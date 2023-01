Ralf Weber: „Ich bin ein Fußball-Junkie“

Von: Jörg Moll

Ex-Nationalspieler Ralf Weber, hier noch bei der SG Rosenhöhe im Amt, gibt als neuer Trainer beim Verbandsligisten Sportfreunde Seligenstadt die Richtung an. © Hartenfelser

Fußball-Verbandsligist Sportfreunde Seligenstadt ist mit einem neuen Trainer in die Vorbereitung auf die Restsaison gestartet: Ralf Weber. Wir haben mit dem Ex-Nationalspieler (einst Eintracht Frankfurt) gesprochen.

Seligenstadt – Am Dienstag bat Ralf Weber zum ersten Mal als Trainer des Fußball-Verbandsligisten Sportfreunde Seligenstadt zum Training. Zum Start der Wintervorbereitung äußert sich der frühere Nationalspieler (53), der vor Weihnachten den überraschend zum Nord-Verbandsligisten SG Bad Soden gewechselten Lars Schmidt beerbte, über seine Ziele mit den „Roten“, seinen Rollentausch vom Assistenz- zum Cheftrainer – und ein Vorbild, das er aus ganz speziellem Grund nicht nachahmen kann.

Herr Weber, wie viele Spieler kennen Sie bereits, wenn Sie Ihre neue Aufgabe bei den Sportfreunden aufnehmen?

Sehr viele, ich habe mit dem Großteil bereits telefonischen Kontakt gehabt. Und natürlich kenne ich Robin Weber aus meiner Zeit bei der Rosenhöhe. Ich weiß, wie er tickt, was er kann und was er nicht kann.

Die Spieler hatten sechs Wochen Urlaub.

Das haben sie sich verdient. Schließlich hatten sie ja im Sommer nach dem Titelgewinn in der Gruppenliga und dem frühen Start in der Verbandsliga kaum frei. Das war auch ein Grund dafür, warum sie so gestartet sind.

Haben Sie sich auch bei Lars Schmidt über Ihr neues Team informiert?

Ja, er hat mich mal angerufen. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Wir hatten auch vergangene Saison immer mal wieder Kontakt, als ich Trainer der SG Rosenhöhe war und er die Sportfreunde zum Titel geführt hat. Es gab auch mal die Idee, sein Co-Trainer in Seligenstadt zu werden. Da habe ich aber abgesagt, weil mein Knie nicht mitgespielt hat.

Mittlerweile hält das Gelenk wieder?

Ja, schon länger. Ich hatte eine Meniskus-Operation und einige Nachwehen. Aber ich spiele ja auch wieder Tennis bei den Herren 40 und 50 des TC Hainstadt. Ich bin nicht immer genießbar, wenn ich mich nicht bewegen kann.

Ein Hainstädter, der Trainer in Seligenstadt wird: Gibt es da im Ostkreis noch Ressentiments?

Nein, das ist lange her. Früher wäre es problematisch gewesen, wenn ein Hainstädter nach Klein-Krotzenburg gegangen ist und umgekehrt. Aber auch das ist lange her. Und unser Sportlicher Leiter Udo Klein kommt ja auch aus Hainstadt.

Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie diese Aufgabe übernommen haben?

Der Kontakt entstand nach Lars’ überraschendem Abgang sehr kurzfristig, alles war mit heißer Nadel gestrickt. Zu seinem Abschied vermag ich nichts zu sagen. Fakt ist: Lars hatte viele große Erfolge mit den Sportfreunden.

Steht Ihre Vorbereitung schon inhaltlich?

In Teilen schon, klar. Aber es gibt ja so viele Faktoren, die das beeinflussen. Der Winter kommt und damit Training auf Kunstrasen. Schwerpunkte sind natürlich auch körperliche Fitness, das gehört dazu. Aber auch taktische Elemente will ich einbringen.

Was reizt einen ehemaligen Nationalspieler und Bundesligastar, Trainer auf ambitionierter Amateurebene zu sein?

Ich habe ja außer Industriekaufmann nichts gelernt (lacht). Aber ganz ehrlich: Ich bin ein Fußball-Junkie. Und klar ist: Man muss sich anpassen.

Inwiefern?

Ich habe auf meiner ersten Station als Cheftrainer schon etwas gebraucht, um das zu lernen. Wenn Dir ein Spieler sagt, dass sein „Schätzchen“ kurzfristig am Wochenende ein Hotel gebucht hat und er deshalb nicht spielen könne, dann war das für mich neu. Damit hatte ich anfangs meine Probleme. Aber für die Jungs ist Fußball eben Hobby. Ich spiele zwar auch gerne Tennis, aber der Fußball hat ganz klar die höchste Priorität.

Sind Sie also toleranter geworden?

Ja, ich habe mich schon angepasst. Aber trotzdem ist für mich wichtig: Die Spieler müssen merken und wissen, dass sie eine Verantwortung für ihren Verein haben. Aber insgesamt ist es ja so: Fußball wird in diesen Klassen ja auch gespielt. Und wenn du dann siehst, dass die Spieler das umsetzen, was du ihnen mitgibst, dann macht das ja auch Spaß, zuzusehen.

Mit welchem Kader werden Sie in die restlichen Spiele gehen?

Da ich ja recht kurzfristig vor Weihnachten zugesagt habe, hatten wir keine Möglichkeit, über neue Spieler nachzudenken. Wir werden also mit dem Kader die Spiele bestreiten, den wir auch in der Hinrunde hatten.

In Muhammad Kayaroglu könnte ein wichtiger Akteur wieder hinzustoßen.

Er ist ein Unterschiedsspieler, klar. Aber er hatte eine schwere Verletzung, da werden wir genau beobachten müssen, wie wir ihn fitbekommen. Er macht aktuell noch Reha, will dann ins Laufen kommen. Wir werden ihn mit großer Vorsicht heranführen.

In Jürgen Eismann und Khaibar Amani stehen Ihnen zwei Assistenten zur Verfügung.

Das werde ich auch so beibehalten. Wobei Khaibar, den ich ja auch aus Dreieich kenne, auch als Stürmer noch wichtig sein kann. Es wird darauf ankommen, in welche körperliche Verfassung er sich bringen kann. Aber ich bin sicher: Er hat noch mal Bock zu spielen.

Vergangene Saison waren Sie Trainer in der Gruppenliga. Was wissen Sie über die Stärke der Verbandsliga?

Tatsächlich weiß ich noch nicht so viel darüber. Ich habe die Sportfreunde in dieser Saison noch nicht live gesehen. Aber klar ist: Wenn die Mannschaft das macht, was man machen muss, kann sie mit jedem mithalten. Was nicht mehr sein darf, ist, dass die Mannschaft sich durch Rote Karten selbst schwächt.

Wie würden Sie sich als Trainertyp charakterisieren?

Ich kann schon mal laut werden. Aber ich bin auch einer, der nach dem Training gerne mit einem Bier mit den Spielern zusammen steht.

Hilft es, dass Sie Ex-Profi und Nationalspieler sind?

Ja und nein. Es gibt auch Spieler, die sagen: Was will der von mir, der hat vor 100 Jahren mal gespielt. Ich erkläre grundsätzlich sehr gerne und viel. Aber ich bin auch ein emotionaler Mensch, kann auch mal explodieren. Damit muss man umgehen können.

Haben Sie ein Vorbild als Trainer?

Ach, das ist schwierig. Jeder hatte seine guten, aber auch seine schlechten Seiten. Auch wenn ich ihn selbst nicht kenne, finde ich Carlo Ancelotti gut. Seine ruhige, souveräne, menschliche Art gefällt mir. Aber ich werde halt nie so schnell Kaugummi kauen können wie er.

Sie hatten ja einige Trainer in Ihrer Karriere. Jupp Heynckes etwa, der wird auch zu dieser Kategorie menschlich und souverän gezählt.

Das stimmt, ja. Er war ein Gerechtigkeitsfanatiker. Er hat alle Spieler gleich behandelt. Das kam bei der Eintracht damals bekanntermaßen nicht gut an (lacht). Aber letztlich war das genau das Problem damals: Es darf nicht sein, dass Spieler sich alles erlauben dürfen. (Anm. d. Red.: Heynckes hatte sich mit den Stars Anthony Yeboah, Maurizio Gaudino und Jay-Jay Okocha angelegt).

Sie waren dreieinhalb Jahre Assistent von Rudi Bommer beim SC Hessen Dreieich. War es also ein logischer Prozess, dass Sie jetzt selbst Chefcoach sind?

Nein, gar nicht. Anfangs war nicht mal klar, dass ich überhaupt Trainer werde. Ich hatte 2006 mal mit Manfred Binz gemeinsam die A-Lizenz gemacht. Bei der Eintracht habe ich dann zunächst als Gegnerbeobachter gearbeitet und bei Charly Körbel in der Fußballschule. Erst dann kam Charly mit dem Angebot aus Dreieich zu Rudi und mir.

Mittlerweile spielt in Dreieich die U21 der Eintracht.

Das hatte sich ja schon länger abgezeichnet. Ich finde jedenfalls gut, dass die Eintracht wieder eine zweite Mannschaft hat. Die Hessenliga darf aber nur eine Durchgangsstation sein.

Was ist perspektivisch drin mit den Sportfreunden?

Erstmal geht es nur um den Klassenerhalt, da muss jeder ab Platz vier dran arbeiten. Wenn wir das schaffen, denke ich, dass es für mich bei den Sportfreunden weitergeht. Dann werden wir uns Gedanken machen, was künftig möglich ist.

Das Gespräch führte Jörg Moll