TS Ober-Roden nahm den Schwung aus der guten Vorstellung im Hessenpokal gegen Bayern Alzenau (1:2) mit und sicherte sich gegen Sandzak Frankfurt den zweiten Sieg hintereinander. Drei Punkte holte auch der FC Hanau 93, der sich bei Hessenliga-Absteiger Rot-Weiss Frankfurt durchsetzte und bei zwei Siegen und zwei Unentschieden noch ungeschlagen ist. Dagegen kassierte der SC 1960 Hanau gegen Vatanspor Bad Homburg die zweite Niederlage hintereinander.

Viktoria Urberach - Germania Ober-Roden 1:1 (1:0). In der vierten Minute der Nachspielzeit rannten die Urberacher zu dritt alleine auf das Germania-Tor zu, schlossen den Angriff aber überhastet und zu schnell ab. Der eingewechselte Neuzugang Mateusz Malkiewicz übersah seinen besser postieren Nebenmann und scheiterte an Ober-Rodens Schlussmann Dennis Weinreich. Die Gäste brachten den Ball nochmals nach vorne – und glichen mit ihrer zweiten echten Torchance in dieser Partie durch Mohammed Hakimi noch zum glücklichen 1:1 aus.

„Wir waren die klar bessere Mannschaft“, meinte Viktoria-Trainer Lars Schmidt. „Natürlich ist das für die Jungs ärgerlich, ich sehe das aber nicht so dramatisch. Mit der Leistung bin ich absolut zufrieden. Wir kommen langsam dahin, wo ich die Mannschaft hinbekommen will. Wir waren präsenter, zweikampfstärker als bisher. So ist es sehr unangenehm, gegen uns zu spielen. Wir hätten auch 3:0 oder 4:0 führen können“, erklärte Schmidt, der nach 64 Minuten seinen Kapitän Giuseppe Serra vom Platz holte, um eine Ampelkarte zu verhindern. „Das war ein Punktgewinn, der sich wie ein Sieg anfühlt“, meinte Ober-Rodens Teammanager Daniel Hoffstadt. Bereits im Derby bei der Turnerschaft (1:0-Siegtreffer in der 89. Minute) sowie beim 2:1-Sieg bei den Speuzern in Frankfurt (Tore in der 90. Minute und der Nachspielzeit) hatten die Germanen erst sehr spät zugeschlagen.

Viktoria Urberach: Schickedanz; Schneider (85. Purcell), Filipovic, M. Yildirim, Gecili, Piarulli, Serra (64. Malkiewicz), S. Yildirim, Alempic, Czerwinski (82. Lang), Di Maria

Germania Ober-Roden: Weinreich; Stemann (82. Porporis), Marweg, Nessen (46. Ermert), Lehnert, Firat (75. Palacios Hernandez), Bidou, Owusu, Arnhold Junior, Bäcker, Hakimi

Tore: 1:0 Czerwinski (21./FE), 1:1 Hakimi (90.+4)

SC 1960 Hanau - Vatanspor Bad Homburg 0:2 (0:0). „Mit solchen Auftritten haben wir da vorne nichts verloren und müssen unsere Ansprüche herunterschrauben“, sagte Hanaus Trainer Antonio Abbruzzese, „wir haben in der Offensive und Defensive zu vieles falsch gemacht.“ Im Angriff vergaben die 60er rund ein Dutzend bester Möglichkeiten. „Man kann einmal den Torwart anschießen, auch zweimal. Aber irgendwann ist es Unvermögen“, haderte Abbruzzese. Und in der Defensive spielte Torhüter Jannis Pellowski dem Gegner den Ball zweimal in die Füße. Bad Homburg bedankte sich artig mit zwei Toren. „Wir haben wieder viel investiert, Spiel und Gegner beherrscht, aber uns nicht belohnt“, erklärte der Hanauer Coach.

SC 1960 Hanau: Pellowski; S. Demir (72. H. Demir), Itoi (82. Boateng), Bleibdrey, Gültekin, Müller (84. Drame), Mahboob, Braus, Aydin, Aydilek, Özdemir

Tore: 0:1 Diehl (62.), 0:2 Chihab (90.+3)

Rot-Weiss Frankfurt - FC Hanau 93 1:3 (0:3). Die Rot-Weissen hatten zunächst nichts zu bestellen und gaben in der ersten Hälfte nur einen einzigen Schuss aufs Hanauer Tor ab. Die Gäste agierten auf dem nach Ansicht von Hanaus Pressesprecher Hans Jung bundesligatauglichen Rasen sehr ballsicher und hatte mit Abwehrchef Daniyel Cimen den Ruhepol schlechthin in den eigenen Reihen. Die ersten beiden Möglichkeiten boten sich Patrick Gischewski (7.) und Khaibar Amani (9.). In der 19. Minute nickte Enis Muratoglu im Anschluss an einen Eckball zum 0:1 ein. Das 0:2 resultierte aus einem kuriosen Eigentor (25.). Ausgehend von einem energischen Nachsetzen des Hanauers Felix Wissel, der Richtung Torauslinie trudelnden Ball vor das Gehäuse grätschte, sprang der Ball unglücklich vom Knie eines Frankfurters dem verdutzten Torwart Daniel Duschner durch die Beine. Das 2:0 sättigte den Hanauer Torhunger jedoch noch nicht. Nach einer Kopfballablage von Amani kam der im defensiven Mittelfeld mit viel Übersicht spielende Tim Fließ an den Ball, jagte selbigen aber volley über das Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff demonstrierte Amani beim 0:3 seine Torjägerqualitäten. Die Entscheidung war somit schon nach der ersten Hälfte gefallen. Zumindest hatte man den Anschein. Zu harmlos agierte die von Ex-Bundesligaspieler Slobodan Komljenovic betreute Heimelf.

In Abschnitt zwei änderte sich das Bild ein klein wenig, auch weil Hanau auf den „Verwaltungsmodus“ schaltete und sich im Gegensatz zur ersten Hälfte auch den einen oder anderen Fehler im Spielaufbau genehmigte. Doch selbst nach dem 1:3 (59.) kam keine Spannung mehr auf.

Hanau 93: Westenberger; Ries, Cimen, Fließ (78. Suljic), Geschwender, Wissel (55. Bicakci), Muratoglu, Gischewski, Ünal, Damar, Amani (85. Mezimi)

Tore: 0:1 Muratoglu (19.), 0:2 Eigentor (25.), 0:3 Amani (44.), 1:3 Topic (59.)

TS Ober-Roden - Sandzak Frankfurt 4:1 (3:1). Bereits nach sieben Minuten brachte Tim Kalzu die stark ersatzgeschwächten Hausherren in Führung. Ober-Roden drängte weiter, kassierte aber nach 18 Minuten den Ausgleich durch einen 25-Meter-Knaller von Velemir Velibor. Nur drei Minuten später gingen die Ober-Rodener erneut in Führung, Florian Henkel verwandelte einen an Alexander Kriegsch verschuldeten Foul-elfmeter. Die Turnerschaft drängte weiter, Max Hesse erzielte in der 27. Minute das 3:1. Die Entscheidung fiel nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel, als Kalzu einen Konter mit dem vierten Tor für die TSO abschloss. Weitere Chancen ließ die Turnerschaft ungenutzt. In den letzten zehn Minuten plätscherte die Partie vor sich hin, weil Frankfurt sich kaum noch am Spiel beteiligte.

„Ich bin rund herum zufrieden“, sagte Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann. „Wir haben die gute Leistung aus dem Pokal bestätigt, gut nach vorne gespielt und gut verteidigt.“

TS Ober-Roden: Gkogkos; Gotta, Wolf, Jung, Henkel, Kriegsch, Hesse, Herrchen (78. Schaub), Kozlu, M. Barak (83. Klinger), Kalzu (73. Sitter)

Tore: 1:0 Kalzu (7.), 1:1 Velemir (18.), 2:1 Henkel (22./FE), 3:1 Hesse (27.), 4:1 Kalzu (50.) - Gelb-Rote Karte: Dokic (88./Frankfurt) - leo/fs